Таролог Анна Огински: гадания и расклады Таро, соцсети actro online, отзывы об обучении на курсах

В статье поговорим об Анне Огински – тарологе и создателе онлайн-школы. Разберем ее биографию и расскажем об оказываемых услугах. В конце опубликуем отзывы учеников и сделаем выводы о том, способна ли она изменить вашу жизнь.

Биография Анны Огински

О себе Анна рассказывает, что работа с картами начинается 1995 года. Свой путь она начала с цыганских карт, а уже 1998 году она обзавелась собственной колодой. После этого начала изучать астрологию. В 2003 году начала практиковать обучение в дистанционном формате.

О своём образовании, а также о проходимых курсах Анна Огински ничего не рассказывает. Также не были опубликованы дипломы или сертификаты о завершении обучения.

Обучение и курсы таролога

Анна не проводит консультации. Она ориентирует свою деятельность на преподавании. Обучение Анна Огински проводит онлайн.

О гадание от Анны Огински можно узнать на курсе “Ленорман”.

Курс представляет собой собранную воедино информацию о гадании. Автор обещает, что с нулевого уровня ученик сможет достичь уровня мастера. Рассказывается базовая теория карт, а также расклады Таро Анны Огински. К каждому из уроков прикреплены домашние задания.

На выбор предлагается три тарифа:

Слушатель. Цена 18000 рублей. Подойдёт всем, кто желает проходить обучение самостоятельно точка в него не входит домашнее задание, а также сертификат об прохождении обучения. Ученик. Цена – 24000 рублей. К каждому из уроков прикреплены домашнее задание. При успешной сдаче контрольной работы в конце обучения выдаётся сертификат. Ученик плюс. Стоимость 36000 рублей. Него включены уроки, домашнее задание, которое будет проверять сама Анна. Также по окончанию обучения следует успешно написать контрольную работу и получить сертификат.

Помимо этого предлагается просмотреть шесть бесплатных видеоуроков.

На сайте actro online представлена колода карт “Ленорман” от Анны Огински. Там же предлагается ознакомиться с содержанием карт и узнать где они продаются. Купить колоду от Анны Огински на астро онлайн нельзя. Распространяет таролог их через маркетплейсы: wildberries, ozon, taroshop и другие.

Также Анна является автором двух книг:

Оракул Ленорман. Самоучитель. Цена 449 рублей на Литрес. Гадание на игральных картах. Самоучитель. На литрес стоимость 279 рублей.

Анализ социальных сетей actro online

Анна Огински развивает профили в контакте, телеграмме и яндекс дзен. В instagram блоге набрано более 3600 подписчиков. При этом публикации не набирают более 100 отметок “мне нравится”. Это свидетельствует о возможной накрутке аудитории.

Реальные отзывы об Анне Огински

На официальном сайте публикуются отзывы об Анне Огински от клиентов, которые обратились за обучением к тарологу. Естественно все они написаны в положительном ключе.

На тематических форумах и отзовиках мнения по поводу курсов от Анны Огински нет. По поводу книг также комментарии на большинстве сайтов отсутствуют.

Выводы о деятельности эзотерика

Могут ли помочь карты таро изменить отношения или успехи на работе? Ответ на этот вопрос – нет. При этом услуги Анны Огински по обучению вовсе сомнительны. О ее образовании нет никакой информации. Отзывы на сторонних ресурсах отсутствуют. Также нет упоминаний о ней, как о тарологе в статьях экспертов.

Наша команда не рекомендует покупать обучение у этого специалиста.

Также стоит помнить, что чаще всего среди тарологов, астрологов и эзотериков попадаются мошенники. Для решения вопросов со здоровьем следует обращаться к профессиональному врачу. Список таких докторов постоянно обновляется на нашем сайте.