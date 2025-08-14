“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Анастасия Лаврентьева

Отзывы об астрологе Анастасии Лаврентьевой

Анастасия Лаврентьева представляет себя как специалиста по эзотерике и астрологии. В сети она активно работает под именем astrologlavrentievaanastasiya, однако информации, подтверждающей её квалификацию, нет. Ниже рассмотрены предлагаемые услуги, активность в соцсетях и мнения клиентов об её деятельности.

Биография Анастасии Лаврентьевой

Согласно биографическим данным, Анастасия Лаврентьева имеет послесреднее образование в области астрологии или эзотерики. Однако фактические подтверждения дипломов или других документов, свидетельствующих о её обучении, отсутствуют. Пользователям приходится ориентироваться исключительно на её слова, так как никаких адекватных доказательств квалификации не предоставлено.

Какие услуги предлагает Анастасия Лаврентьева?

Под аккаунтом astrologlavrentievaanastasiya Лаврентьева предлагает формат онлайн-консультаций. Среди направлений, заявленных в её практике:

Натальная астрология

Предсказательная астрология

Ведическая астрология

Индивидуальные гороскопы

Работа с вопросами личностного роста

Официальный сайт отсутствует, стоимость услуг также нигде не указана. Нет дополнительных сведений о том, какие именно форматы консультаций проводятся и как осуществляется связь с клиентами. Отсутствие прозрачной информации, включая прайс-лист и форму обратной связи, делает работу с данным специалистом затруднительной.

Деятельность Лаврентьевой в соцсетях

В YouTube Анастасия ведёт канал с 30,5 тыс. подписчиков и 1,1 тыс. видеозаписей. Основная тематика материалов — духовный путь и предназначение. Однако конкретные астрологические услуги в видео описываются размыто.

В Telegram-канале, на который подписаны 4 667 человек, размещены 58 публикаций. Контент состоит в основном из философских размышлений об эзотерике, гороскопах и самопознании. Практическая польза или прикладные аспекты астрологии практически не раскрыты.

Страница ВКонтакте оформлена вокруг тем личностного роста и духовного развития, однако детальной информации о предоставляемых услугах нет. Сведения о консультациях, условиях записи или примерах работы отсутствуют.

Канал на RuTube содержит 103 подписчика. Публикуемый контент заявляет темы поиска предназначения, изучения судьбы и анализа натальных карт. Ролики касаются осознанности, ритмов и циклов. Чёткой структуры информации нет, подавляющее большинство видео направлены на философские рассуждения, а не на конкретные примеры анализов или практик.

Отзывы о Лаврентьевой: что говорят клиенты?

Отзывы о деятельности Лаврентьевой в сети преимущественно отрицательные. Пользователи жалуются на низкое качество услуг и непрофессиональный подход. В отзывах упоминаются следующие проблемы:

Отсутствие конкретики в консультациях

Невыполнение обещанных сроков

Поверхностный анализ натальных карт без разъяснения

Невозможность получить обратную связь после оплаты

Некоторые клиенты также выражают сомнение в профессионализме Лаврентьевой, ссылаясь на отсутствие у неё профильных документов и опыта работы, подтвержденного результатами.

Выводы по деятельности Анастасии Лаврентьевой

Анастасия Лаврентьева позиционирует себя как астролога и эзотерика, однако отсутствие доказательств квалификации, неопределённые условия предоставления услуг и неоднозначный контент в соцсетях вызывают сомнение в профессионализме. Отсутствие сайта, неуказанные тарифы и негативные отзывы пользователей ставят под вопрос целесообразность обращения к ней за консультацией.