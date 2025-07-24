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Таролог Анна Арджеванидзе с “битвы Экстрасенсов” – Биография, Гороскопы, Гадание на Таро и Другие Услуги, Соцсети Anna Ardjevanidze и Реальные Отзывы

Таролог Анна Арджеванидзе с Битвы Экстрасенсов – Биография, Гороскопы, Гадание на Таро и Другие Услуги, Соцсети Anna Ardjevanidze и Реальные Отзывы

24.07.2025, 23:52, Рейтинг эзотериков
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Анна Арджеванидзе – эзотерик и таролог. По официальной версии, Анна не просто таролог, но и «Жрица культа Фемиды», а также мать четырех детей. Кроме того, она участвовала в 19 сезоне “Битвы экстрасенсов”.

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Биография Анны Арджеванидзе

Анна Арджеванидзе в биографии пишет, что родилась в Грузии, но работает в Киеве. Официальный сайт Анны украшает броский и уверенный слоган, обещающий уникальные способности и многолетний опыт работы, но вот загвоздка: подтверждения этих «13 лет профессиональной деятельности» и «невероятного мастерства» найти не удалось.

Как рассказывает сама ясновидящая Анна Арджеванидзе с “Битвы экстрасенсов”, её путь в мир экстрасенсорики начался после трагедии. С тех пор она предсказывает будущее.

Гороскопы, гадание на Таро и услуги

У мага есть сайт с услугами, где можно выбрать таро гороскоп от Анны Арджеванидзе:

анна арджеванидзе

Специалист предоставляет широкий спектр эзотерических услуг:

  • Анна Арджеванидзе как таролог предлагает индивидуальные гадания, в которые входят «сканирование и диагностика», а также защита от черной магии. У нее есть ритуалы по восстановлению семейной гармонии, очищение дома от негативных энергий, обряды на богатство, а также избавление от одиночества в отношениях.
  • Не ограничиваясь консультациями, экстрасенс также ведет YouTube-канал, где предлагает зрителям общие расклады Таро и прогнозы для знаков зодиака, обещая охватить все сферы жизни одним раскладом. Своей главной миссией она называет поддержку матерей, нуждающихся в духовной помощи.

Деятельность в соцсетях anna ardjevanidze

anna ardjevanidze ведет ютуб-канал с 489 тысячами подписчиков и уже выпустила более 1000 видео и делится раскладами Таро. На youtube есть отзывы клиентов о таро-прогнозах Анны Арджеванидзе.

Telegram-канал о гаданиях таро от Анны Арджеванидзе, насчитывает 2 753 подписчика. В публикациях преобладают эзотерические темы, включая советы по картам Таро, общие вопросы и личные заметки. Анна Арджеванидзе отзывов не получила:

Дзен-канала у нее нет.

Отзывы о Таро гороскопах Анны Арджеванидзе

Реальных отзывов об Анне ardjevanidze очень мало:

таро гороскоп от анны арджеванидзе

Итоги обзора колдуньи

Анна Арджеванидзе позиционирует себя как опытный онлайн-таролог, однако реальных подтверждений её “успехов” в эзотерике не представлено. Обещания оберегов, расклады общего характера и ряд ритуалов без конкретики выглядят скорее как коммерческие трюки, чем как настоящая помощь. Учитывая отсутствие подлинных отзывов и странные расхождения в информации, её деятельность вызывает обоснованные сомнения. Обращаться к ней за “услугами” не рекомендуется.

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