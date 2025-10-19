“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анастасия Воскресенская

Отзывы об Анастасии Воскресенской — астрологе и тарологе

Анастасия Воскресенская позиционирует себя как астролог и таролог, ведет активность в социальных сетях и развивает персональный бренд. Однако, за внешним образом эксперта в эзотерике скрывается немало нюансов, вызывающих сомнения. Ниже представлен подробный разбор ее деятельности, предлагаемых услуг и отзывов реальных пользователей.

Биография Анастасии Воскресенской

Анастасия Воскресенская представляется астрологом, тарологом и владелицей астрологического магазина. Ее публичная активность в основном сконцентрирована в Instagram, где она сочетает публикации личных фотографий с сопровождением в виде астрологических описаний и комментариев.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Анастасия Воскресенская?

На своей странице в Instagram Анастасия Воскресенская ведет рубрику «вопрос/ответ», где подписчики могут задавать ей вопросы по различным темам — но развернутых или конкретных ответов от нее дождаться сложно. В некоторых случаях она избегает отвечать на вопрос вовсе. Несмотря на активность, на странице нет достоверной информации о том, предоставляет ли Анастасия Воскресенская какие-либо платные астрологические услуги официально.

Число подписчиков в Instagram превышает 31 тысячу, однако средний уровень вовлеченности в постах — около 2000 лайков. Это несоответствие может свидетельствовать о возможной накрутке числа фолловеров. Контент в целом не имеет характерных особенностей, которые могли бы выделить этого таролога и астролога на фоне других представителей эзотерической сферы.

Кроме Instagram, Анастасия Воскресенская также ведет YouTube-канал. Там опубликовано всего три видео, а количество подписчиков едва превышает 800 человек. Средние просмотры — в диапазоне от 400 до 500, что выглядит неубедительно на фоне Instagram-аккаунта, где заявлена значительно большая аудитория. Такое расхождение снова наталкивает на подозрения относительно реальности ее подписной базы. YouTube присутствие выглядит скорее декоративным, чем полноценным источником контента астролога и таролога.

Отзывы о Анастасии Воскресенской: что говорят клиенты?

В Instagram-аккаунте Анастасии Воскресенской закреплены отзывы, которые представлены как положительные. Однако все они написаны анонимно, и проверить их подлинность невозможнно. Комментарии под видео на YouTube-канале также преимущественно состоят из позитивных фраз, выраженных в виде благодарностей и заинтересованности, несмотря на ничтожное число просмотров. Это вызывает сомнение в натуральности фидбэка.

На независимых форумах, тематических сайтах и сторонних эзотерических ресурсах имя Анастасии Воскресенской практически не упоминается. Отсутствие комментариев от нейтральных пользователей вне Instagram и YouTube может указывать на минимальное реальное присутствие в профессиональной эзотерической среде.

Выводы по деятельности Анастасии Воскресенской

Анастасия Воскресенская позиционирует себя как таролог и астролог, однако не демонстрирует отчетливых признаков экспертизы в ни одной из этих дисциплин. Ее активность сосредоточена на продвижении в соцсетях с явными признаками накрутки. Отзывы, представленные в официальных профилях, носят анонимный и недостоверный характер. Внешне сложившийся образ экспертности не подкреплен никакими фактическими упоминаниями в профессиональных кругах. Воспринимать Анастасию Воскресенскую как серьезного специалиста в области эзотерики оснований нет.