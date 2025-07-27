“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Анна Князева: баланс между отрицательными и положительными отзывами клиентов

Анна Князева – таролог и ваш личный проводник в мире эзотерики. Гадает на любовь, помогает сохранить отношения, раскладывает проблемы по полочкам и вместе с клиентом ищет пути их решения.

О личной жизни и деталях биографии таролога Анны Князевой известно крайне мало. Кроме того, что помимо эзотерики она занимается кинезиологией, помогает людям справиться с зависимостями и является действующим тренером личностного роста, у нас нет ничего – ни сведений об образовании самой Анны, ни лицензий на частную медицинскую практику. А отзывы клиентов-то есть? Давайте искать.

Коротко о важном: услуги, цены, консультации

Полноценного списка услуг у таролога Анны Князевой по какой-то причине нет. На самом деле, несмотря на заявления о том, что она лечит, помогает, поддерживает и занимается коучингом, на ее официальных действующих ресурсах значится только:

Диагностика негатива на картах Таро. Расклады на жизнь, будущее, проблему, отношения.

Как большинство коллег, цены за данные услуги Анна не называет или сообщает постфактум в личку. В отзывах люди упоминают суммы от 6000р.

Обратиться за помощью можно, написав в телеграм или по номеру, указанному в шапке профиля. Ранее сама таролог заявляла, что ведет личные приемы, однако теперь консультации возможны только онлайн.

Обзор социальных сетей специалиста

Еще недавно Анна Князева вела сразу несколько социальных сетей, например, Инстаграм, ВК и даже блог Дзен. Однако в настоящее время действующим остались только Ютуб канал. Страница в Инстаграмм заблокирована по неизвестным причинам, а в телеграме все подчищено – зайти можно, контента нет.

На youtube канале Анна постит ролики с общими раскладами на Таро, собирающими большое количество отзывов, и периодические личные видео. Отличная статистика говорит о том, что +130тыс. подписчиков в восторге – они оставляют отзывы и охотно смотрят такой контент.

Таролог Анна Князева: реальные отзывы клиентов

Таролог Анна Князева – один из немногих интернет-экспертов, у кого нет проблем с отзывами, причем не только на принадлежащих ей самой ресурсах. Об Анне и ее Таро говорят за пределами ее блогов. Правда отзывы больше негативные, но то, что они есть – уже хорошо.

Люди в отзывах по большей части говорят про несбывшиеся гадания, а некоторые даже называют Анну мошенницей. Однако, справедливости ради, есть и позитивные отзывы, где люди, наоборот, делятся историями о том, как им помогли советы таролога.













Короткий итоговый вывод

Гадания на картах Таро, или гадания вообще – это всегда немного рулетка. Специалист вполне может просто угадать или воспользоваться логикой, психологией, навыком общения, чтобы получить положительный результат. Поэтому в случае с тарологом Анной Князевой окончательное решение мы оставляем за вами. По крайней мере этот специалист действительно работает, а с результатами этой работы можно познакомиться по отзывам.