Анна Гусева отзывы: разбираем биографию, услуги и комментарии клиентов

Анна Гусева позиционирует себя как одновременно астролог, психолог, гипнолог и регрессолог. Активно присутствует в интернете, ведет платные консультации, увлекается эзотерикой и предлагает клиентам обширный спектр платных услуг. Однако возникает множество вопросов к достоверности ее профессионального опыта и качества предоставляемой помощи. Далее подробно рассмотрим деятельность Анны Гусевой, перечень услуг, активность в социальных сетях и отзывы от клиентов.

Биография Анны Гусевой

Сведениями о своей личной истории и начале эзотерической практики Анна не делится. Тем не менее, заявляет, что занимается эзотерикой более 20 лет. Утверждает, что является психологом, астрологом, гипнологом и регрессологом, хотя проверить точные данные о стаже невозможно. Она сообщает, что получила образование в Университете Сервиса по специальности «психолог», дополнительно прошла переподготовку по «психоанализу» и «информационному менеджменту». Продемонстрированы и сертификаты по гипнозу и групповой терапии.

Также утверждается, что ранее работала акушером-психологом и педагогом. В настоящий момент Анна ведет блоги, записывает видео, выступает на эзотерических конференциях, преподает в университете “Синергия” и занимается публикациями в СМИ. Утверждает, что участвует в благотворительности. Однако никаких проверяемых биографических источников или упоминаний об этих фактах из независимых источников не предоставлено.

Какие услуги предлагает Анна Гусева?

У Гусевой работает личный сайт, на котором представлен перечень предлагаемых услуг. Она оказывает онлайн-консультации по темам взаимоотношений, низкой самооценки, любовной зависимости, страхов и трудностей с принятием решений. Час консультации стоит 7500 рублей. Для жителей Москвы возможен очный прием в офисе рядом со станцией метро Смоленская. Регулярным клиентам предлагается абонемент, однако условия его использования не указаны.

Есть отдельная категория услуг по астрологии. Разбор натальной карты продолжается 90 минут и стоит 10000 рублей. Заявляется, что в ходе сеанса производится разбор гороскопа и текущей жизненной обстановки клиента.

Также предоставляется групповая терапия, сосредоточенная на детско-родительских отношениях. Ее продолжительность составляет 90 минут, а стоимость — 7000 рублей. Еще одно направление — трансформационная игра под названием “Лила”, которая длится от 4 до 6 часов. Цены на данную услугу не указаны.

Организуются выездные тренинги, которые проводятся в Коломенском, на Селигере и в Сочи. Информация по записи собирается через мессенджеры, формат проведения описан поверхностно.

Среди онлайн-площадок задействован Telegram-канал, созданный в 2020 году. На момент анализа количество подписчиков — 2214 человек. Канал регулярно обновляется, публикуются астрологические прогнозы, эзотерические ритуалы, советы из популярной психологии и личные видео. Тем не менее, активность подписчиков крайне низкая, комментарии открыты, но живая обратная связь практически отсутствует. Прайс-лист в канале не опубликован.

Отзывы о Анне Гусевой: что говорят клиенты?

На персональном сайте Анны опубликованы исключительно положительные отзывы. Однако все комментарии анонимные, без указания имен, конкретных ситуаций или результата работы. Это делает практически невозможным проверку достоверности этих историй. Отзывы написаны сухим, канцелярским стилем, создающим впечатление, что они были составлены специально для ресурса.

В независимых источниках объективных отзывов обнаружено не было. Это может указывать на крайне ограниченную аудиторию у Анны либо на возможно преднамеренное удаление неудобных откликов. Внешне складывается впечатление о попытке искусственно поддерживать положительное мнение.

Выводы по деятельности Анны Гусевой

Несмотря на постоянную активность в интернете и заявленные 20 лет опыта, Гусева Анна не демонстрирует открытых подтверждений своей эффективности. Социальные сети показывают слабую вовлеченность аудитории, количество подписчиков незначительное. Опубликованные отзывы сложно назвать убедительными — они без конкретики, написаны шаблонно и не подкреплены реальными подробностями. Качество и реальность предоставляемой помощи на фоне отсутствия живых отзывов вызывает сомнения. Очевидно, что заявленная популярность Анны Гусевой не сопровождается соответствующим доверием со стороны клиентов.