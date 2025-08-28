“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Отзывы об астрологе Алесе Лисовской

Алеся Лисовская – космический астролог. В данной статье расскажем об астрологе Алесе Лисовской, ее услугах и отзывах, которые оставляют люди.

Образование Алеси Лисовской

Алеся Лисовская позиционирует себя как духовную личность, предпринимателя, автора собственных образовательных программ, профориентатора, эксперта и практикующего дипломированного специалиста по западной астрологии. Однако не выкладывает никаких дипломов об образовании.

Кроме того, Алеся Лисовская ведет экспертные рубрики и прямые эфиры на ТВ. Является личным консультантом блогеров и инфлюенсеров. Говорит, что она миллионер, зарабатывающий деньги на любимой работе.

Услуги Алеси Лисовской

Алеся Лисовская консультирует по всему миру, делает различные астрологические разборы и гороскопы.

Кроме того, Лисовская разбирает натальные карты и задачи рода.

Делает ректификации и персональные прогнозы на год с указанием дат по всем ключевым сферам.

Лисовская сняла собственный документальный фильм-тренинг, который можно посмотреть за донат.

Лисовская ведет проект-идентификацию «Кто я?».

На проекте разбираются такие темы, как

жизненные периоды;

лучшая техника поиска призвания, профессии, миссии и страсти;

предназначение и кармический путь;

неочевидные причины и признаки проблем с самоидентификацией;

энергия и внутренний ресурс.

Варианты участия зависят от тарифа. Тариф «PRO» стоит в два раза дороже тарифа «САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ».

Принимает онлайн. Запись на прием ведется через сайт и социальные сети Лисовской.

Анализ социальных сетей

Астролог ведет страницу в Инстаграм* (запрещенная в России социальная сеть), каналы в Youtube, Дзен и Telegram, а также группу в ВК. Там Лисовская отвечает на вопросы и сообщения, рассказывает о своих проектах. Дает адекватные рекомендации для гармонизации:

наблюдать за своими состояниями;

действовать рационально;

навести порядок и чистоту;

сходить в баню, сауну;

отдохнуть у водоема.

Посты астролога тяжелы для восприятия из-за плохого качества контента, большого количества ошибок и отсутствия логических связей в предложениях.

Реальные отзывы об астрологе

При выборе астролога обычно советуют ознакомиться с отзывами других людей, которые уже работали с ним.

Лисовская выкладывает большое количество отзывов клиентов. Люди пишут, что астролог хочет помочь каждому. Все отзывы клиентов об астрологе только положительные, никаких жалоб.

Возможно, Лисовской удалось собрать клуб единомышленников, интересующихся астрологией. Или же это просто реклама.

В отзывах люди благодарят Алесю за учебу, обретение новых знакомств и интересов в жизни.

Выводы о деятельности астролога

Астролог утверждает, что помогает каждому своими прогнозами и рекомендациями. Составляет натальные карты, читает судьбы, рассказывает о будущем. И, на первый взгляд, это находка для людей, которые мечтают об этом. Но на самом деле обещания астролога похожи на обман и рекламу, а сама она – на профессиональную мошенницу.

Мы выкладываем открытую информацию для анализа, изучения, самостоятельных выводов и осознанного выбора. Возможно, астролог – специалист, работающий в разных направлениях, с большим объемом знаний, она находится в фокусе внимания любителей эзотерики.

Однако мы не рекомендуем обращаться к Лисовской, так как есть вопросы относительно образования астролога, достоверности отзывов о ее деятельности и влиянии ее советов на клиентов. Астролога в любом случае ждет разоблачение.

