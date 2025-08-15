Таролог Анна Огински: гадания и расклады Таро, соцсети actro online, отзывы об обучении на курсах
15.08.2025, 12:00, Рейтинг эзотериков
В статье поговорим об Анне Огински – тарологе и создателе онлайн-школы. Разберем ее биографию и расскажем об оказываемых услугах. В конце опубликуем отзывы учеников и сделаем выводы о том, способна ли она изменить вашу жизнь.
Биография Анны Огински
О себе Анна рассказывает, что работа с картами начинается 1995 года. Свой путь она начала с цыганских карт, а уже 1998 году она обзавелась собственной колодой. После этого начала изучать астрологию. В 2003 году начала практиковать обучение в дистанционном формате.
О своём образовании, а также о проходимых курсах Анна Огински ничего не рассказывает. Также не были опубликованы дипломы или сертификаты о завершении обучения.
Обучение и курсы таролога
Анна не проводит консультации. Она ориентирует свою деятельность на преподавании. Обучение Анна Огински проводит онлайн.
О гадание от Анны Огински можно узнать на курсе “Ленорман”.
Курс представляет собой собранную воедино информацию о гадании. Автор обещает, что с нулевого уровня ученик сможет достичь уровня мастера. Рассказывается базовая теория карт, а также расклады Таро Анны Огински. К каждому из уроков прикреплены домашние задания.
На выбор предлагается три тарифа:
- Слушатель. Цена 18000 рублей. Подойдёт всем, кто желает проходить обучение самостоятельно точка в него не входит домашнее задание, а также сертификат об прохождении обучения.
- Ученик. Цена – 24000 рублей. К каждому из уроков прикреплены домашнее задание. При успешной сдаче контрольной работы в конце обучения выдаётся сертификат.
- Ученик плюс. Стоимость 36000 рублей. Него включены уроки, домашнее задание, которое будет проверять сама Анна. Также по окончанию обучения следует успешно написать контрольную работу и получить сертификат.
Помимо этого предлагается просмотреть шесть бесплатных видеоуроков.
На сайте actro online представлена колода карт “Ленорман” от Анны Огински. Там же предлагается ознакомиться с содержанием карт и узнать где они продаются. Купить колоду от Анны Огински на астро онлайн нельзя. Распространяет таролог их через маркетплейсы: wildberries, ozon, taroshop и другие.
Также Анна является автором двух книг:
- Оракул Ленорман. Самоучитель. Цена 449 рублей на Литрес.
- Гадание на игральных картах. Самоучитель. На литрес стоимость 279 рублей.
Анализ социальных сетей actro online
Анна Огински развивает профили в контакте, телеграмме и яндекс дзен. В instagram блоге набрано более 3600 подписчиков. При этом публикации не набирают более 100 отметок “мне нравится”. Это свидетельствует о возможной накрутке аудитории.
Реальные отзывы об Анне Огински
На официальном сайте публикуются отзывы об Анне Огински от клиентов, которые обратились за обучением к тарологу. Естественно все они написаны в положительном ключе.
На тематических форумах и отзовиках мнения по поводу курсов от Анны Огински нет. По поводу книг также комментарии на большинстве сайтов отсутствуют.
Выводы о деятельности эзотерика
Могут ли помочь карты таро изменить отношения или успехи на работе? Ответ на этот вопрос – нет. При этом услуги Анны Огински по обучению вовсе сомнительны. О ее образовании нет никакой информации. Отзывы на сторонних ресурсах отсутствуют. Также нет упоминаний о ней, как о тарологе в статьях экспертов.
Наша команда не рекомендует покупать обучение у этого специалиста.
Также стоит помнить, что чаще всего среди тарологов, астрологов и эзотериков попадаются мошенники. Для решения вопросов со здоровьем следует обращаться к профессиональному врачу. Список таких докторов постоянно обновляется на нашем сайте.