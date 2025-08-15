“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ведьма Ангелина Изосимова с “Битвы экстрасенсов”: биография, соцсети angelina izosimova, отзывы об обучении и разоблачение

Экстрасенс Ангелина Изосимова – гадалка, ясновидящая, колдунья и финалистка 23 сезона шоу «Битва Экстрасенсов».

Биография Ангелины Изосимовой

В основном связана биография Ангелины Изосимовой с «Битвой экстрасенсов», однако ее путь в эзотерике начался совсем не там.

Родилась Ангелина 17 августа 1975 года в Ораниенбауме. Появляться различные эзотерические способности у женщины начали появляться с юных лет. Правда тогда, бабушка будущего экстрасенса обеспокоилась состоянием внучки и отвела ее к психиатру. Специалист же заключил, что с девочкой все в порядке и беспокоиться не о чем. Отец Юрий Андреев, известный целитель, оказал влияние на биографию потомственной ведуньи. Юрий является автором многих книг о здоровом образе жизни, также он основал свою собственную школу.

Ангелина Изосимова окончила Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, а затем получила и второе высшее образование. Когда она была студенткой, девушка начала практиковаться на подругах. Помогала им проводить магические обряды, училась на своих ошибках и развивала их естественные таланты.

Затем девушка углубленно увлеклась карельской магией. Карельская магия – не черная, а белая, включает в себя различные виды обрядов, заклинаний, амулетов и талисманов, которые используются для привлечения удачи, защиты от зла, предсказания будущего и лечения различных болезней. Она основана на вере в сверхъестественные силы природы, а также на магических свойствах определенных предметов, трав и символов.

Одной из основных особенностей карельской магии является ее близость к природе. Карелы уважают и почитают природу как живое существо, имеющее свою душу и силу. Они верят, что каждое растение, каждый камень, каждое животное обладает своей сильной энергией и могут быть использованы для того, чтобы привести удачу или защитить от болезней.

Участие в «Битве Экстрасенсов»

Ангелина удачно прошла кастинг на шоу в середине 2022 года. Колдунья продемонстрировала умение сочетать магические атрибуты с логикой и навыками психологии, что отличало ее от многих конкурентов, а ее главными сопровождающими магическими предметами были веретено и серп.

Ангелина стала одной из финалисток шоу, но награду с собой она не унесла.

Услуги ведьмы и обучение

На данный момент Ангелина активно консультирует, проводит обряды и ритуалы карельской направленности. Традиционные обряды карельской магии часто проводятся на природе, в лесу или у реки, чтобы усилить энергетику места и соединиться с духами природы. Они включают в себя пение магических песен, танцы, костры и использование специальных предметов, таких как свечи, амулеты или символы.

Экстрасенс не распространяется о ценах на личные и онлайн консультации, обычно оплата происходит по договоренности. Для записи на личную встречу с Ангелиной вы можете с 08:00 до 20:00 по МСК написать сообщение в сообществе в ВК (karelia witch) или заполнить форму обратной связи на официальном сайте angelina-izosimova ru.

Личные встречи проводятся исключительно в Москве.

Однако если у вас нет возможности приехать на личный сеанс от колдуньи, вы можете обратиться к ней онлайн.

Ангелина не ведёт никаких курсов и не организует обучение карельской магии. Сама маг считает, что настоящая карельская магия — это уникальное и мощное явление, которое объединяет в себе мудрость древних традиций и современные методы энергетической практики. Она позволяет человеку раскрыть свой потенциал, обрести внутреннюю гармонию и достичь успеха в различных сферах жизни. Вера в магические силы природы и свои собственные способности поможет каждому человеку обрести силу и уверенность в себе.

Социальные сети angelina izosimova

Маг активно продвигает себя, свои знания и услуги в различных социальных сетях. Сейчас она работает в ВКонтакте, Инстаграме, на официальном сайте, а также ведет каналы на Ютуб и в Телеграмме.

На своем официальном сайте женщина сообщает, что мошенники и шарлатаны часто пользуются ее именем и продают свои некачественные услуги ее подражателям и зрителям.

В VK у колдуньи есть как личная страница, так и сообщество в котором она делится своими знаниями, рассуждениями и мыслями, собирает восторженные отзывы аудитории и общается с ней же.

Свой аккаунт в Инстаграме angelinaizosimova arbyi (*запрещенная в РФ соцсеть) Ангелина практически не ведет, изредка выкладывая туда несколько фотографий с мест обрядов.

В ее Телеграме (s_koldovstvo) последний пост датирован 6 января, а комментарии под ее записями часто нелестные, так как люди недовольны редкой информацией от колдуньи.

В своих аккаунтах в соцсетях Ангелина постоянно выходит в прямые эфиры, комментируя новые сезоны шоу, которое сделало ее популярным.

Отзывы реальных людей об Ангелине Изосимовой

Ангелина очень дорожит своей репутацией на просторах сети «Интернет», поэтому в комментариях под ее записями в социальных сетях найти негативные отзывы практически невозможно. А во ВКонтакте она специально открыто обсуждение, в котором зрители могут оставлять свои отзывы об обучении у Ангелины Изосимовой.









На просторах сети Интернет можно найти и разоблачения на Ангелину Изосимому, на ее деятельность и «мошенничество».

Выводы о деятельности эзотерика

Ангелина Изосимова – гадалка, ясновидящая, колдунья и финалистка 23 сезона шоу «Битва Экстрасенсов». Карельская магия колдуньи направлена в основном на исцеление людей и развитие из врожденных способностей. Она использует травы, масла, свечи и талисманы для того, чтобы помочь людям излечиться от различных болезней и проблем. Карельские маги верят, что каждый человек обладает своей собственной энергетикой, которая может быть восстановлена и укреплена с помощью магии.

В сети можно найти как восторженные отзывы о ведьме Ангелине Изосимовой, так и слова о том. что она мошенница и преступница.

