“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Алехандро Таро. Соцсети Эзотерика и Обзор ее Услуг. Работа с Клиентами и Отзывы о Гаданиях

Алехандро Таро — псевдоним украинского эзотерика Александра Жданова, который называет себя мастером карт Таро, магистром психологии и рунологом.

Свою деятельность он выстраивает как комплексный подход к решению вопросов, связанных с финансами, отношениями и избавлением от негатива.

В своих видео он отвечает на вопросы, делится информацией в отношении карт и их психологическом значении.

Услуги, которые предоставляет Алехандро

У таролога есть сайт alehandro tarot fortune:

Алехандро Таро предлагает широкий перечень услуг.

Среди его основных направлений работы – расклады на Таро и гадания на рунах, где он применяет свои авторские методики для анализа ситуаций и поиска ответов на волнующие вопросы.

Она проводит диагностику и очищающие ритуалы, включая чистки воском и снятие порчи.

Кроме того, Алехандро занимается созданием магических амулетов, которые, по его словам, способны обеспечивать защиту.

Деятельность таролога в соцсетях

Ютуб-канал специалиста (alehandro taro) насчитывает 194 тыс. подписчиков и более 3,5 тыс. видео. Он предлагает консультации по вопросам личных и финансовых проблем, диагностику негатива, снятие порчи, сглаза и приворотов, а также магические чистки воском. Также на канале можно найти авторские методы работы с биополем и родовым каналом.

Инстаграм-аккаунт tarolog alehandro содержит 70 публикаций и 217 подписчиков. Контент в основном ориентирован на эзотерику: здесь можно найти видео с раскладами Таро Алехандро и обсуждения тем, связанных с психологией и магией.

Телеграм-канал Ale Handro посвящен психологии, тарологии и магии. Контент включает информацию об эзотерике, психологические советы и методы работы с картами Таро. Канал tarolog top ориентирован на людей, ищущих помощь в этих областях.

YouTube-канал “Алехандро Таро судьбы” (alehandro_tarot_fortune) насчитывает 11,2 тыс. подписчиков и 80 видео. Контент включает онлайн-гадания с использованием различных инструментов. Мастер делится предсказаниями о судьбе и личной жизни, предлагая советы от Высших сил и духов рода. Канал ориентирован на тех, кто ищет ответы на вопросы о будущем.

Отзывы о работе мага

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Итоги обзора мошенника

Таро гадание Алехандро популярно на различных каналах, но на его страницах нет реальных отзывов или подтверждений его квалификации. Все это выглядит как попытка воспользоваться доверчивостью людей, что типично для мошенников. Такой подход вызывает сомнения, и лучше к нему не обращаться.