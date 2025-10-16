“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анна Ласточкина

Анна Ласточкина отзывы: деятельность, обучение в Mitra Varuna School и реакция клиентов

Анна Ласточкина позиционирует себя как астролог с многолетним опытом и автор школы Mitra Varuna School, предлагающей обучение Джйотиш. В данном обзоре рассматривается специфика ее работы, перечень курсов, ценовая политика, а также мнения студентов и участников курсов.

Биография Анны Ласточкиной

Анна Ласточкина — это псевдоним, под которым работает астролог с настоящей фамилией Бричева. Свою деятельность она начала в 2010 году, сосредоточив внимание на Джйотиш — индийской астрологии. За это время она заявляет об опыте в сопровождении как взрослых, так и несовершеннолетних клиентов. Несмотря на длительную практику, нет подтвержденных свидетельств обучения в признанных астрологических учреждениях, а биографическая информация представлена в ограниченном объеме.

Какие услуги предлагает Анна Ласточкина?

Mitra Varuna School — основанная Ласточкиной онлайн-платформа по обучению Джйотиш. В рамках курса предоставляется доступ к авторским обучающим программам, включая образовательные блоки с названиями «Шравана», «Дхаништха», «Шатабхиша» и другими.

Каждый из курсов направлен на разный уровень подготовки: предлагается начальная база знаний, освоение техник проведения консультаций, а также расширение навыков для практикующих специалистов. Стоимость варьируется в пределах от 35 евро до 390 евро в зависимости от выбранного курса. Конкретных сроков прохождения программ и условий взаимодействия с преподавателем в открытом доступе не указано.

Отзывы о Анне Ласточкиной: что говорят клиенты?

На официальной платформе Mitra Varuna School представлены в основном положительные отклики, однако при обращении к мнению вне независимых источников — на сторонних форумах и сайтах — обнаруживаются неоднозначные впечатления.

В рамках критических отзывов подчеркиваются следующие моменты:

Учебные материалы часто подаются без достаточного объяснения и сопровождения, что делает обучение малопонятным для начинающих.

Присутствует большое количество сложных терминов без расшифровки, что также затрудняет восприятие информации.

Некоторые участники жалуются на несвоевременные ответы на запросы, а также на недостаток обратной связи со стороны преподавателя.

Выражается недовольство по поводу «наплевательского» отношения Ласточкиной к студентам, особенно при возникновении спорных административных ситуаций.

Дополнительно упоминается факт недостоверной подачи информации, что ставит под сомнение уровень профессиональной компетенции создаваемых образовательных программ.

Выводы по деятельности Анны Ласточкиной

Анна Ласточкина, ведущая деятельность под псевдонимом и основавшая Mitra Varuna School, предлагает образовательные программы по Джйотиш с ценовым диапазоном от 35 до 390 евро. Однако значительное количество отзывов указывает на ряд проблем, включая неполную методическую проработку, трудности в усвоении учебного материала, а также недостаточное внимание к студентам со стороны преподавателя. Прежде чем принять решение об участии в обучении или консультациях, рекомендуется учитывать мнения пользователей за пределами официального сайта.