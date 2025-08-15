“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анастасия Лисовская

Отзывы об Анастасии Лисовской: что говорят о lisovskaya taro

Анастасия Лисовская (anastasia lisovskaya) позиционирует себя как специалист с более чем 20-летним стажем в эзотерике. Она заявляет о работе с негативными влияниями, финансовыми и личными вопросами через таро и астрологию. В этом обзоре рассматривается, как именно функционирует её проект lisovskaya taro, какие услуги включены в платные консультации и насколько активна её онлайн-аудитория.

Биография Анастасии Лисовской

На официальной странице указано, что стаж Анастасии Лисовской в эзотерике превышает 20 лет. Основная профессиональная деятельность сосредоточена на таро, диагностиках энергетических влияний и предсказании будущего. Начало пути датируется началом 2000-х годов: тогда она также занималась цигун и ушу. Среди наставников упоминается Глоба, а также другие специалисты в астрологии, таро и эзотерике. В наличии имеются профессиональные сертификаты, часть которых размещена на сайте lisovskaya taro. Однако отсутствие независимого подтверждения вызвает вопросы о достоверности представленных документов.

Какие услуги предлагает Анастасия Лисовская?

Свою деятельность Лисовская ведёт через Instagram, YouTube, сайт на бесплатном конструкторе и Telegram-канал. Число подписчиков в телеграм не превышает 100 человек. Канал YouTube содержит видео на темы карты таро, карма, астрология, минералы. Также публикуются обзоры колод, материалы по технике безопасности при работе с картами и общие расклады.

Предлагаемые платные услуги включают:

Онлайн-консультации по таро — 2600 рублей за сеанс.

Астрологический разбор — 10 000 рублей.

Также заявлено использование минералов при работе. Оплата сопряжена с нюансами: таролог проживает в Тирасполе, что может затруднить расчёты с клиентами, находящимися в других регионах.

Отзывы о lisovskaya taro: что говорят клиенты?

Несмотря на наличие комментариев, количество отзывов о lisovskaya taro невелико. В основном это благодарности за расклады, без конкретных описаний полученного результата. На профильных платформах мнения пользователей отсутствуют, что может быть показателем низкого спроса или ограниченной аудитории, преимущественно в оффлайн-формате.

Выводы по деятельности Анастасии Лисовской

Анастасия Лисовская участвует в нескольких направлениях эзотерики, заявляет наличие дипломов и сертификатов, однако большая часть информации основана на собственных утверждениях. Аудитория проекта lisovskaya taro отличается низкой активностью: телеграм-канал — менее 100 подписчиков, а отзывы в интернете — единичны и не содержат конкретики. Услуги имеют фиксированную стоимость, но их эффективность не подтверждена независимыми источниками, а оформление заказа может усложниться из-за территориального нахождения специалиста за пределами РФ.