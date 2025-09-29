“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об Алене Ласке: что известно о тарологе и ее деятельности

Алена Ласка — фигура, вызывающая активные обсуждения в эзотерическом сообществе. Сайт и курсы, связанные с ее именем, привлекают внимание, однако встречаются разнополярные мнения о качестве ее обучения и консультаций.

Биография Алены Ласки

Алена Ласка позиционирует себя как таролог, астролог, астропсихолог, специалист по рунам и практической магии с опытом более 25 лет. Основала эзотерический центр под названием “Элара” и утверждает, что является потомственной ведуньей. По ее словам, гаданием в ее семье занимались почти все женщины, а с раннего возраста она самостоятельно начала увлекаться раскладами. Указывает на получение образования в Англии и дальнейшее изучение нумерологии, астрологии, таро и магических направлений. В числе своих достижений называет авторство книги “Вселенная таро” и обучение тысяч учеников, их число по утверждению самой Ласки превышает 8000 человек.

Академия Эзотерики Elarus

Академия эзотерики и астрологии “Элара”, по словам Алены Ласки, представляет собой онлайн-платформу, где она и другие преподаватели, прошедшие ее курсы и сдавшие экзамены, обучают различным магическим практикам. Сторонним специалистам туда попасть нельзя. Среди направлений, в которых предлагается помощь:

Предсказание — анализ прошлых, настоящих и будущих событий для принятия решений.

Духовное развитие — кармические аспекты, выявление и проработка блоков.

Коррекция событий — в таких сферах как отношения, работа, семья.

Обучение таро, рунам, магии и энергетическим практикам.

Курсы Алены Ласки и стоимость обучения

В рамках академии “Элара” под руководством Алены Ласки предлагаются как бесплатные, так и платные курсы:

Бесплатный курс “Таро: как обрести опору, уверенности и достаток” длится 3 дня. Предлагается просчет личного аркана, практика с арканом Солнце и анализ влияния негатива в жизни.

Бесплатный курс “Все о рунах: значение, предсказание и практическое применение” состоит из 3-х занятий. Включает подключение к эгрегору рун, работу с руной Альгиз и создание амулета.

Бесплатный курс “Сглазы и порчи от А до Я” — 2-дневная программа, посвящённая защите от магических воздействий и разоблачению мошенничества в эзотерике.

Бесплатные курсы от коллег: “Магия свечей”, “Таро для начинающих”, “Магия псалмов”, “Свечи в эзотерике”.

Платный курс “Полный курс таро” — от 15 900 до 158 900 рублей, пакеты различаются по уровню подготовки.

Полный курс скандинавских рун — от 25 000 до 65 000 рублей в зависимости от пакета.

Курс по порчам и сглазам — от 15 000 до 250 000 рублей.

Мини-курсы (например, “спать и молодеть”, “магия красоты”, “деньги в таро”, “работа с иконами”) в основном предлагаются по цене 2900 рублей со скидкой.

Ласка считает, что информация с курсов уникальна и недоступна более нигде в интернете.

Книга “Вселенная таро”

Книга Алены Ласки “Вселенная таро” представлена как учебное пособие, включающее описание всех арканов в прямом и перевернутом положении. Позиционируется как пошаговый курс для начинающих и продвинутых практиков. Цена книги варьируется от 265 до 300 рублей и ее можно приобрести через популярные книжные онлайн-магазины. В отзывах о книге отсутствует единая позиция: часть утверждает, что книга помогла, другие детальных комментариев не оставляют.

Активность Алены Ласки в социальных сетях

Среди платформ, где Алена позиционирует свои услуги:

YouTube-канал “Алена Ласкина” — 19,3 тыс. подписчиков. Затрагивает темы негативного магического влияния, подкладов, использования мудр, ошибки при обращении к практикам.

Телеграм-канал “Алена Ласка Таро. Руны и магия” — 6 595 подписчиков. Размещаются интерактивы с картами и эзотерические советы.

ВК-группа под ником AlenaLaska — 521 подписчик, в основном используется для рекламы курсов и ссылок на “Элару”.

Аккаунт в Instagram: . Публикуются мнения о порчах, защите, обсуждаются практики таро.

Канал на Яндекс.Дзен не обновляется уже два года.

Facebook-аккаунт “Алена Ласка. Мир магии” также неактивен.

Отзывы об Алене Ласке: что говорят клиенты?

На официальном сайте академии и на отзовике о курсах таролога представлены исключительно положительные отзывы. Однако на сторонней площадке “Союз Магов” зафиксировано множество негативных мнений:

Участники жалуются, что бесплатные курсы ничего не дают по сути и используются для продвижения платных программ.

Алену обвиняют в агрессивной саморекламе, навязывании услуг и вымогательстве.

Сообщается о накрутке подписчиков и покупке положительных откликов.

Выводы по деятельности Алены Ласки

Несмотря на заявленный опыт в эзотерике более 25 лет, создание курсов и платформы “Элара”, а также активность в социальных сетях, деятельность Алены Ласки вызывает множество вопросов. В то время как на собственных ресурсах публикуются исключительно положительные оценки, на независимых площадках всплывают противоположные мнения, в том числе обвинения в недобросовестной практике. Структура курсов, комплексность обучения и высокая стоимость оставляют повод задуматься перед тем, как вкладываться в предложенные программы.