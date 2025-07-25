“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Александр Кинжинов с “Битвы экстрасенсов – биография, школа Таро, соцсети Kinzhinov, отзывы о приеме у мошенника

Экстрасенс Александр Кинжинов известен широким массам телезрителей, как финалист телешоу «Битва экстрасенсов». Признание его уникальных способностей дало ему возможность обрести постоянный круг клиентов, которым экстрасенс оказывает реальную помощь.

Таролог Александр Кинжинов не только трактует расклады карт, но и проводит диагностику состояния здоровья, является автором книги «Гадатель».

Биография Александра Кинжинова

У Александра Кинжинова из «Битвы экстрасенсов» биография весьма характерна для многих людей с экстрасенсорными способностями. Свой дар мага он унаследовал от бабушки, являющейся гадалкой, ясновидящей и отличным поисковиком. Вот уже более 20 лет Александр Кинжинов практикует в области тарологии, продолжая постоянное совершенствование методов гадания.

Школа Таро и другие услуги

Александр Кинжинов гадание Таро использует в качестве основной услуги, решая проблемы тех, кто к нему обращается со своими проблемами.

Проводит видео и личные приемы. Цена приема – 20 000 рублей.

Ведет авторские семинары, о способах гадания на Таро.

Проводит обучение в Школе Таро Александра Кинжинова. Диапазон цен от 28 000 до 185 000 рублей.

Социальные сети kinzhinov

У таролога официальный сайт kinzhinov ru, на котором представлена полная информация о нем самом и его услугах.

Вконтакте у него сайт alexander kinzhinov official.

В ютуб канале, телеграм и инстаграм его можно найти, задав ник kinzhinov.

Отзывы реальных людей о приеме у Александра Кинжинова

Отзывы о приеме у Александра Кинжинова самые разные. На его личных сайтах он разместил только положительные отзывы. А вот что касается отзывов на независимых платформах, то клиенты открыто говорят, что Александр Кинжинов – мошенник и шарлатан.









Вывод: мошенник или нет?

Анализ деятельности экстрасенса Кинжинова показал, что качество его услуг оставляет желать лучшего. Вероятно, он не обладает профессионализмом, о его образовании вы не найдете документальных данных. Цены за работу неадекватно высокие. Правда, он пишет, что они будут возвращены в случае недовольства клиента. В соцсетях очень много негативных отзывов о нем, где его называют мошенником, а его гадание – лохотроном.