Анастасия Куликова: биография. услуги, Ютуб и соцсети, реальные отзывы и разоблачение
26.08.2025, 20:27, Рейтинг эзотериков
Теги:
Анастасия Куликова – ченнелер со звездными цивилизациями. Проводит групповые занятия, которые творят чудотворные трансформации человеческих судеб, проводит личные консультации, передает множество полезного контента от высших разумов.
В статье узнаем о биографии эзотерика Анастасии Куликовой, ее услугах. А также рассмотрим реальные отзывы клиентов, которые они оставляют в социальных сетях или сайтах-отзовиках. Выясним реально ли Анастасия является мошенником на самом деле. И займемся разоблачением Анастасии Куликовой.
Услуги эзотерика
Эзотерик Анастасия Куликова предлагает курсы, в которых проводит медитативные практики по очищению тела, сознания и энергетике. Практика по финансам помогает идти вверх по карьерной лестнице и добиться отличных результатов в денежном благополучие.Разумеется, услуги предоставляются не бесплатно.
Также Анастасия построит правильные отношения с родителями, улучшит качество жизни, повысит ментальное здоровье и наполнит женский организм энергией.
Ютуб и другие социальные сети
Эзотерик есть во многих социальных сетях, включая телеграмм, инстаграм, Вконтакте и дзен.
На Ютубе Анастасия Куликова делится ченнелинг–практиками о финансах, вечной молодости, женской и мужской энергий.
В телеграмм-канале и в контакте эзотерик публикует материалы о курсах и энергетических практиках, с которыми может ознакомится любой желающий.
Реальные отзывы об эзотерике Анастасии Куликовой
Отзывы об Анастасии Куликовой только положительные. Не удалось найти отрицательных комментариев о ее работе. Клиенты отмечают, что Анастасия помогает всем, кто приходит к ней за помощью. Они почувствовали изменение в своей жизни и здоровье, благодаря сеансам эзотерика.
Выводы о деятельности
Отсутствие документов об образовании Анастасии Куликовой вызывает большие вопросы. Об эзотерике удалось найти только положительные отзывы, негативные комментарии на сайтах-отзовиках отсутствуют.
Анастасия не является магом, экстрасенсом и гадалкой. Она – ченнелер, человек, устанавливающий связи между человек и энергией в мире высших уровней сознания. Передает свои знания через энергетические практики.
Трудно сказать, является ли Анастасия Куликова мошенницей или психологом, но мы все равно не рекомендуем вам обращаться за помощью к данному специалисту.