“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астро Ди – биография, услуги и реальные отзывы об астрологе

Астролог Астро Ди или Динара, предоставляет астрологические консультации, а также занимается хорарной и солярной астрологией. Она также раскладывает карты Таро и карты Ленорман.

Астрология — это область, требующая профессионализма и доверия. Поэтому для оценки качества услуг и надёжности специалиста важно провести анализ, учитывая все доступные данные.

Чтобы лучше понять, насколько Динара компетентна как астролог и заслуживает доверия как специалист, нам потребуется более подробная информация о её публичных активностях, отзывах клиентов и профессиональных навыках. В этой статье вы найдёте такую информацию.

Услуги астролога

АстроДи – профессиональный астролог, специализирующийся на онлайн-консультациях через социальные сети. Она готова раскрыть всю вашу жизненную судьбу, анализируя натальную карту и предсказывая будущее по гороскопу на год и более длительный срок. Динара позиционирует себя как эксперта в своей области, глубоко увлечена своей работой, но предпочитает не раскрывать слишком много информации о себе. Ее личность остается для нас загадкой, как и многие другие вопросы, которые она готова помочь вам разгадать.

Анализ соцсетей astro di

Динара продвигает свои услуги в социальных сетях АстроДи: Яндекс.Дзен, Вконтакте, Телеграмм, Инстаграм (запрещенная сеть в России) и на Ютубе.

Самая популярная сеть – Инстаграм astro di, где насчитывается около 2 тыс. подписчиков. Посты везде нерегулярные, активности мало. Весь контент связан с натальными картами, прогнозами. Как рассказывает сама Динара, у неё адекватная оценка каждого клиента. Записаться к ней на прием или консультацию можно через директ. Тариф за оказание услуг нигде не указан, то есть, ты заинтересовался – пишешь и узнаешь личную цену. Так как актива мало, посты однотипные и повторяющиеся, мы предполагаем, что эта девушка еще только учится и не развилась как профессионал. Вообще астрология – это деятельность, которая требует дополнительного обучения. Сертификатов и прочего Динара не публикует, что тоже навевает сомнения.

Реальные отзывы об астрологе Астро Ди

После проведения анализа всех отзывов в социальных сетях, можно утверждать, что клиенты астролога выражают лишь положительные отзывы и отсутствуют жалобы на его профессионализм. Тем не менее, один из клиентов высказал свое мнение, с которым можно ознакомиться ниже. В его отзыве об астрологе Астро Ди прямо указывается на несоответствие цены и качества предоставляемых услуг, а также на невыполнение прогнозов.

Остается только добавить, что все отзывы о услугах Динары однотипные. Все написаны очень грамотно и начинаються так: “Динара, вы молодцы…” Мы можем лишь предполагать, что отзывы пишут ее знакомые или она сама.

Выводы о деятельности эзотерика

Изучая деятельность Динары и её прогнозы, можно сделать вывод, что ей нельзя доверять. Возможно, она на специалист в своём деле и занимается прогнозами и картами уже более трёх лет, но ей так и не удалось успешно привлечь новых клиентов. Мы считаем, что ей рекомендуется пройти дополнительные курсы, чтобы улучшить свои знания и навыки.

А вам советуем быть осторожными и не доверять только красивой обёртке в интернете. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой, тщательно изучите деятельность человека, который её предлагает.