“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алевтина Тарасова

Отзывы об Алевтине Тарасовой: что известно о тарологе из Новокузнецка

Алевтина Тарасова уже 15 лет оказывает эзотерические консультации в формате онлайн через платформу Astro7. Несмотря на высокий цифровой рейтинг, её практика вызывает неоднозначную реакцию со стороны клиентов. Ниже — подробный разбор всех фактов о её деятельности, перечне услуг и особенностях отзывов.

Биография Алевтины Тарасовой

По информации с Astro7, интерес к Таро проявился у Алевтины Тарасовой в 16 лет, когда, как она утверждает, колода Таро «упала» рядом с ней. С тех пор она начала практиковать и изучать систему предсказаний. В дальнейшем её увлечение подтвердилось в годы учёбы в университете, где, по её словам, способности проявились особенно ярко.

Алевтина заявляет, что способности унаследовала от семьи, в которой гадания были традицией. Родственники предоставили ей книги и колоды, благодаря чему она развивалась в этой сфере. На сегодняшний день у неё более 10 различных колод, с которыми она работает.

Однако в открытом доступе совершенно отсутствуют какие-либо подтверждённые данные о профессиональном образовании, дипломах или прохождении специализированных курсов. Это создаёт вопрос касательно уровня квалификации, особенно с учётом продолжительности практики в 15 лет.

Какие услуги предлагает Алевтина Тарасова?

По данным с платформы Astro7, Алевтина Тарасова предоставляет следующие услуги:

консультации на картах Таро;

диагностика отношений в паре;

анализ обстоятельств в карьере и учёбе;

определение степени энергетической защиты и выявление её источников;

мантические практики, включая работу с рунами;

проведение отжигов и отливок воском.

Консультации доступны исключительно в онлайн-формате. Вопросы, в которых она якобы помогает: любовь, семья, финансы, работа, бизнес и энергетическое состояние. Также таролог принимает добровольные пожертвования (донаты).

Стоимость одной минуты консультации составляет 145 руб/мин, что делает услуги достаточно дорогими при отсутствии подтверждённой квалификации и официальных документов.

Отзывы о Алевтине Тарасовой: что говорят клиенты?

На странице Тарасовой на Astro7 отображается высокий рейтинг — 4.99 на основе 15 263 отзывов. Такие данные могут свидетельствовать о широкой практике, однако их достоверность вызывает вопросы из-за невозможности проверить подлинность размещённых откликов.

Среди представленных отзывов встречаются не только положительные. На одном из профильных сайтов одна из пользовательниц рассказывала, что обратилась к нескольким специалистам, включая Алевтину Тарасову. По её словам, предсказания от Тарасовой не сбылись, консультация не дала результатов и не ответила на конкретные вопросы. Автор отзыва рекомендовала вместо эзотерических практик обратиться к профессиональным психологам.

Выводы по деятельности Алевтины Тарасовой

Несмотря на заявляемый 15-летний опыт работы с Таро, Алевтина Тарасова не предоставляет публичных подтверждений профессиональной подготовки. Отсутствует также доступ к социальным сетям, через которые можно было бы ознакомиться с примерами её работы или получить более прозрачную информацию о подходах и методах.

Принимая во внимание стоимость 145 руб/мин и наличие разнонаправленных отзывов, включая отрицательные, потенциальным клиентам стоит с осторожностью подходить к принятию решения о покупке консультаций у данного специалиста. Упор на традиции в семье и личный опыт без внешней экспертизы делает оценку её компетентности затруднительной.