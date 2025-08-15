“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Анна Вегдаш: биография, услуги по таро, соцсети anna vegdash, реальные отзывы

В этой статье рассмотрим биографию Анны Вегдаш и ее деятельность как таролога.

Анна Вегдаш (Саликова) известна как таролог, блогер и художница. Родилась в 1983 г в г. Днепре. В настоящее время проживает в Украине.

Анна Вегдаш дает предсказания в формате видеороликов о событиях мирового масштаба: политических разногласиях, военных конфликтах, катастрофах и природных катаклизмах.

Также говорит об известных на весь мир личностях, например, Илоне Маске, Алексее Навальном, Владимире Зеленском, Петре Порошенко, Владимире Путине.

Анна Вегдаш получила экономическое и юридическое образование после окончания Европейского университета финансов в 2004 г., Запорожского института государственного и муниципального управления в 2005 г, и Классического частного университета в 2009 г., после чего таролог работала по специальности экономист и правовед в судебной системе.

Также Анна Вегдаш училась живописи и состояла в союзе художников. Через некоторое время она поняла, что хочет более творческой жизни и сменила профессиональную деятельность на преподавание в художественной школе. Часто Анна позирует на фото с картами Таро в руках и картинами на заднем фоне.

Видео с предсказаниями Анны Вегдаш размещены в социальной сети ВКонтакте, Телеграмм, Дзен, на канале Ютуб и на других сайтах в сети интернет. Ютюб является основным каналом, на котором таролог говорит о строении и проявленной части мира. Обещает клиентам, что передает знания, меняющие жизнь и миропонимание, но с оговоркой, что восприятие информации зависит от способности ее анализировать. Часто у Анны Вегдаш встречается фраза: “трактовать слова автора может только сам автор”.

Также Анна Вегдаш создала на Ютуб “Творческий” канал, в котором выкладывает видеоролики о картинах, декоре, а также о процессе создания карт таро.

Под многими своими видео Анна Вегдаш предлагает внести благотворительные взносы. При этом не уточняет, на что тратятся деньги.

Как специалист по таро Анна Вегдаш закончила Международный центр тарологии и экстрасенсорики «Аджна» и получила сертификат об окончании курса «Таро. Теория и практика». Приведем примеры предсказаний Анны Вегдаш.

В одном из видео на канале Телеграм таролог объясняет порядок мироустройства. По ее мнению, наша планета была создана из безжизненного кристалла. Жизнь на планете появилась по решению славянских богов. Таролог утверждает, что государство раньше было единым, называлось Окороссия и существовало около 400 лет. Им управляли мужчина и женщина, с именами Ковид Истрийский и Икея Ийская.

На видео с вопросом о деньгах, Анна Вегдаш утверждает, что кредиты тратят энергию, которую еще не произвели, и приводят к болезням и плохому самочувствию. Чтобы привлечь энергию денег, важно получать в жизни удовольствие от их получения и тратить их на приятные вещи. Также важно что-то производить своими руками, чтобы в будущем поддерживать баланс энергии и выживать в кризисные периоды.

В этом выступлении Анна Вегдаш рассуждает на духовные темы, связанные с разделением людей на основе их “полярности”, говорится, что в экстремальных ситуациях проявляются истинные качества людей. В предсказании также упоминается влияние провокаторов, ботов и искусственного интеллекта на людей.

Анна Вегдаш часто предсказывает катастрофы на картах Таро

В 2022 г таролога Анны Ведаш обращала внимание на наводнения, извержения вулканов, землетрясения и другие природные катаклизмы. При этом Анна Вегдаш глобальных разрушительных катастроф не предсказывала. Она также отмечала, что некоторые части мира могут быть подвержены определенным бедствиям, таким как пожары, засуха, но это скорее локальные явления, чем глобальные катастрофы.

Услуги таролога

В 20018 г. Анна Вегдаш создала свой канал на Ютуб, где стала давать различные предсказания и рассказывать о гадании на картах Таро. Также она проводит онлайн частные видеоконсультации по гаданию на картах Таро и обучает использованию колоды Таро. Благодаря частным консультациям, таролог набрала популярность среди клиентов и подписчиков в Ютуб и Телеграмм.

Реальные отзывы о тарологе Анне Вегдаш

Автор данного видео, некий Николай, называющий себя мастером оккультных наук, критикует деятельность Анны Вегдаш как таролога и астролога. Он утверждает, что ее прогнозы не сбываются и не соответствуют реальности, а также отмечает, что она не является мудрым человеком и не пытается сделать мир лучше. Кроме того, автор высказывает мнение о том, что люди, которые смотрят на Анну Вегдаш, могут тратить свое время и энергию на просмотр, вместо того чтобы развиваться самостоятельно.

В комментариях под видео написаны реальные негативные отзывы об Анне Вегдаш, где люди пишут о ее склонности к обману, неискренности, отмечают ее неадекватное психоэмоциональное состояние, негативное отношение к людям.

А вот примеры отзывов в комментариях.

Выводы о деятельности эзотерика

Таролог Анна Вегдаш оказывает услуги гадания на картах Таро. Она предсказывает будущее, помогает разобраться в сложных жизненных ситуациях, дает советы и рекомендации. Цену услуг Анна Вегдаш не афиширует.

Толкование раскладов Анны Вегдаш на картах таро одних людей восхищает, другие же сомневаются и обвиняют гадалку в обмане.

Однако не стоит доверять гаданиям на картах Таро по нескольким причинам. Во-первых, карты Таро являются инструментом для саморазвития и медитации, а не для предсказания будущего. Во-вторых, все предсказания основаны на субъективном мнении гадалки и не имеют научного обоснования. В-третьих, гадание может негативно влиять на психическое состояние человека. Поэтому лучше обратиться за помощью к узким специалистам, в частности, к психологам-консультантам, которые помогут решить реальные проблемы, а не полагаться на мистические предсказания.