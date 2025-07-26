“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Знаменитый Александр Шепс – биография, школа и обучение на курсах у экстрасенса, Матрица судьбы и другие услуги на Alexandersheps ru, отзывы об обмане и разоблачение как мошенника

Александр Шепс является известной медийной личностью, широко известной телезрителям канала НТВ. Александр Шепс, появившийся на отборочном конкурсе 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», покорил сердца многих зрителей своими точными ответами на испытания, которым подвергали участников телешоу.

Уникальные экстрасенсорные способности, а также углубленное изучение нумерологии и эзотерики, дало ему возможность оказывать реальную помощь людям, которые обращаются к нему со своими проблемами.

Александр Шепс уверяет, что Матрица Судьбы – это то пространство, в котором живет каждый человек, приобретая способность управлять своей Судьбой. Александр не только экстрасенс, но и успешный бизнесмен, сумевший вместе с братом открыть свой авторский интернет-магазин «Мастерская магии», пользующийся популярностью у людей, которые проводят ритуальные обряды.

Биография Саши Шепса

Александр родился 26 ноября 1986 года в Самаре. Александр Шепс еще в школе отличался тем, что в кругу сверстников считался магом, способным общаться с людьми из потустороннего мира. Правда, удивляться тут нечему: его мама была известной на всю округу гадалкой и ясновидящей.

Известность Александру принесло участие в «Битве экстрасенсов» и победа в этом проекте. С этого момента он стал частым гостем телестудий, приняв участие в программе «Экстрасенсы ведут расследование», «Песни. Реалити», «Импровизация» и прочие. В настоящее время Шепс живет в Москве, он не женат.

Школа, обучение на курсах, Матрица судьбы и другие услуги

Александр Шепс оказывает клиентам широкий спектр услуг, а именно:

Ведет личный прием, включающий непосредственный контакт с биополем клиента.

Проводит трактовку будущего по рунам и раскладам карт.

Проводит семинары, включающие изучение его авторской философии по магическому проникновению в потусторонний мир.

Александр Шепс проводит обучение по вопросам экстрасенсорике, умению управлять энергетическим полем человека.

Александр Шепс ведет курсы об эзотерике и религии.

Реализует товары своего магазина «Мастерская магии». Ассортимент товаров довольно широк: от магических инструментов проведения обрядов и ритуалов до искусных колец и амулетов. Диапазон цен колеблется от 350 рублей до 135 000 рублей.

Сайт alexandersheps ru и социальные сети alexander sheps

В соцсетях Александр открыл свой канал alexander sheps, являющийся его рабочей платформой. Здесь можно не только узнать личные сведения об экстрасенсе, но и узнать о его услугах. Просмотреть широкий ассортимент товаров в авторской «Мастерской магии».

Вконтакте у экстрасенса Шепса открыт свой личный сайт alexenergy86. Число подписчиков группы вк – 569 600.

В инстаграм Александр вел сайт alexandersheps ru, где также многотысячная армия подписчиков – 593 000. Но, в данное время активность канала не велика, так как instagram в России запрещен.

В youtube число подписчиков достигло 434 000 человек, вниманию которых предложено 344 видео информационного и развлекательного характера. Канал дзен можно прочитать полную версию биографии Александра Шепс. Телеграм канал в основном посвящен разбору съемок на телешоу «Битва экстрасенсов».

Отзывы реальных людей об Александер Шепсе

Отзывы на деятельность Саша Шепс самые разные. На его личных официальных сайтах все отзывы исключительно положительные.

Саша Шепс разоблачению его, якобы «псевдо-философии» не придает никакого внимания, считая это происками завистников. Но, тем не менее в соцсетях появляются статьи под заголовками «Саша Шепс – мошенник», «Учение Александр Шепса – обман». Разобраться в правдивости утверждений, что он мошенник и шарлатан не представляется возможным до конца. Ведь на телешоу «Битва экстрасенсов» от наглядно проявил свои уникальные способности. Однако, телезрители и даже некоторые участники шоу уверены, что шоу далеко не реальное, а постановочное.

Вывод: разоблачение и обман мошенников

Анализируя деятельность экстрасенса Александра Шепса, можно с уверенностью сказать, что он одаренная личность с разносторонними способностями. У него остро развита интуиция, иначе чем объяснить его победу в «Битве экстрасенсов». Кроме того, нельзя отказать ему в организаторских способностях: открытый им интернет-магазин «Мастерская магии» приносит хороший доход и пользуется популярностью.

Вместе с тем, смущает тот факт, что положительные отзывы о его деятельности и актерских способностях, размещены на страницах его личных аккаунтов. А вот на независимых платформах можно натолкнуться на нелицеприятные для Шепса отзывы. Не поднимает его рейтинг в глазах клиентов и коллег по цеху отсутствие четкого прайс-листа на услуги.

Назвать экстрасенса Александра Шепса профессиональным специалистом нельзя, так как нет документального подтверждения его образования.

Потенциальным клиентам предстоит самим тщательно изучить всю информацию о Шепсе, прежде чем обращаться к нему со своими проблемами.