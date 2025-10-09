“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Александр Туманов

Отзывы об астрологе Александре Туманове: обзор деятельности

Александр Туманов называет себя астрологом и занимается предоставлением услуг в сфере эзотерики. Несмотря на заявления о многолетнем опыте и обучении тысяч учеников, сведения об этом специалисте вызывают сомнения. Отзывы о нем крайне неоднозначны, а на независимых сайтах отсутствуют положительные мнения.

Биография Александра Туманова

Александр Туманов утверждает, что его стаж в астрологии превышает 7 лет. За этот период, по его собственным словам, он провел более 1700 индивидуальных консультаций и обучил свыше 3000 человек. Однако оценить достоверность этих данных невозможно — ни одного подтвержденного отзыва от учеников найти не удалось.

Также он позиционирует себя как куратор Школы астрологии Павла Андреева. Это сотрудничество могло бы свидетельствовать о профессионализме, однако в интернете встречаются многочисленные негативные упоминания, которые ставят под сомнение квалификацию Туманова.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Александр Туманов?

Проведение личной консультации;

Составление натальной карты;

Медицинский гороскоп;

Профессиональный гороскоп (включая выбор карьеры, талантов, определение личности);

Кармический гороскоп и проработка родовых программ;

Гороскоп для ребёнка;

Совместимость в отношениях;

Ректификация – вычисление точного времени рождения на основе событий из жизни клиента;

Выбор благоприятных дат для мероприятий — например, свадьбы, сделки, покупки недвижимости и других важных шагов.

Супервизии — встречи для астрологов-новичков с анализом профессиональных затруднений и поиском вариантов реализации в профессии.

Стоимость одного часа консультации составляет 16 000 рублей. Записаться можно, связавшись по (925) 245 02-07 или через email info@ .

Александр Туманов в социальных сетях

Присутствие Александра Туманова в соцсетях весьма ограничено. В Telegram-канале, открытом в 2022 году, на текущий момент числится всего 195 подписчиков и размещено лишь 3 публикации. Аккаунт в Instagram выглядит активнее — 2500 подписчиков и 37 постов, но даже такие показатели считаются слабыми для специалиста, заявляющего об обучении 3000 человек.

Подписчики сетуют на нерегулярные публикации, недостаток полезной информации и постоянные рекламные сообщения. Некоторые пользователи утверждают, что канал фактически заброшен.

Обучающие продукты Александра Туманова

В рамках деятельности Школы астрологии Павла Андреева Александр Туманов участвует в проведении интенсива «Карта успеха». Программа мероприятия ориентирована на анализ потенциала ученика и проработку стратегии повышения дохода.

Интенсив делится на два блока:

Первый посвящён вопросам денег: выявлению места финансов в натальной карте, определению подходящей стратегии дохода, понятию предназначения и раскрытию талантов;

Во втором блоке описывается, как можно реализовать судьбу по натальной карте, устранить внутренние блоки, мешающие развитию, и наладить контакт с собственным Духом с целью ментального, материального и духовного роста.

Отзывы о Туманове: мнение клиентов

В Instagram специалиста присутствуют всего 3 отзыва во вкладке «Отзывы», и невозможно удостовериться, являются ли они достоверными. Общий отклик от аудитории неоднозначен — в комментариях критикуется как редкость публикаций, так и сомнительное содержание контента.

Часть подписчиков утверждает, что большая часть публикаций посвящена психологии, в то время как Туманов не обладает подтверждёнными компетенциями в этой области. Вопросы вызывает и завышенная цена — пользователи форумов отмечают необоснованность суммы 16 000 рублей за часовую консультацию, особенно в случае отсутствия диплома и недоказанной квалификации.

Выводы по деятельности Александра Туманова

Анализ публичных данных, отзывов и содержания аккаунтов Александра Туманова позволяет сделать вывод о слабом уровне профессионализма. Специалист не представляет доказательств своей квалификации — ни диплома, ни сертификатов. В социальных сетях — низкая активность, редкие и бесполезные публикации, а число подписчиков — минимальное.

Цена за услуги — 16 000 рублей за час — вызывает недоумение у большинства людей, особенно с учетом отсутствия документальных подтверждений образования. Онлайн-отзывы чаще негативные или отсутствуют вовсе. Причастность к Школе Павла Андреева или совместные мероприятия с другими специалистами не отменяют необходимость наличия реальной квалификации, которую Туманов не демонстрирует.

С учетом всех факторов, отзывы об Александре Туманове демонстрируют настороженность и отсутствие доверия со стороны аудитории, а высокая стоимость услуг в сочетании с недостаточной открытостью информации делает его предложения непривлекательными на фоне других астрологов рынка.