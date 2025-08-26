“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Анастасия Куликова: биография. услуги, Ютуб и соцсети, реальные отзывы и разоблачение

Анастасия Куликова – ченнелер со звездными цивилизациями. Проводит групповые занятия, которые творят чудотворные трансформации человеческих судеб, проводит личные консультации, передает множество полезного контента от высших разумов.

В статье узнаем о биографии эзотерика Анастасии Куликовой, ее услугах. А также рассмотрим реальные отзывы клиентов, которые они оставляют в социальных сетях или сайтах-отзовиках. Выясним реально ли Анастасия является мошенником на самом деле. И займемся разоблачением Анастасии Куликовой.

Услуги эзотерика

Эзотерик Анастасия Куликова предлагает курсы, в которых проводит медитативные практики по очищению тела, сознания и энергетике. Практика по финансам помогает идти вверх по карьерной лестнице и добиться отличных результатов в денежном благополучие.Разумеется, услуги предоставляются не бесплатно.

Также Анастасия построит правильные отношения с родителями, улучшит качество жизни, повысит ментальное здоровье и наполнит женский организм энергией.

Ютуб и другие социальные сети

Эзотерик есть во многих социальных сетях, включая телеграмм, инстаграм, Вконтакте и дзен.

На Ютубе Анастасия Куликова делится ченнелинг–практиками о финансах, вечной молодости, женской и мужской энергий.

В телеграмм-канале и в контакте эзотерик публикует материалы о курсах и энергетических практиках, с которыми может ознакомится любой желающий.

Реальные отзывы об эзотерике Анастасии Куликовой

Отзывы об Анастасии Куликовой только положительные. Не удалось найти отрицательных комментариев о ее работе. Клиенты отмечают, что Анастасия помогает всем, кто приходит к ней за помощью. Они почувствовали изменение в своей жизни и здоровье, благодаря сеансам эзотерика.

Выводы о деятельности

Отсутствие документов об образовании Анастасии Куликовой вызывает большие вопросы. Об эзотерике удалось найти только положительные отзывы, негативные комментарии на сайтах-отзовиках отсутствуют.

Анастасия не является магом, экстрасенсом и гадалкой. Она – ченнелер, человек, устанавливающий связи между человек и энергией в мире высших уровней сознания. Передает свои знания через энергетические практики.

Трудно сказать, является ли Анастасия Куликова мошенницей или психологом, но мы все равно не рекомендуем вам обращаться за помощью к данному специалисту.