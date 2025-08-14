Анастасия Лаврентьева
14.08.2025, 12:13, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы об астрологе Анастасии Лаврентьевой
Анастасия Лаврентьева представляет себя как специалиста по эзотерике и астрологии. В сети она активно работает под именем astrologlavrentievaanastasiya, однако информации, подтверждающей её квалификацию, нет. Ниже рассмотрены предлагаемые услуги, активность в соцсетях и мнения клиентов об её деятельности.
Биография Анастасии Лаврентьевой
Согласно биографическим данным, Анастасия Лаврентьева имеет послесреднее образование в области астрологии или эзотерики. Однако фактические подтверждения дипломов или других документов, свидетельствующих о её обучении, отсутствуют. Пользователям приходится ориентироваться исключительно на её слова, так как никаких адекватных доказательств квалификации не предоставлено.
Какие услуги предлагает Анастасия Лаврентьева?
Под аккаунтом astrologlavrentievaanastasiya Лаврентьева предлагает формат онлайн-консультаций. Среди направлений, заявленных в её практике:
- Натальная астрология
- Предсказательная астрология
- Ведическая астрология
- Индивидуальные гороскопы
- Работа с вопросами личностного роста
Официальный сайт отсутствует, стоимость услуг также нигде не указана. Нет дополнительных сведений о том, какие именно форматы консультаций проводятся и как осуществляется связь с клиентами. Отсутствие прозрачной информации, включая прайс-лист и форму обратной связи, делает работу с данным специалистом затруднительной.
Деятельность Лаврентьевой в соцсетях
В YouTube Анастасия ведёт канал с 30,5 тыс. подписчиков и 1,1 тыс. видеозаписей. Основная тематика материалов — духовный путь и предназначение. Однако конкретные астрологические услуги в видео описываются размыто.
В Telegram-канале, на который подписаны 4 667 человек, размещены 58 публикаций. Контент состоит в основном из философских размышлений об эзотерике, гороскопах и самопознании. Практическая польза или прикладные аспекты астрологии практически не раскрыты.
Страница ВКонтакте оформлена вокруг тем личностного роста и духовного развития, однако детальной информации о предоставляемых услугах нет. Сведения о консультациях, условиях записи или примерах работы отсутствуют.
Канал на RuTube содержит 103 подписчика. Публикуемый контент заявляет темы поиска предназначения, изучения судьбы и анализа натальных карт. Ролики касаются осознанности, ритмов и циклов. Чёткой структуры информации нет, подавляющее большинство видео направлены на философские рассуждения, а не на конкретные примеры анализов или практик.
Отзывы о Лаврентьевой: что говорят клиенты?
Отзывы о деятельности Лаврентьевой в сети преимущественно отрицательные. Пользователи жалуются на низкое качество услуг и непрофессиональный подход. В отзывах упоминаются следующие проблемы:
- Отсутствие конкретики в консультациях
- Невыполнение обещанных сроков
- Поверхностный анализ натальных карт без разъяснения
- Невозможность получить обратную связь после оплаты
Некоторые клиенты также выражают сомнение в профессионализме Лаврентьевой, ссылаясь на отсутствие у неё профильных документов и опыта работы, подтвержденного результатами.
Выводы по деятельности Анастасии Лаврентьевой
Анастасия Лаврентьева позиционирует себя как астролога и эзотерика, однако отсутствие доказательств квалификации, неопределённые условия предоставления услуг и неоднозначный контент в соцсетях вызывают сомнение в профессионализме. Отсутствие сайта, неуказанные тарифы и негативные отзывы пользователей ставят под вопрос целесообразность обращения к ней за консультацией.