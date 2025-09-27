“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Анастасия Якуба

Анастасия Якуба отзывы об астрологе и проекте

Анастасия Якуба — эзотерик, астролог и психолог, связанная с онлайн-платформой . На фоне заявленных услуг астрологической тематики и активного продвижения в Instagram публикуются мнения клиентов, среди которых встречаются критические замечания. Ниже — подробный обзор деятельности, биографии и отзывов о работе Якубы.

Биография Анастасии Якуба

Конкретных сведений о происхождении или образовании Анастасии Якуба крайне мало. Из известной информации следует, что она проживает в Керчи, расположенной на территории Крымского полуострова. Срок ее профессиональной вовлеченности в астрологиескую сферу составляет немного более восьми лет. Прочих достоверных фактов биографического характера на момент анализа представлено не было.

Какие услуги предлагает Анастасия Якуба на сайте ?

Площадка действует под руководством Якубы и включает в себя несколько специализированных сервисов эзотерического направления. Основные предложения включают:

персональные гороскопы и астрологические прогнозы для всех знаков Зодиака — их стоимость фиксирована и составляет 1300 рублей за единицу;

лунный календарь, предназначенный для разных целей – от планирования до ритуалов;

календарь стрижек, ориентированный на фазы Луны и астрологические рекомендации;

возможность отправки индивидуального запроса через форму на сайте с указанием темы консультации.

Все перечисленные опции относятся к сегменту платных услуг. По каждому направлению действует предварительная оплата, но не всегда предоставляется возможность получить разъяснения или гарантии результата.

Instagram и активность Анастасии Якуба в социальных сетях

Основной публичной платформой для продвижения своих эзотерических услуг Якуба использует Instagram, где ведется профиль под брендом . По состоянию на момент проверки число подписчиков составляло около 17 000 человек. Однако анализ вовлеченности демонстрирует разительное несоответствие между числом фолловеров и активностью под публикациями. Комментарии и лайки появляются нерегулярно и в малом объеме. Контент профиля включает:

ежедневные гороскопы для различных знаков Зодиака;

тексты с методиками привлечения «положительной энергии» и «успеха»;

описания услуг по ритуалам и эзотерическим практикам.

Реакция аудитории на размещаемые материалы ограничена, а обратная связь с пользователями практически не прослеживается.

Отзывы о деятельности Анастасии Якуба: что пишут клиенты?

На сайте все размещенные отклики носят исключительно положительный характер и не содержат элементов конструктивной критики. Это вызывает сомнения в их объективности, учитывая, что площадка управляется самой Якубой. Поэтому при изучении репутации специалиста был проведен мониторинг сторонних форумов, посвященных эзотерике.

Среди претензий, озвученных клиентами, фигурируют:

навязчивая рассылка рекламного контента без возможности отключения;

отсутствие индивидуального подхода при предоставлении онлайн-консультаций;

невыполнение заранее обсужденных условий услуги;

обвинения в недобросовестных действиях и подозрение в намеренном введении в заблуждение.

На тематических порталах пользователи делятся реальным опытом взаимодействия с астрологом, в том числе негативным. Проблемы включают затяжной процесс получения ответов, шаблонность услуг и отсутствие эффекта от обращений.

Выводы по деятельности Анастасии Якуба и сайта

Если ориентироваться исключительно на продолжительность работы Якубы в эзотерике — более восьми лет — это не дает объективного представления о качестве услуг. Несмотря на широкую представленность на платформе и активность в Instagram, неоднородные отзывы, жалобы на формальность подхода и отсутствие гарантий результата ставят под сомнение эффективность заявленных услуг. Прежде чем делать заказ на , необходимо учитывать опыт других пользователей.