“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алексей Веретников

Отзывы о маге Алексее Веретенникове: опыт, услуги, разоблачения

Алексей Веретенников позиционирует себя как специалист в эзотерике, работающий преимущественно с темными практиками. Он утверждает, что обладает 11-летним стажем и способен воздействовать на жизненные ситуации клиентов с помощью черной магии. Его деятельность сосредоточена в соцсетях, где он предлагает магические услуги и аргументирует свой опыт. В этом материале рассмотрим перечень предлагаемых обрядов и курсов, структуру ведения онлайн-деятельности, а также реальные отзывы клиентов.

Биография Алексея Веретенникова

О себе Алексей Веретенников делится крайне скупо. Он представляется как веретник, магистр оккультных наук и толкователь рун. Также использует определения «видящий целитель», «посланник» и «сильный маг». Позиционирует себя как специалиста по черной магии с 11-летним стажем работы. Подробностей о его обучении, сертификатах или биографии нет.

Какие услуги предлагает Алексей Веретенников?

Официального сайта у Алексея Веретенникова нет. Все сведения доступны исключительно через его страницы в социальных сетях, откуда можно выделить следующий список оказываемых услуг:

Любовные привороты и магические привязки;

Вмешательство в трудные жизненные ситуации;

Устранение соперников и врагов;

Обряды и ритуалы по привлечению денежной энергии;

Демонология, взаимодействие с бесами;

Снятие негативной энергетики, включая сглазы и проклятия;

Магическая помощь в бизнесе;

Гадание и предсказания по картам Таро.

Дополнительно он предлагает обучение: проведение курсов, в рамках которых обучает эзотерическим ритуалам и работе с темными колодами. Дистанционное взаимодействие с клиентами реализуется без указания стоимости: цену озвучивают только после «предварительной диагностики», которая якобы занимает от 6 до 48 часов. Диагностика включает просмотр фотографий клиента, воскливание (отливку воском) и таро-расклады. Только после этих действий Алексей решает, примется ли за работу.

Деятельность в социальных сетях Алексея Веретенникова

Самопрозглашенный маг ведет активную деятельность в интернете. В социальной сети ВКонтакте у него есть сообщество, где размещается эзотерический контент, число подписчиков превышает 30 000. Также Алексей размещает публикации в платформе Дзен — канал насчитывает чуть более 1 000 подписчиков. Там продвигаются услуги и платные обучающие курсы.

Отзывы о маге Алексее Веретенникове: что говорят клиенты?

Пользователи интернета комментируют деятельность мага Алексея Веретенникова преимущественно негативно. Основное обвинение — мошенничество.

Многочисленные жалобы свидетельствуют, что после перевода денег Алексей блокирует заказчиков, не оказывая заявленные услуги.

Пользователи утверждают, что эзотерик манипулирует тяжелым положением клиентов, оказывая никчемные ритуалы и взимая за это значительные суммы. Суть претензий заключается в отсутствии результата, а также в исчезновении мага после получения оплаты.

Выводы по деятельности Алексея Веретенникова

Модель поведения мага Алексея Веретенникова вызывает серьезные сомнения. Он заявляет о владении черной магией и обещает помощь в любой сфере, включая возврат партнера или снятие проклятий. Однако конкретных подтверждений квалификации нет, а отзывы говорят об обратном — многочисленные случаи обмана и блокировки клиентов после получения денег. Его методы вызывают опасения как с точки зрения финансовой безопасности, так и с религиозной точки зрения. Потенциальным клиентам остаётся только одно — проявить предельную осторожность перед выбором мага.