“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Александр Денежкин

Отзывы об Александре Денежкине — чем известен астролог и какие вызывает сомнения

Александр Денежкин заявляет себя как ведический астролог, преподаватель и организатор туров по эзотерическим местам. Однако за громкими заявлениями скрывается немало вопросов: от отсутствия подтверждённых квалификаций до размытой структуры услуг. Ниже представлен полный разбор биографии Александра, его курсов, стоимости консультаций и характера обратной связи от клиентов.

Биография Александра Денежкина

Александр Денежкин называет себя специалистом в области ведической астрологии. При этом сведения о его прошлом остаются непрояснёнными: источник образования, наставники и мотивация выбора эзотерического пути не раскрываются. Согласно доступной информации, преподавательскую деятельность он начал в 2011 году. До этого, как он утверждает, занимался исключительно изучением Джйотиш. Причины перехода к преподаванию не уточняет, лишь отмечает, что обучение ему интереснее, чем частные консультации.

О каком-либо подтверждении квалификации Александр Денежкин не сообщает — дипломы и сертификаты отсутствуют. Преподаёт он на собственной платформе, организуя обучающий центр, без указания аккредитации или официального статуса. Помимо курсов, участвует в интервью с эзотерическими площадками, публикуется в нишевых изданиях и устраивает эзотуристические поездки в места силы.

Какие услуги предлагает Александр Денежкин?

Главное направление в работе Александра Александровича — это вебинары и обучающие курсы по ведической астрологии Джйотиш. Трансляции проходят в онлайн-формате. Обучение структурировано по модулям. Конкретные расценки:

Одна ступень курса — 30000 рублей;

Практические занятия — 5000 рублей в месяц;

Курс «Никшатры» — 7500 рублей за четыре занятия.

Также предлагаются индивидуальные консультации с Денежкиным и его учениками через сайт школы «Свет планет». Указаны следующие расценки:

1 час консультации с самим Денежкиным — от 6000 рублей;

Консультация с учеником — от 4000 до 6000 рублей в час.

Что влияет на размер гонорара, не разъясняется. Прием осуществляется по интернету. Кроме ведической астрологии, Александр предлагает курсы по Аюрведе, цена которых варьируется от 2390 до 9590 рублей.

В Telegram-блоге Денежкин регулярно продвигает собственные вебинары, раскрывает методы составления натальных карт, размещает рецепты основанные на вегетарианстве и Аюрведе. Также в блоге представлена информация об организуемых им турах в силовые точки планеты. Среди направлений указаны Алтай, Гималаи и Дивеево с визитом в женский монастырь.

Маршруты носят туристический характер, охватывают известные и живописные места. Запись на поездки осуществляется через официальный сайт.

Отзывы о деятельности Александра Денежкина

Обратная связь на деятельность Александра Денежкина представлена исключительно в виде положительных отзывов от учеников или последователей. Эти комментарии происходят от аудитории, вовлечённой в обучение и пропагандирующей специфику его мировоззрения.

Жалоб от недовольных клиентов в открытых источниках обнаружить не удаётся. Отсутствие негативных отзывов может объясняться их удалением или низким числом реальных клиентов. Основная активность Александра, судя по всему, сфокусирована на образовательном направлении, что позволяет держаться на аудитории, заранее настроенной на принятие эзотерических знаний.

Выводы по деятельности Александра Денежкина

Информации о профессиональном пути Александра Денежкина крайне недостаточно — ключевые аспекты биографии и образования остаются неизвестными. Документы, подтверждающие владение ведической астрологией, не предоставляются. Услуги представлены в виде платных курсов и онлайн-консультаций со значительным разбросом цен, причины которого не объясняются. Единственная сфера, которая не вызывает непосредственных вопросов, — это организация туров в места силы, чьё туристическое наполнение чётко очерчено. В остальном деятельность Денежкина вызывает больше вопросов, чем доверия.