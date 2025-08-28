Обзор на астролога Алевтину Скворцову: специалист или многоликая мошенница
Алевтина Скворцова – профессиональный практикующий астролог и психолог. Области деятельности эксперта:
- астрология;
- психология;
- таро;
- подсказки на каждый день;
- лунный календарь.
У астролога есть страница в Instagram и канал в Telegram. В телеграм-канале экстрасенс рассказывает о себе и рекламирует свои услуги. Утверждает, что в астрологии с 2010 года.
Эксперт обучает астрологии и проводит консультации.
Скворцова рассказала, что помогает людям понять себя, принять решения, а также взять судьбу в свои руки и стать счастливыми. Она развивает адекватный подход в астрологии.
У канала 706 подписчиков. Однако они не слишком активны, редко комментируют и оставляют отзывы.
Темы, которые поднимаются в сообществе:
- Лунные дни;
- Символы дней;
- Психотерапия;
- Карты желания;
- Мечты.
Блогер общается с подписчиками и рекламирует свои услуги.
Запись на прием ведется через личные сообщения, онлайн на сайте или по телефону +914-185-08-43.
Вводная информация о деятельности астролога Алевтина Скворцовой
Алевтина позиционирует себя как профессионального астролога, психолога, аналитика и переводчика информации от звезд. В списке ее услуг:
- Базовая консультация (натальная карта);
- Соляр;
- Астропрогноз для ребенка;
- Совет от звезд.
Мастер показывает вероятности и направления энергии. Проводит долгосрочные программы психотерапии. Учит осознанно выстраивать отношения и отвечать на такие вопросы, как
- Что я сейчас чувствую?
- Почему я сейчас так делаю?
- А что на самом деле происходит?
Экстрасенс ориентирована на женскую аудиторию, поэтому основная ее деятельность – это тренинги и консультации, как подчеркивают в отзывах. На консультациях экстрасенс поддерживает и ободряет клиентов, составляет астрологические прогнозы.
Записаться на консультацию можно через личные сообщения, онлайн на сайте или по телефону +914-185-08-43. Экстрасенс утверждает, что способна использовать во благо любую ситуацию, но, судя по многочисленным отзывам, это не так.
Тарифы и стоимость
В интернете можно найти стоимость некоторых услуг мастера. Так, полная базовая консультация по натальной карте или соляру у нее стоит 15000 рублей, а сокращенная – 9500 рублей. Детский гороскоп стоит 6000 рублей. А совет от звезд – 3000 рублей или 6000 рублей, в зависимости от того будет ли этот только гадание на таро или гадание на таро с астропрогнозом.
Кроме того, Алевтина Скворцова проводит игры-тренинги, стоимость от 2490 рублей до 5000 рублей.
Астролог Алевтина Скворцова – реальные негативные отзывы клиентов
Реальные отзывы и жалобы клиентов говорят о том, что перед нами человек без каких-либо астрологических способностей. Люди пишут, что Алевтина Скворцова
- имеет много имен;
- разводит людей на деньги;
- удаляет отзывы;
- манипулирует;
- наносит вред психике.
Положительных отзывов, которые не были бы рекламой, в интернете нет. Вообще любых отзывов о мастере не слишком много, но те, что есть, поражают.
Только посмотрите эти отзывы:
Короткий вывод
Алевтина Скворцова, судя по отзывам, своих обещаний не выполняет, зато охотно берет деньги с отчаявшихся людей. Непонятно, почему она не боится демонстрировать свою личность, выкладывая собственные фото и видео в открытый доступ.
Как бы там ни было, проверка однозначно говорит о том, что перед нами не экстрасенс, а шарлатанка, выдающая себя за астролога ради получения прибыли. Обращаться к ней за помощью не стоит, хотя бы ради сохранения собственных средств.