Анна Сергеева

Анна Сергеева отзывы: что известно об астрологе с сайта

Анна Сергеева выступает как таролог, астролог, нумеролог и рунолог в рамках онлайн-проекта . Несмотря на многолетнюю деятельность в этой сфере, она остается закрытой персоной без конкретной информации о своем профессиональном образовании и биографии.

Биография Анны Сергеевой

Анна Сергеева указывает себя в роли консультанта эзотерической платформы . Визуально она представлена только на одном отредактированном фото, а любые подробности из жизни, включая биографические данные, отсутствуют как на сайте, так и в ее онлайн-профилях. Из известных фактов есть лишь информация о том, что в 2008 году она окончила Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Анна Сергеева не скрывает, что никогда не проходила специализированного обучения по таким направлениям, как астрология, нумерология и таро. По ее словам, она ориентируется исключительно на собственную интуицию и интеллект, считая свои расклады и прогнозы не хуже тех, что предоставляют сертифицированные специалисты.

Свою практику она начала более 20 лет назад, однако эта цифра вызывает сомнения, учитывая дату окончания вуза и её молодой внешний вид. Тем не менее, ее участие в фиксируется начиная с 2015 года: тогда она размещала статьи в рубрике «бесплатная помощь экстрасенса».

Какие услуги предлагает Анна Сергеева?

Согласно описанию на сайте , Анна Сергеева предоставляет как бесплатные, так и платные эзотерические консультации. Для получения бесплатной помощи пользователю предлагается написать в чат, где экстрасенс якобы может ответить на интересующие вопросы.

По отзывам, «бесплатная консультация» чаще всего ограничивается ничем не обязывающей беседой. Чтобы перейти к полноценной диагностике, клиентам предлагается оплатить услуги — например, за 1 000 рублей. Также пользователь может заказать:

гадания с использованием карт таро;

натальный астрологический разбор;

анализ цифр по дате рождения (нумерология);

проработку тем судьбы, кармы и матрицы судьбы;

снятие сглаза, порчи, родовых проклятий;

любовные обряды, включая приворот, отворот и присушку.

Стоимость услуг в точных цифрах не указана, что настораживает. По утверждениям самой Анны Сергеевой, один расклад на таро может стоить от 5 000 до 6 000 рублей. В действительности сумма значительно варьируется и может достигать десятков тысяч рублей, так как фиксированных расценок она не предоставляет. Для записи используется электронная почта gadalkindom@ .

Реклама её деятельности осуществляется через . В прошлом у нее был активный аккаунт во «ВКонтакте», посвященный теме рун, но последний визит в профиль зафиксирован более пяти лет назад.

Отзывы о деятельности Анны Сергеевой

Отзывы о тарологе Анне Сергеевой на самом сайте отсутствуют, за исключением общего рейтинга, равного 4.5. Однако эта оценка не сопровождается конкретными мнениями пользователей. На сторонних ресурсах встречаются жалобы от людей, сотрудничество с Анной Сергеевой обернулось для которых финансовыми потерями и отсутствием обещанных результатов.

«Обратилась к Анне Сергеевой за консультацией. Сначала все шло хорошо – беседа, обещания. Потом начались постоянные просьбы прислать деньги за дополнительные ритуалы и очищения. Заплатила больше 30 000 рублей, эффекта никакого».

«Она вытаскивает деньги, как может. Постоянно пугает проклятиями и кармическими узлами, всячески давит на эмоции. Настоящая аферистка».

Пользователи также жалуются на давление и манипуляции, направленные на выманивание новых сумм в процессе длительной переписки. Многочисленные отзывы демонстрируют похожие схемы: под видом помощи экстрасенс требует все большие вложения, не предлагая при этом никакого результата.

Выводы по деятельности Анны Сергеевой

Анна Сергеева не предоставляет реальных эзотерических услуг, несмотря на заявленный опыт более 20 лет. Бесплатная консультация служит лишь приманкой, после которой начинаются эмоциональные манипуляции и навязывание дорогостоящих обрядов. Цены непрозрачны, фиксированной стоимости не существует, а итоговая сумма может оказаться крайне высокой.

Исходя из отзывов, целесообразнее не обращаться за услугами через . Поведение Анны Сергеевой вызывает сомнения и недоверие, так как многочисленные пользователи сообщают о потерях и разочаровании. Обращение к ней может обернуться не только пустой тратой денежных средств, но и психологическим давлением.