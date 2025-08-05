“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Алексей Гришин. Анализ Соцсетей и Отзывы Клиентов о Работе Специалиста

Алексей Гришин — таролог и «эксперт» в области эзотерики, который с гордостью заявляет, что посвятил свою жизнь мистике и мантическим практикам. Он утверждает, что является экстрасенсом, колдуном и мастером Таро и Рун. Алексей написал книгу «Таро без ШИЗОтерики».

Алексей Гришин – таролог, в биографии которого написано, что он работает на каналах ТВ-3, ТНТ, Домашний и НТВ. Несмотря на все эти амбиции, Алексей ссылается на свой диплом педагога-психолога, что якобы даёт ему право законно проводить онлайн-консультации и обучать клиентов

Услуги, которые предоставляет Гришин

У Алексея Гришина есть сайт:

Алексей Гришин предлагает ряд услуг. На его курсах по Таро можно узнать, как правильно «чувствовать» карты, будь то базовый уровень для новичков или продвинутый курс для тех, кто уже считает себя мастером.

«Перевернутое Таро» и «Таро-портрет по дате рождения» помогут выявить самые скрытые аспекты личной жизни, подойдут для тех, кто всё-таки верит в судьбу, а не в собственные усилия.

У Алексея есть абсолютно всё, чтобы стать «мастером» в мире эзотерики, только не стоит ожидать того, что все эти «методы» реально работают.

Деятельность Алексея в соцсетях

Официальный YouTube-канал alexey grishin имеет 203 тыс. подписчиков и 650 видео. Здесь публикуются астропрогнозы, расклады Таро и различные ритуалы, при этом все представлено без излишней «шизо» эзотерики. Канал также предлагает бесплатные вебинары и материалы по магии, включая предсказания по отношениям на 2025 год, а также ответы на вопросы.

Телеграмм-канал Алексея Гришина Таро без шизотерики насчитывает 15 481 подписчика. В нем публикуются астропрогнозы на будущее, разборы Таро и эзотерические ритуалы. Канал позиционирует себя как источник серьезной эзотерики и практик. В основном контент связан с обучением и практическими рекомендациями для тех, кто интересуется гаданиями.

Аккаунт Алексея Гришина (grishin1309) насчитывает 282 тыс подписчиков и более 2,4 тыс публикаций. Алексей Гришин продвигает курсы и услуги, предлагая различные эзотерические практики без «шума и шизо», как он сам выражается. Содержание аккаунта скорее рекламное, с множеством предложений по личным консультациям и коучингу.

Отзывы о работе мага

Алексей Гришин – таролог, отзывы о котором в основном положительные:





Итоги обзора эзотерика

Алексей Гришин (alexeygrishin) — эзотерик с сомнительной репутацией, активно продвигающий себя через различные каналы. Он позиционирует свои услуги как «без ШИЗОтерики», однако многочисленные курсы, ритуалы и вебинары в его арсенале больше напоминают обман. Отзывы о его работе выглядят спорно,этот мошенник не заслуживает доверия, и его услуги не стоят времени и денег. Обращаться к нему не стоит.