“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Аратрон

Отзывы о Светлане Таурте и её школе магического Таро «Аратрон»

Светлана Таурте и основанная ею школа эзотерики «Аратрон» существуют с конца 1980-х годов и заявляют о внушительном опыте, однако реальные отзывы и прозрачность деятельности продолжают вызывать вопросы. Ниже подробно рассмотрим биографию Светланы, перечень предлагаемых услуг, активность в соцсетях и обратную связь от клиентов.

Биография Светланы Таурте

Соосновательница школы магического Таро «Аратрон» Светлана Таурте известна в определённых эзотерических кругах, но подробности о её личной истории остаются туманными. По её словам, дар предсказания она получила от бабушки, однако никаких официальных подтверждений этому не предоставлено. Также отсутствуют доказательства профильного образования либо прохождения определённой эзотерической подготовки. Сопровождающий Светлану Владимир Николаев, также указан как сооснователь, ссылается на 40-летний опыт в сфере магии и предсказаний, однако никаких сторонних источников, подтверждающих данный стаж, не приводится.

Какие услуги предлагает Светлана Таурте?

Школа магии «Аратрон», созданная в 1989 году в Санкт-Петербурге, позиционируется как образовательная платформа с акцентом на магию, предсказания и астрологию. Среди авторских программ числятся:

«Магия Таро Некрономикон»

«Высшая магия рун»

«Астромагия»

Также предлагаются мастер-классы, вебинары, марафоны, уроки и консультации, включая расклады Таро и ритуалы по демонологии и некромантии. Стоимость услуг варьируется: базовые форматы стартуют от 30 евро, а продвинутые курсы достигают отметки 99 000 рублей.

Дополнительно у школы функционирует магазин, где доступны для заказа магические свечи и амулеты. Отзывы на ассортимент магазина преимущественно публикуются на самих площадках «Аратрон» и не могут быть проверены на независимость.

Анализ социальных сетей школы «Аратрон»

Светлана Таурте активно использует различные онлайн-платформы для продвижения своих услуг. Актуальные каналы включают:

Telegram (@aratron)

YouTube-канал

Группа во ВКонтакте

На этих ресурсах периодически проводятся прямые эфиры с онлайн-гаданиями по тематикам: финансы, любовь, здоровье, карьера. Но общий стиль оформления контента, включая оформления постов и видео, затрудняет восприятие — информация подаётся тяжело, без внятной структуры, а визуальные материалы перегружены деталями.

Отзывы о Светлане Таурте: что говорят клиенты?

Несмотря на наличие нескольких социальных платформ, объективная картина реакции аудитории затруднена: практически все положительные отзывы сосредоточены исключительно в официальных аккаунтах школы. На сторонних ресурсах, включая независимые отзывники, упоминания Светланы Таурте и её школы отсутствуют. Даже учитывая заявленный 40-летний опыт в эзотерике, свидетельств от нейтральных наблюдателей или бывших студентов за пределами внутренних платформ обнаружить не удалось, что вызывает обоснованные сомнения в достоверности представляемых данных.

Выводы по деятельности Светланы Таурте

Школа магии «Аратрон» во главе со Светланой Таурте представляет собой проект с долгой историей, но при этом остающийся непрозрачным по многим ключевым аспектам. Заявления о многолетнем стаже и уникальных методиках, а также высокая стоимость образовательных программ (до 99 000 рублей), не подкреплены верифицируемыми источниками или сторонними положительными отзывами. Отсутствие прозрачной информации о квалификации, непрозрачное ценообразование и ограниченность независимой обратной связи делают выбор данной школы рискованным шагом для потенциальных учеников.