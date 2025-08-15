“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Гадалка Анна Паладий с ТВ3: биография, услуги и реальные отзывы

Анна Паладий – гадалка и черная ведьма. В 2022 году вела шоу на телеканале ТВ3 “Гадалка”. В настоящее время прекратила карьеру ведущей развивает соцсети, создала авторский курс по рунам и проводит личные консультации клиентов.

Биография Анны Паладий

О личности и судьбе Анны Паладий не известно практически ничего. Женщина лишь рассказывает, что способности ею получены от цыганки, которая была ее бабушкой. Инициацию и уроки Анна проходила во сне. Неизменным помощником ведьмы на прямых эфирах была змея, которая и является ее тотемным животным.

О своей специализации в аккаунтах социальных сетей Анна рассказывает весьма охотно, в отличие от личной жизни. Утверждает, что проводит сильные очистительные ритуалы на крови, обряды из области темной и светлой магии.

О том, где сейчас находится Паладий неизвестно ничего, как и о семейном статусе и о наличии детей. В социальных сетях личного контента нет — только реклама услуг и эзотерическая информация. Отзывов на личные консультации у ясновидящей также немного.

Услуги гадалки

Анна Паладий эзотерик достаточно широкого профиля и перечень ее услуг можно условно разделить по следующим направлениям:

Магические ритуалы из раздела черной и белой магии. Направлены на очищение энергетики человека, поправки здоровья, привлечение богатства, привороты и отвороты.

Расклады на картах таро на любовь и отношения, любой вопрос, помощь в трудных жизненных ситуациях.

Обучающие программы — данное направление было запущено относительно недавно.

Обереги, амулеты и мази.

С примерным перечнем услуг Анны Паладий можно ознакомиться в социальных сетях женщины. Так, например, в своем телеграмм канале экстрасенс недавно заявила о запуске курса по изучению рун. Примерная его стоимость 30 000 рублей. Формат обучения — онлайн эфиры через ZOOM, возможно будет доступна и запись. Отзывов на обучение на данный момент нет, так как курс только в процессе запуска.

Какова стоимость сеанса нигде не сказано, в отзывах этой информации также нет. Анна утверждает, что в каждом конкретном случае использует определенный набор инструментов и ритуалов, поэтому цена приема зависит от конкретного случая. Для записи в телеграмм указан номер телефона.

Об услуге консультаций офлайн нигде также не упоминается, поэтому точный адрес местонахождения гадалки остается загадкой. Как и возможность личной встречи с эзотериком. Те люди, кто обращался о подобном опыте в отзывах не рассказывают.

Помимо магических услуг “в арсенале” Паладий есть еще и магические амулеты. Женщина изготавливает браслеты из натуральных камней, ритуальные свечи и лечебные и “волшебные” мази для коррекции судьбы. Полный перечень представлен на странице ВКонтакте, но ассортимент их давно не обновлялся.

Анализ социальных сетей

Активнее всего свои услуги Анна Паладий продвигает в Телеграм канале, хотя в нем всего 119 подписчиков. Это единственный аккаунт, в котором женщина рассказывает более подробно о своих текущих проектах и даже делится некоторыми деталями из личной жизни.

Контент на канале — это, по большей части, анонсы грядущих мероприятий, подробности ритуалов, рассказы о деталях раскладов и о случаях из практики.

Ранее женщина вела страничку в Инстаграм (*запрещенная соцсеть в РФ), на которой было 8500 подписчиков. На сегодняшний день аккаунт не ведется, возможно в связи с блокировкой социальной сети в России.

Помимо перечисленных аккаунтов у женщины есть также страничка ВКонтакте. Последний пост в аккаунте датируется январем 2023 года. Судя по всему сейчас о текущей работе женщины можно узнать только в Телеграмм.

Реальные отзывы о гадалке Анне Паладий

Реальных отзывов о гадалке Анне Паладий крайне мало. Большинство мнений, которые нам удалось найти — это комментарии под постами в социальных сетях эзотерика. Отзывы подписчиков в основном положительные. Люди благодарят гадалку, что помогла и комментируют генерируемый Анной контент.

На сторонних форумах удалось найти ряд негативных мнений. Некоторые утверждают, что гадалка пообещала вернуть мужа, но в итоге просто забрала деньги и исчезла.





Выводы о деятельности эзотерика

Анна Паладий позиционирует себя, как сильная гадалка, принимающая клиентов даже с самыми серьезными проблемами. В результате изучения деятельности эзотерика удалось установить ряд фактов о ее работе:

Точного прейскуранта услуг нет, прозрачность деятельности оставляет желать лучшего.

Отзывов на работу очень мало, те, что удалось найти негативные.

О профессионализме ясновидящей и реальной квалификации практически ничего не известно.

На основании вышеизложенных фактов мы не рекомендуем обращаться к Анне Паладий. Велик риск потери денег и не получения реальной помощи.