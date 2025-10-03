03.10.2025, 3:58, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы об Александре Астрогоре: что важно знать перед обращением
Александр Астрогор подаётся как опытный астропсихолог и исследователь в сфере астрологии. Он активно продвигает авторскую методику, делает расчеты по “Формуле души” и предлагает платные и бесплатные услуги через сайт astrogoronline и социальные сети.
Биография Александра Астрогора
Астрогор Александр Александрович позиционирует себя как астропсихолог и профессиональный исследователь в области астрологии. Помимо основной деятельности, он заявлен как автор книг и руководитель школы астрологии “Волхвы”. Главным элементом его методики является разработка под названием “Формула души”, которую он считает центральной в понимании и развитии личности. Александр Астрогор утверждает, что при помощи “Формулы души” можно:
- Определить уникальные импульсы, влияющие на человека.
- Настроиться на вибрации планет.
- Выяснить предназначение и роль каждого индивида.
Он представлен в Telegram, YouTube и VK. На этих площадках также опубликованы отзывы клиентов и дополнительная информация о его жизни и деятельности.
Какие услуги предлагает Александр Астрогор?
Связаться с Астрогором можно через соцсети или по телефону, чтобы записаться на консультацию. Услуги разделены на платные и бесплатные. В перечне указаны:
- Консультация по натальной карте или гороскопу. Стоимость услуги составляет 5000 рублей и распространяется на любой формат — без указания различий или углублений.
- Обучающие курсы — очно и дистанционно. Цены скрыты и могут быть получены только по личному запросу через сообщения или официальный сайт astrogoronline.
- Книги. Цена зависит от маркетплейса и колеблется от 200 до 1700 рублей за единицу товара.
- Бесплатные материалы: расчет “Формулы души”; программы AstroFD и Астропроцессор ZET доступны на ресурсе astrogoronline.
Четкие сроки выполнения услуг, формат предоставления консультаций и уровень углубленности в проблему не указаны. Также отсутствует различие между видами консультаций (личная, срочная, расширенная и пр.).
Отзывы об Александре Астрогоре: что говорят клиенты?
В опубликованных сообщениях и комментариях в соцсетях преобладают однотипные утверждения без конкретики. Указывается, что “подписчики довольны” и “жалобы отсутствуют”. Однако нет подробного анализа предоставленных услуг, развернутых историй или описания результатов взаимодействия с “Формулой души”. Это делает степень объективности представленных отзывов сомнительной.
Выводы по деятельности Александра Астрогора
Александр Астрогор заявляется как астропсихолог с опытом и владельцем школы астрологии “Волхвы”. Его основная опора — методика “Формула души”, которая предлагается как универсальный инструмент. Стоимость консультации по натальной карте установлена на уровне 5000 рублей. Ценовая информация по курсам скрыта. Бесплатный функционал включает расчет формулы и доступ к нескольким программам. На текущий момент содержимое отзывов клиентами конкретными фактами не подкрепляется.