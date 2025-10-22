“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алла Левада

Алла Левада отзывы: обзор деятельности эзотерика из Тамбова

Алла Левада позиционирует себя как эзотерик из города Тамбов и автор направления, связанного с практиками по работе с воском, магией и картами Таро. При этом отсутствует какая-либо информация о дате создания её каналов или каких-либо личных данных самой исполнительницы. В данном обзоре рассматривается содержание её платформ, предлагаемые услуги и отзывы клиентов, чтобы определить, является ли её деятельность добросовестной.

Биография Аллы Левада

О себе Алла Левада практически не раскрывает никакой конкретной информации. На момент изучения, в её соцсетях отсутствуют биографические сведения, не указано ни образование, ни опыт работы. Также невозможно установить точную дату начала её деятельности или регистрации каналов, на которых она продвигает свои оккультные услуги. Это затрудняет оценку профессионального уровня и вызывает сомнения в прозрачности её практики.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Алла Левада?

Основной площадкой для продвижения своих товаров и услуг Левада выбрала платформу Telegram. Там создана группа, разделённая на множество тематик, часть из которых имеют открытый доступ, а часть ограничена только для клиентов. В описании канала значится, что цель сообщества — общение между участниками и анализ восковых отливок.

Также предлагаются различные эзотерические продукты и направления:

магические курсы обучения;

толкование раскладов на Таро и рунах;

практики по восковой отливке свечей;

изучение миров с негативной и положительной энергией.

Информация о стоимости услуг находится непосредственно в описании. Некоторые предложения заявлены как бесплатные, однако процесс записи организован исключительно через администратора. Примечательно, что в канале отдельно подчёркивается отказ от ответственности со стороны администрации за любые услуги, оказанные вне телеграм-сообщества.

Алла ведёт также профиль в TikTok под именем “alla_levada68 Алла Левада”, где называет себя ведьмой. Здесь публикуются видеоматериалы с обрядами, заговорами, практиками и разборами. Кроме того, заявлено предоставление вспомогательной помощи в роли психолога и мага. При этом ни блог в TikTok, ни Telegram-канал не пользуются популярностью — даже в рамках своей узкой целевой ниши, они не собирают значимого отклика.

Отзывы о Алла Левада: что говорят клиенты?

Раздел отзывов в телеграм-группе вызывает серьёзные подозрения. Отзывов чрезвычайно мало, они не кажутся достоверными, что даёт повод утверждать, что Алла Левада сама публикует их в группе. Отсутствие реальных мнений аудитории, очевидный дефицит доверия со стороны пользователей и неактуальность каналов лишь усиливают сомнения в честности деятельности.

Выводы по деятельности Аллы Левада

Пройдя анализ проектов и информации, которой делится Алла Левада, можно отметить множество тревожных аспектов. Полное отсутствие проверяемых отзывов, размытие цели канала, неоднозначные описания предлагаемых услуг и их высокая стоимость создают крайне путанную и недоверительную картину. Помимо этого, декларирование эзотерических практик одновременно с психологической помощью вызывает вопросы об уровне квалификации. Исходя из изложенного, деятельность Аллы Левада не внушает доверия и выглядит крайне рискованной для потенциальных клиентов.