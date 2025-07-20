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Нумеролог Лютвия Асланбекова

Нумеролог Лютвия Асланбекова: отзывы и деятельность блогера-миллионника

20.07.2025, 15:00, Нумерологи, Рейтинг эзотериков, Тарологи
Теги:

Лютвия Асланбековна является магом, нумерологом и мастером по картам Таро, оказывает консультации. Ведет личный блог в Instagram и имеет 1000000 подписчиков, на канале Telegram — 6000 участников. Не обучает тонкостям нумерологии. Осуществляет прием заказов на услуги по анализу и расчетам всех жизненных ситуаций по дню рождения, гадает и трактует по картам Таро, осуществляет диагностику отрицательной энергии.

Полный обзор о деятельности Лютвии Асланбековны вы узнаете из нашей статьи.

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Автобиография и услуги Лютвии Асланбековой

Несмотря на популярность в социальных сетях, нам известно только лишь имя нумеролога и услуги, которые она оказывает. Лютвия Асланбекова, имея соответствующие способности и опыт, не рассказывает о пройденных курсах, школах либо самообучении.

Нумеролог Лютвия Асланбекова

Лютвия Асланбекова оказывает следующие виды услуг: 

  • нумерология — составление матрицы судьбы, расчет денежного потока, выполняет расчеты счастливых событий и дат, помогает в выборе имени, очищает карму и многое другое;
  • гадает на картах Таро — по форме вопрос-ответ, осуществляет расклад на совместимость, разбирает жизненные ситуации, оказывает помощь при принятии серьезных решений, гадает на судьбу;
  • колдовство — снимает и устанавливает защита от порчи, сглаза, приворота, проводит обряды и ритуалы для привлечения удачи, финансового благополучия, улучшает здоровье, заговаривает от алкогольной, наркотической и других зависимостей, делает чистку.

Это не весь список услуг и возможностей, которые осуществляет Лютвия Асланбекова.

Официальный сайт нумеролога Лютвии Асланбековны

Нумеролог Лютвия Асланбекова сайт

Сайт выполняет роль знакомства посетителей с предоставляемыми услугами и расчетом стоимости.

На сайте вы не найдете информацию с отзывами, комментариями, а также с биографией таролога.

Стоимость здесь колеблется от 250 рублей до 1500 рублей.

Лютвия Асланбекова в Instagram и Telegram 

На 140 публикациях на сайте Instagram профиле @liut5 имеется 1000000 подписчиков. 

Нумеролог Лютвия Асланбекова инстаграм

Приняв во внимание особую активность  основной аудитории, возникает подозрение в том, что Асланбекова смогла честно завести столько подписчиков. Скорее всего здесь не обошлось без ботов, а это обстоятельство вызывает тень сомнения в ее услугах. 

В Telegram канале под названием «Нумерология Эзотерика Таро», Лютвия Асланбекова привлекла 6165 читателей.

Лютвия Асланбекова – общее впечатление от реальных клиентов

Нумеролог Лютвия Асланбековна выкладывает у себя в социальных сетях только лишь положительные отзывы. Однако существуют и те, кто о ней отзывается не очень хорошо.

Нумеролог Лютвия Асланбекова отзывы

В итоге

Лютвия Асланбековна стремиться только к личной выгоде и не оказывает тех услуг, которые обещала выполнить. Если вы обращались к Лютвии Аслабековны и знаете о том, как оказывается ею помощь в действительности — просим написать свой отклик в комментариях. 

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