Алена Солодилова отзывы: подробный разбор деятельности таролога

Алена Солодилова (также известная как Преображенская) — фигура, активно заявляющая о себе в эзотерической и психологической сферах. Свою деятельность она сочетает с психологическими консультациями, преподаванием, выпуском книг и видеоконтента. Предлагаемые ею услуги, стоимость сеансов, формат обучения и отзывы о проведённых мероприятиях требуют внимательного анализа.

Биография Алены Солодиловой

Дата рождения Алены Солодиловой — 23 марта 1976 года, город Санкт-Петербург. Родители имели отношение к театральной сфере. Высшее образование она получила на библиотечно-информационном факультете. Позднее закончила три психологических вуза. В студенчестве писала стихи и работала под псевдонимом Преображенская. С 17 лет стала изучать карты Таро и практиковать. В детстве, с 12 лет, страдала от обмороков и галлюцинаций, после чего была отведена к шаманке, с которой работала до 21 года. Шаманка предсказала ей путь, связанный с исцелением людей.

Какие услуги предлагает Алена Солодилова?

К основным направлениям деятельности относятся:

Проведение индивидуальных психологических консультаций (50 минут, 1 раз в неделю, стоимость — 7000 руб.)

Тарологические консультации (от 2000 руб.) с использованием Таро для ответов на вопросы

Психологические расстановки (цена — 10000 руб.) для анализа клиентского поля и поисков решения

Организация и проведение вебинаров, семинаров, фестивалей

Создание и руководство Школой Психологического Таро

Писательская деятельность: 5 изданных книг, включая «Практикум для души» и «Архетипы Таро. Психологический практикум»

Разработка авторских психологических и трансформационных игр — например, «Дорога перемен» (выпущена в конце 2022 года)

В онлайн-формате проводятся мастер-классы, которые включают темы Таро-раскладов и Таро-расстановок. В архиве школы хранятся записи таких занятий. Первая книга вышла в 2012 году и была посвящена использованию Таро в психологической практике. «Практикум для души» ориентирован на тарологов продвинутого уровня и содержит шаманские и психотерапевтические техники.

Сайт школы в домене содержит разделы «Самообучение», «Краткая история Таро», где указывается, что карты начали применяться с XVIII века, а в XX веке заинтересовали психологов. Солодилова совмещает работу с архетипами Таро и гештальт-подходом.

На сайте размещены:

Описание старших и младших арканов (с видео по каждой карте)

Разбор сочетаний старших арканов (с примерами комбинаций)

Раздел о фигурных картах с видеоинструкцией

Упрощённое объяснение значения номерных карт

Видео с демонстрацией раскладов Таро

Галерея различных колод

Образовательные программы и стоимость

Алена Солодилова организует обучение в Школе Психологического Таро:

Базовая программа: доступна в любое время. Цена — 15000 руб., 20 часов (включая 18 часов практики), доступ в закрытый Telegram-канал, онлайн-библиотека

Индивидуальные занятия: проводятся не Аленой, а преподавателем из её команды. Стоимость — 2500 руб. за 60–75 минут. Кол-во занятий не определено. Возможен выбор между теорией и практикой

Видеообучение: включает базовый курс «Психологическое Таро», семинары и марафоны. Записи самых дешёвых занятий — от 2 часов 15 минут. Стоимость авторского марафона — 8000 руб.

Можно также выбрать консультации не у Солодиловой, а у другого психолога из команды (например, Снежаны Корневой), чьи услуги стоят дешевле.

Деятельность в социальных сетях

У Алены Солодиловой есть страницы в социальных сетях:

Youtube-канал: более 10 лет, около 5 тысяч подписчиков, отдельные видео — до 27 тысяч просмотров

ВКонтакте: более 16 тысяч подписчиков на личной странице, где публикуются фото, анонсы, видео. Рекламы и кнопок продажи услуг нет

Страница школы в ВКонтакте — свыше 5 тысяч подписчиков, содержатся объявления и контакты

Аккаунт в запрещённой сети — около 1000 подписчиков

Telegram: 996 подписчиков, контент дублируется из YouTube

Отзывы о Алене Солодиловой: что говорят клиенты?

Мнения о деятельности таролога Алены Солодиловой встречаются как в соцсетях, так и на сторонних сайтах.

Некоторые бывшие ученики публиковали позитивные статьи о своём опыте обучения у неё.

На LiveJournal размещён отзыв от клиентки, воспользовавшейся ее психологической помощью.

Отзывы об обучении в школе начинаются с 2015 года, значительное количество из них выражено в положительном ключе.

Книга «Архетипы Таро» вызвала недовольство покупателя, который отметил, что автор выложила её бесплатно в ВКонтакте.

Игра «Дорога перемен» собирала только благожелательные отклики на маркетплейсах, однако объективная проверка достоверности отзывов невозможна.

Фестиваль «Мир раскладов Таро», организуемый ежегодно, также получил отзывы, но большая часть из них посвящена структуре мероприятий, а не качеству информации.

Выводы по деятельности Алены Солодиловой

Алена Солодилова позиционирует себя как квалифицированный психолог и таролог, однако не предоставляет прозрачной информации о наставниках в области таро или источниках эзотерического образования. Публикуемые книги вызывают разную реакцию, некоторые материалы характеризуются публикацией без монетизации. Социальные сети и действующий сайт обновляются, но не отличаются высоким уровнем охвата. Коммерческая активность школы умеренная, билеты на фестиваль в 2023 году стоили 4000 руб. Услуги и форматы представлены разнообразно, но широкого признания вне собственной аудитории не наблюдается. Объективно оценить достоверность отзывов, публикуемых о школе и курсах, невозможно.