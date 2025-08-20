“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Александр Аренгольд отзывы: обзор услуг, соцсетей и мнений клиентов

Александр Аренгольд называет себя магом, экстрасенсом и медиумом. Он участвовал в проекте «Битва экстрасенсов» и утверждает, что занимается эзотерикой уже более 12 лет. Его специализация включает как «темную», так и «светлую» магию. В этом материале приведён полный анализ всех его предложений, активности в социальных сетях и отзывов клиентов.

Биография Александра Аренгольда

Александр Аренгольд позиционирует себя как опытный эзотерик с 12-летней практикой. Он заявляет, что владеет техниками «белой» и «черной» магии. Также он утверждает, что помогает решать вопросы, касающиеся личной жизни, семейных ситуаций, здоровья и деловой сферы. Его участие в телешоу «Битва экстрасенсов» используется как часть личного позиционирования, хотя каких-либо подтверждений эффективности его методов не предоставляется.

Какие услуги предлагает Александр Аренгольд?

В перечне услуг, которые предоставляет Александр Аренгольд, указаны следующие направления:

Обряды «очищения» для людей, которые полагают, что стали жертвой сглаза или порчи;

Заговоры «на мужа» — для женщин, желающих построить личные отношения и вступить в брак;

Ритуалы, направленные на борьбу с различными зависимостями;

Магическая диагностика и лечение, включая «сканирование» внутренних органов;

Постановка «энергетической защиты» от магических вмешательств других людей.

Цены за указанные магические действия нигде не обозначаются. Аренгольд не работает с рунами, что также отдельно отмечено.

Активность Александра Аренгольда в социальных сетях

Основной социальный аккаунт Аренгольда находится в Instagram. На странице зарегистрировано 188 подписчиков, размещено 188 публикаций. Основная направленность контента — обращение к тем, кто ищет магическую помощь для решения личных трудностей. Несмотря на регулярность публикаций, вовлеченность аудитории крайне низкая.

Отзывы о Александре Аренгольде: что говорят клиенты?

В открытых источниках почти отсутствуют какие-либо достоверные отзывы о консультациях и услугах Александра Аренгольда. Это вызывает сомнение в наличии реальных клиентов и затрудняет оценку его деятельности. Отсутствие мнений затрудняет проверку заявленных результатов.

Выводы по деятельности Александра Аренгольда

Александр Аренгольд обещает широкий спектр магических решений, включая устранение негатива, личные заговоры и помощь при зависимостях. Однако его Instagram выглядит скорее как витрина рекламы, чем профиль настоящего специалиста, — всего 188 подписчиков и ни одного доказательства эффективности практик. Отдельное беспокойство вызывает отсутствие цен, отзывов и подробностей по каждой услуге. Упоминание о «черной магии» без объяснения последствий также вызывает вопросы. В совокупности вся представленная информация формирует крайне неубедительную картину деятельности.