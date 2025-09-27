27.09.2025, 23:49, Рейтинг эзотериков
Теги:
Анастасия Якуба отзывы об астрологе и проекте
Анастасия Якуба — эзотерик, астролог и психолог, связанная с онлайн-платформой . На фоне заявленных услуг астрологической тематики и активного продвижения в Instagram публикуются мнения клиентов, среди которых встречаются критические замечания. Ниже — подробный обзор деятельности, биографии и отзывов о работе Якубы.
Биография Анастасии Якуба
Конкретных сведений о происхождении или образовании Анастасии Якуба крайне мало. Из известной информации следует, что она проживает в Керчи, расположенной на территории Крымского полуострова. Срок ее профессиональной вовлеченности в астрологиескую сферу составляет немного более восьми лет. Прочих достоверных фактов биографического характера на момент анализа представлено не было.
Какие услуги предлагает Анастасия Якуба на сайте ?
Площадка действует под руководством Якубы и включает в себя несколько специализированных сервисов эзотерического направления. Основные предложения включают:
- персональные гороскопы и астрологические прогнозы для всех знаков Зодиака — их стоимость фиксирована и составляет 1300 рублей за единицу;
- лунный календарь, предназначенный для разных целей – от планирования до ритуалов;
- календарь стрижек, ориентированный на фазы Луны и астрологические рекомендации;
- возможность отправки индивидуального запроса через форму на сайте с указанием темы консультации.
Все перечисленные опции относятся к сегменту платных услуг. По каждому направлению действует предварительная оплата, но не всегда предоставляется возможность получить разъяснения или гарантии результата.
Instagram и активность Анастасии Якуба в социальных сетях
Основной публичной платформой для продвижения своих эзотерических услуг Якуба использует Instagram, где ведется профиль под брендом . По состоянию на момент проверки число подписчиков составляло около 17 000 человек. Однако анализ вовлеченности демонстрирует разительное несоответствие между числом фолловеров и активностью под публикациями. Комментарии и лайки появляются нерегулярно и в малом объеме. Контент профиля включает:
- ежедневные гороскопы для различных знаков Зодиака;
- тексты с методиками привлечения «положительной энергии» и «успеха»;
- описания услуг по ритуалам и эзотерическим практикам.
Реакция аудитории на размещаемые материалы ограничена, а обратная связь с пользователями практически не прослеживается.
Отзывы о деятельности Анастасии Якуба: что пишут клиенты?
На сайте все размещенные отклики носят исключительно положительный характер и не содержат элементов конструктивной критики. Это вызывает сомнения в их объективности, учитывая, что площадка управляется самой Якубой. Поэтому при изучении репутации специалиста был проведен мониторинг сторонних форумов, посвященных эзотерике.
Среди претензий, озвученных клиентами, фигурируют:
- навязчивая рассылка рекламного контента без возможности отключения;
- отсутствие индивидуального подхода при предоставлении онлайн-консультаций;
- невыполнение заранее обсужденных условий услуги;
- обвинения в недобросовестных действиях и подозрение в намеренном введении в заблуждение.
На тематических порталах пользователи делятся реальным опытом взаимодействия с астрологом, в том числе негативным. Проблемы включают затяжной процесс получения ответов, шаблонность услуг и отсутствие эффекта от обращений.
Выводы по деятельности Анастасии Якуба и сайта
Если ориентироваться исключительно на продолжительность работы Якубы в эзотерике — более восьми лет — это не дает объективного представления о качестве услуг. Несмотря на широкую представленность на платформе и активность в Instagram, неоднородные отзывы, жалобы на формальность подхода и отсутствие гарантий результата ставят под сомнение эффективность заявленных услуг. Прежде чем делать заказ на , необходимо учитывать опыт других пользователей.