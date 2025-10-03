“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Александр Астрогор

Отзывы об Александре Астрогоре: что важно знать перед обращением

Александр Астрогор подаётся как опытный астропсихолог и исследователь в сфере астрологии. Он активно продвигает авторскую методику, делает расчеты по “Формуле души” и предлагает платные и бесплатные услуги через сайт astrogoronline и социальные сети.

Биография Александра Астрогора

Астрогор Александр Александрович позиционирует себя как астропсихолог и профессиональный исследователь в области астрологии. Помимо основной деятельности, он заявлен как автор книг и руководитель школы астрологии “Волхвы”. Главным элементом его методики является разработка под названием “Формула души”, которую он считает центральной в понимании и развитии личности. Александр Астрогор утверждает, что при помощи “Формулы души” можно:

Определить уникальные импульсы, влияющие на человека.

Настроиться на вибрации планет.

Выяснить предназначение и роль каждого индивида.

Он представлен в Telegram, YouTube и VK. На этих площадках также опубликованы отзывы клиентов и дополнительная информация о его жизни и деятельности.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Александр Астрогор?

Связаться с Астрогором можно через соцсети или по телефону, чтобы записаться на консультацию. Услуги разделены на платные и бесплатные. В перечне указаны:

Консультация по натальной карте или гороскопу. Стоимость услуги составляет 5000 рублей и распространяется на любой формат — без указания различий или углублений.

Обучающие курсы — очно и дистанционно. Цены скрыты и могут быть получены только по личному запросу через сообщения или официальный сайт astrogoronline.

Книги. Цена зависит от маркетплейса и колеблется от 200 до 1700 рублей за единицу товара.

Бесплатные материалы: расчет “Формулы души”; программы AstroFD и Астропроцессор ZET доступны на ресурсе astrogoronline.

Четкие сроки выполнения услуг, формат предоставления консультаций и уровень углубленности в проблему не указаны. Также отсутствует различие между видами консультаций (личная, срочная, расширенная и пр.).

Отзывы об Александре Астрогоре: что говорят клиенты?

В опубликованных сообщениях и комментариях в соцсетях преобладают однотипные утверждения без конкретики. Указывается, что “подписчики довольны” и “жалобы отсутствуют”. Однако нет подробного анализа предоставленных услуг, развернутых историй или описания результатов взаимодействия с “Формулой души”. Это делает степень объективности представленных отзывов сомнительной.

Выводы по деятельности Александра Астрогора

Александр Астрогор заявляется как астропсихолог с опытом и владельцем школы астрологии “Волхвы”. Его основная опора — методика “Формула души”, которая предлагается как универсальный инструмент. Стоимость консультации по натальной карте установлена на уровне 5000 рублей. Ценовая информация по курсам скрыта. Бесплатный функционал включает расчет формулы и доступ к нескольким программам. На текущий момент содержимое отзывов клиентами конкретными фактами не подкрепляется.