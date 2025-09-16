“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алексей Капустин

Отзывы об Алексее Капустине: что скрывает нумеролог и его проект KeyTo

Алексей Капустин заявляет о себе как о цифровом психологе, нумерологе и целителе с более чем 12-летним стажем. Он является автором методики «Система познания предназначения» и проекта KeyTo. Ниже представлен подробный разбор его деятельности, услуг, социальных сетей и отзывов.

Биография Алексея Капустина

Алексей Капустин позиционирует себя как специалиста в области нумерологии и исцеления, однако конкретных данных о его образовании и квалификации нет. Он утверждает, что занимается духовной и физической помощью людям в течение 12 лет, но доказательств практического опыта и обучения не предоставляет. Метод «Познания предназначения», разработанный им, не содержит каких-либо инновационных подходов — построен на анализе даты рождения, что давно используется в эзотерике. Биографическая информация от Капустина ограничена лишь общими фразами без подтвержденных источников.

Какие услуги предлагает Алексей Капустин?

В рамках проекта KeyTo, представленного на сайте , Алексей Капустин реализует ряд продуктов и услуг:

Персональный нумерологический разбор – охватывает аспекты здоровья, финансов, отношений и других сфер.

Личная консультация – включает анализ числовых данных клиента, прогнозирование событий и советы по действию.

Курс по методике «Система познания предназначения» – обучающий проект на базе авторского подхода.

Книга «Key To» – пособие для изучения нумерологии, написанное самим Капустиным.

Калькулятор KeyTo – онлайн-сервис для расчета судьбы по дате рождения.

Школа KeyTo – предназначена для освоения профессии нумеролога и применения знаний в жизни.

Дополнительно Капустин заявляет о себе как о висцеральном терапевте и специалисте народной медицины. Он предлагает клиентам курсы по оздоровлению, в том числе онлайн-программы для решения проблем со здоровьем.

При этом стоимость всех предложенных услуг не указана — для получения информации о цене необходимо оставить заявку с контактными данными. Даже покупка авторской книги возможна только через предварительный запрос. Такой закрытый механизм продаж позволяет консультантам убеждать клиента к оплате через дополнительное взаимодействие.

Анализ социальных сетей KeyTo

Алексей Капустин представляет проект KeyTo в различных социальных платформах:

YouTube: канал под названием «KeyTo Show» содержит видео с разбором дат рождения подписчиков. Количество подписчиков составляет 50 000 человек, просмотры остаются высокими.

Instagram* (запрещён в РФ): в аккаунте keyto_kapustin зафиксировано 300 000 подписчиков, однако вовлечённость аудитории значительно ниже нормы, что может свидетельствовать о накрутке.

Telegram: канал alexkapspp с 19 000 подписчиков не показывает значительной активности — просмотры публикаций остаются низкими.

Несмотря на заявленную популярность, наблюдается низкий уровень живого интереса к контенту.

Отзывы о работе Алексея Капустина

На официальном сайте проекта опубликованы исключительно положительные отклики клиентов, которые содержат благодарности и лояльные комментарии. Однако все отзывы размещены самим Капустиным и не могут рассматриваться как беспристрастные. Отсутствие независимых отзывов вызывает сомнения в их подлинности.

На внешних ресурсах объективные мнения о специалисте и проекте KeyTo отсутствуют. За 12 лет практики не зафиксировано ни одного достоверного отзыва, что может указывать либо на удаление критических мнений, либо на отсутствие реальных клиентов.

Выводы по деятельности Алексея Капустина

Деятельность Алексея Капустина вызывает серьёзные подозрения. За всю практику он не представил подтверждений медицинского или психологического образования. Предложенные им курсы в рамках школы KeyTo полностью вписываются в формат информационного бизнеса и не имеют уникальной ценности. Продаваемые материалы доступны в открытом доступе, а авторская методика не демонстрирует новой или проверенной эффективности. Отсутствие открытой информации о ценах, сомнительная активность в соцсетях и неподтверждённые отзывы ставят под вопрос добросовестность деятельности Капустина.