“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Анна Бельведерская

Отзывы об Анне Бельведерской: магистр черной магии или сомнительный эзотерик?

Анна Бельведерская представляет себя как практикующий маг с 16-летним стажем в эзотерике. Ее специализация — черная магия, включая привороты, ритуалы привязок и деструктивные обряды. Однако отсутствие подтвержденного образования и непрозрачность деятельности вызывают немало вопросов.

Биография Анны Бельведерской

Анна Бельведерская позиционирует себя как магистр черной магии и утверждает, что за ее плечами — 16 лет практики в магической сфере. По предоставленной информации, она сочетает в себе способности таролога, специалиста по рунам и экстрасенса. Однако ни одного документа о прохождении обучения, наличии сертификатов или лицензий она не предоставляет. Данные о ее биографии, происхождении или этапах становления в эзотерике отсутствуют. Основное внимание Бельведерская уделяет демонстрации своих титулов и высказыванию уверенности в своей силе, не раскрывая при этом никаких подробностей, способных подтвердить эти заявления.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Анна Бельведерская?

Анна предлагает разнообразные онлайн-услуги в эзотерической сфере. Работа осуществляется дистанционно, а связь осуществляется преимущественно через социальные сети. Прейскурант цен не публикуется, стоимость обсуждается индивидуально до начала консультации, что затрудняет понимание финансовых условий оказания услуг. Среди доступных действий:

Привороты и ритуальные сексуальные привязки для привлечения и удержания партнеров;

Заговоры на удачу, здоровье и, как утверждается, даже на смерть конкурентов или врагов;

Очищающие ритуалы, направленные на снятие негативной энергии;

Карточные расклады с использованием Таро;

«Помощь» в розыске и установлении местонахождения пропавших людей.

Также упоминается, что нагнетание мрачной атмосферы, использование темной атрибутики и откровенные обещания «решить любую проблему» — часть маркетинговой стратегии Бельведерской.

Активность Анны Бельведерской в социальных сетях

Присутствие в соцсетях ограничено несколькими каналами. В VK Анна Бельведерская размещает предложения о магических услугах, включая ритуалы коррекции веса, расследование сложных жизненных ситуаций и исполнения желаний. Все работы доступны только по предварительной записи. Предусмотрена надбавка за срочность оказания услуги.

WhatsApp-общение не афишируется, а основной второй канал — Telegram, в котором числится около 600 подписчиков. Там она выкладывает публикации оккультной направленности, магические советы, изображения ритуалов и отзывы клиентов. Отзывы представлены исключительно скриншотами с якобы хвалебными сообщениями, но иных подтверждений их подлинности нет. Внешние источники или реальные имена комментаторов не предоставлены.

Отзывы о Анне Бельведерской: что говорят клиенты?

Отзывы о маге Анне Бельведерской практически отсутствуют за пределами ее личных страниц. Публично достоверных мнений людей, воспользовавшихся ритуалами или консультациями, найти не удалось. Неоспоримым остается тот факт, что массовой доверенной базы клиентов она не имеет, несмотря на заявления о 16-летнем опыте и широком спектре «эффективных» методов.

Выводы по деятельности Анны Бельведерской

Анна Бельведерская, несмотря на яркие заявления о магических способностях и году опыта, не предоставляет никакой достоверной информации о своем образовании или лицензии. Акцент исключительно на черной магии, закрытая ценовая политика, символическое число подписчиков и отсутствие верифицированных отзывов вызывают обоснованные сомнения. Методика ведения работы фокусируется на создании устрашающей атмосферы и обещаниях решить «все вопросы» — подход, характерный для манипуляций, а не профессионализма.