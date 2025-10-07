Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Алексей Веретников
Алексей Веретников

07.10.2025, 8:34, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о маге Алексее Веретенникове: опыт, услуги, разоблачения

Алексей Веретенников позиционирует себя как специалист в эзотерике, работающий преимущественно с темными практиками. Он утверждает, что обладает 11-летним стажем и способен воздействовать на жизненные ситуации клиентов с помощью черной магии. Его деятельность сосредоточена в соцсетях, где он предлагает магические услуги и аргументирует свой опыт. В этом материале рассмотрим перечень предлагаемых обрядов и курсов, структуру ведения онлайн-деятельности, а также реальные отзывы клиентов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Алексея Веретенникова

О себе Алексей Веретенников делится крайне скупо. Он представляется как веретник, магистр оккультных наук и толкователь рун. Также использует определения «видящий целитель», «посланник» и «сильный маг». Позиционирует себя как специалиста по черной магии с 11-летним стажем работы. Подробностей о его обучении, сертификатах или биографии нет.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Алексей Веретенников?

Официального сайта у Алексея Веретенникова нет. Все сведения доступны исключительно через его страницы в социальных сетях, откуда можно выделить следующий список оказываемых услуг:

  • Любовные привороты и магические привязки;
  • Вмешательство в трудные жизненные ситуации;
  • Устранение соперников и врагов;
  • Обряды и ритуалы по привлечению денежной энергии;
  • Демонология, взаимодействие с бесами;
  • Снятие негативной энергетики, включая сглазы и проклятия;
  • Магическая помощь в бизнесе;
  • Гадание и предсказания по картам Таро.

Дополнительно он предлагает обучение: проведение курсов, в рамках которых обучает эзотерическим ритуалам и работе с темными колодами. Дистанционное взаимодействие с клиентами реализуется без указания стоимости: цену озвучивают только после «предварительной диагностики», которая якобы занимает от 6 до 48 часов. Диагностика включает просмотр фотографий клиента, воскливание (отливку воском) и таро-расклады. Только после этих действий Алексей решает, примется ли за работу.

Деятельность в социальных сетях Алексея Веретенникова

Самопрозглашенный маг ведет активную деятельность в интернете. В социальной сети ВКонтакте у него есть сообщество, где размещается эзотерический контент, число подписчиков превышает 30 000. Также Алексей размещает публикации в платформе Дзен — канал насчитывает чуть более 1 000 подписчиков. Там продвигаются услуги и платные обучающие курсы.

Отзывы о маге Алексее Веретенникове: что говорят клиенты?

Пользователи интернета комментируют деятельность мага Алексея Веретенникова преимущественно негативно. Основное обвинение — мошенничество.

Многочисленные жалобы свидетельствуют, что после перевода денег Алексей блокирует заказчиков, не оказывая заявленные услуги.

Пользователи утверждают, что эзотерик манипулирует тяжелым положением клиентов, оказывая никчемные ритуалы и взимая за это значительные суммы. Суть претензий заключается в отсутствии результата, а также в исчезновении мага после получения оплаты.

Выводы по деятельности Алексея Веретенникова

Модель поведения мага Алексея Веретенникова вызывает серьезные сомнения. Он заявляет о владении черной магией и обещает помощь в любой сфере, включая возврат партнера или снятие проклятий. Однако конкретных подтверждений квалификации нет, а отзывы говорят об обратном — многочисленные случаи обмана и блокировки клиентов после получения денег. Его методы вызывают опасения как с точки зрения финансовой безопасности, так и с религиозной точки зрения. Потенциальным клиентам остаётся только одно — проявить предельную осторожность перед выбором мага.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Алексей Веретников
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность