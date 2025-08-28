“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Обзор на астролога Алевтину Скворцову: специалист или многоликая мошенница

Алевтина Скворцова – профессиональный практикующий астролог и психолог. Области деятельности эксперта:

астрология;

психология;

таро;

подсказки на каждый день;

лунный календарь.

У астролога есть страница в Instagram и канал в Telegram. В телеграм-канале экстрасенс рассказывает о себе и рекламирует свои услуги. Утверждает, что в астрологии с 2010 года.

Эксперт обучает астрологии и проводит консультации.

Скворцова рассказала, что помогает людям понять себя, принять решения, а также взять судьбу в свои руки и стать счастливыми. Она развивает адекватный подход в астрологии.

У канала 706 подписчиков. Однако они не слишком активны, редко комментируют и оставляют отзывы.

Темы, которые поднимаются в сообществе:

Лунные дни; Символы дней; Психотерапия; Карты желания; Мечты.

Блогер общается с подписчиками и рекламирует свои услуги.

Запись на прием ведется через личные сообщения, онлайн на сайте или по телефону +914-185-08-43.

Вводная информация о деятельности астролога Алевтина Скворцовой

Алевтина позиционирует себя как профессионального астролога, психолога, аналитика и переводчика информации от звезд. В списке ее услуг:

Базовая консультация (натальная карта); Соляр; Астропрогноз для ребенка; Совет от звезд.

Мастер показывает вероятности и направления энергии. Проводит долгосрочные программы психотерапии. Учит осознанно выстраивать отношения и отвечать на такие вопросы, как

Что я сейчас чувствую? Почему я сейчас так делаю? А что на самом деле происходит?

Экстрасенс ориентирована на женскую аудиторию, поэтому основная ее деятельность – это тренинги и консультации, как подчеркивают в отзывах. На консультациях экстрасенс поддерживает и ободряет клиентов, составляет астрологические прогнозы.

Записаться на консультацию можно через личные сообщения, онлайн на сайте или по телефону +914-185-08-43. Экстрасенс утверждает, что способна использовать во благо любую ситуацию, но, судя по многочисленным отзывам, это не так.

Тарифы и стоимость

В интернете можно найти стоимость некоторых услуг мастера. Так, полная базовая консультация по натальной карте или соляру у нее стоит 15000 рублей, а сокращенная – 9500 рублей. Детский гороскоп стоит 6000 рублей. А совет от звезд – 3000 рублей или 6000 рублей, в зависимости от того будет ли этот только гадание на таро или гадание на таро с астропрогнозом.

Кроме того, Алевтина Скворцова проводит игры-тренинги, стоимость от 2490 рублей до 5000 рублей.

Астролог Алевтина Скворцова – реальные негативные отзывы клиентов

Реальные отзывы и жалобы клиентов говорят о том, что перед нами человек без каких-либо астрологических способностей. Люди пишут, что Алевтина Скворцова

имеет много имен;

разводит людей на деньги;

удаляет отзывы;

манипулирует;

наносит вред психике.

Положительных отзывов, которые не были бы рекламой, в интернете нет. Вообще любых отзывов о мастере не слишком много, но те, что есть, поражают.

Только посмотрите эти отзывы:









Короткий вывод

Алевтина Скворцова, судя по отзывам, своих обещаний не выполняет, зато охотно берет деньги с отчаявшихся людей. Непонятно, почему она не боится демонстрировать свою личность, выкладывая собственные фото и видео в открытый доступ.

Как бы там ни было, проверка однозначно говорит о том, что перед нами не экстрасенс, а шарлатанка, выдающая себя за астролога ради получения прибыли. Обращаться к ней за помощью не стоит, хотя бы ради сохранения собственных средств.