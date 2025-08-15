Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Анна Огински

Таролог Анна Огински: гадания и расклады Таро, соцсети actro online, отзывы об обучении на курсах

15.08.2025, 12:00, Рейтинг эзотериков
Теги:

В статье поговорим об Анне Огински – тарологе и создателе онлайн-школы. Разберем ее биографию и расскажем об оказываемых услугах. В конце опубликуем отзывы учеников и сделаем выводы о том, способна ли она изменить вашу жизнь.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Анны Огински

О себе Анна рассказывает, что работа с картами начинается 1995 года. Свой путь она начала с цыганских карт, а уже 1998 году она обзавелась собственной колодой. После этого начала изучать астрологию. В 2003 году начала практиковать обучение в дистанционном формате.

анна огински

О своём образовании, а также о проходимых курсах Анна Огински ничего не рассказывает. Также не были опубликованы дипломы или сертификаты о завершении обучения.

Обучение и курсы таролога

Анна не проводит консультации. Она ориентирует свою деятельность на преподавании. Обучение Анна Огински проводит онлайн.

О гадание от Анны Огински можно узнать на курсе “Ленорман”.

Курс представляет собой собранную воедино информацию о гадании. Автор обещает, что с нулевого уровня ученик сможет достичь уровня мастера. Рассказывается базовая теория карт, а также расклады Таро Анны Огински. К каждому из уроков прикреплены домашние задания.

анна огински расклады таро

На выбор предлагается три тарифа:

  1. Слушатель. Цена 18000 рублей. Подойдёт всем, кто желает проходить обучение самостоятельно точка в него не входит домашнее задание, а также сертификат об прохождении обучения.
  2. Ученик. Цена – 24000 рублей. К каждому из уроков прикреплены домашнее задание. При успешной сдаче контрольной работы в конце обучения выдаётся сертификат.
  3. Ученик плюс. Стоимость 36000 рублей. Него включены уроки, домашнее задание, которое будет проверять сама Анна. Также по окончанию обучения следует успешно написать контрольную работу и получить сертификат.

анна огински обучение

Помимо этого предлагается просмотреть шесть бесплатных видеоуроков.

анна огински гадание

На сайте actro online представлена колода карт “Ленорман” от Анны Огински. Там же предлагается ознакомиться с содержанием карт и узнать где они продаются. Купить колоду от Анны Огински на астро онлайн нельзя. Распространяет таролог их через маркетплейсы: wildberries, ozon, taroshop и другие.

анна огински таролог

Также Анна является автором двух книг:

  1. Оракул Ленорман. Самоучитель. Цена 449 рублей на Литрес.
  2. Гадание на игральных картах. Самоучитель. На литрес стоимость 279 рублей.

анна огински курсы

Анализ социальных сетей actro online

Анна Огински развивает профили в контакте, телеграмме и яндекс дзен. В instagram блоге набрано более 3600 подписчиков. При этом публикации не набирают более 100 отметок “мне нравится”. Это свидетельствует о возможной накрутке аудитории.

анна огински отзывы

Реальные отзывы об Анне Огински

На официальном сайте публикуются отзывы об Анне Огински от клиентов, которые обратились за обучением к тарологу. Естественно все они написаны в положительном ключе.

actro online

На тематических форумах и отзовиках мнения по поводу курсов от Анны Огински нет. По поводу книг также комментарии на большинстве сайтов отсутствуют.

Выводы о деятельности эзотерика

Могут ли помочь карты таро изменить отношения или успехи на работе? Ответ на этот вопрос – нет. При этом услуги Анны Огински по обучению вовсе сомнительны. О ее образовании нет никакой информации. Отзывы на сторонних ресурсах отсутствуют. Также нет упоминаний о ней, как о тарологе в статьях экспертов.

Наша команда не рекомендует покупать обучение у этого специалиста.

Также стоит помнить, что чаще всего среди тарологов, астрологов и эзотериков попадаются мошенники. Для решения вопросов со здоровьем следует обращаться к профессиональному врачу. Список таких докторов постоянно обновляется на нашем сайте.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Анна Огински
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика