Анна Фалилеева
Анна Фалилеева

24.10.2025, 10:42, Рейтинг эзотериков
Теги:

Нинель Ярошенко отзывы: что известно о нумерологе и её услугах

В этом материале представлен детальный анализ деятельности Нинель Ярошенко — эзотерика и нумеролога, которая предлагает различные оккультные услуги. Рассматриваются её предложения, активность в интернете и обратная связь от клиентов.

Биография Нинель Ярошенко

Нинель Ярошенко позиционирует себя как эзотерический консультант, астролог и кармический психолог. Согласно предоставленной информации, она занимается астрологией с 1994 года. В описании её деятельности указывается, что она якобы помогает разрешать проблемы в бизнесе, отношениях и вопросах здоровья. Также она называет себя наставником и проводником на пути духовного роста.

Какие услуги предлагает Нинель Ярошенко?

На сайте calc numerologist ru Нинель Ярошенко (ninel yaroshenko) предлагает ряд эзотерических услуг, заявляя, что они кардинально меняют судьбу. В перечень входят следующие позиции:

  • Индивидуальный разбор с использованием даты рождения.
  • Коррекция кармы через матрицу с целью устранения последствий «негативных» воплощений.
  • Родовые расстановки в режиме онлайн — работа с родовыми и семейными шаблонами.
  • Консультации по психологическим вопросам: предполагается, что они помогают справиться с депрессией, страхами и одиночеством.
  • Астрологический подбор дат для начала дел и значимых событий на основе расчётов.

Также на площадке предложен инструмент — калькулятор судьбы, предназначенный для числового анализа. Стоимость предлагаемых услуг нигде не указана.

Деятельность Нинель Ярошенко в социальных сетях

В социальной сети Instagram Нинель Ярошенко ведёт аккаунт под ником «ninel_yaroshenko», где делится нумерологическими материалами, описывает значение чисел, анонсирует курсы и размещает записи мотивационного характера. Количество публикаций составляет 731, подписчиков — 67,2 тыс.

ВКонтакте она зарегистрирована под именем Нинель Ярошенко (yaroshenko1988). Аккаунт содержит материалы по обучению нумерологии, освещает кармические задачи и применение нумерологического анализа для решения проблем. Опубликовано всего 67 постов. Число подписчиков — 3,5 тыс. Контент ориентирован исключительно на привлечение клиентов.

Отзывы о Нинель Ярошенко: что говорят клиенты?

Отзывы о Нинель Ярошенко, которая работает как нумеролог, весьма неоднозначны. Чёткой и убедительной обратной связи от пользователей обнаружить не удалось. В открытых источниках нет объективных подтверждений эффективности её методов.

Выводы по деятельности Нинель Ярошенко

Практика Нинель Ярошенко вызывает определённые сомнения. Незначительное количество публикаций и ограниченное вовлечение аудитории в социальных сетях не укрепляют доверия. Отсутствие информации о ценах, наряду с недостатком прозрачности в применяемых техниках, делает взаимодействие с этим эзотериком спорным и требует осторожного подхода.

