“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Нумеролог Лютвия Асланбекова: отзывы и деятельность блогера-миллионника

Лютвия Асланбековна является магом, нумерологом и мастером по картам Таро, оказывает консультации. Ведет личный блог в Instagram и имеет 1000000 подписчиков, на канале Telegram — 6000 участников. Не обучает тонкостям нумерологии. Осуществляет прием заказов на услуги по анализу и расчетам всех жизненных ситуаций по дню рождения, гадает и трактует по картам Таро, осуществляет диагностику отрицательной энергии.

Полный обзор о деятельности Лютвии Асланбековны вы узнаете из нашей статьи.

Автобиография и услуги Лютвии Асланбековой

Несмотря на популярность в социальных сетях, нам известно только лишь имя нумеролога и услуги, которые она оказывает. Лютвия Асланбекова, имея соответствующие способности и опыт, не рассказывает о пройденных курсах, школах либо самообучении.

Лютвия Асланбекова оказывает следующие виды услуг:

нумерология — составление матрицы судьбы, расчет денежного потока, выполняет расчеты счастливых событий и дат, помогает в выборе имени, очищает карму и многое другое;

гадает на картах Таро — по форме вопрос-ответ, осуществляет расклад на совместимость, разбирает жизненные ситуации, оказывает помощь при принятии серьезных решений, гадает на судьбу;

колдовство — снимает и устанавливает защита от порчи, сглаза, приворота, проводит обряды и ритуалы для привлечения удачи, финансового благополучия, улучшает здоровье, заговаривает от алкогольной, наркотической и других зависимостей, делает чистку.

Это не весь список услуг и возможностей, которые осуществляет Лютвия Асланбекова.

Официальный сайт нумеролога Лютвии Асланбековны

Сайт выполняет роль знакомства посетителей с предоставляемыми услугами и расчетом стоимости.

На сайте вы не найдете информацию с отзывами, комментариями, а также с биографией таролога.

Стоимость здесь колеблется от 250 рублей до 1500 рублей.

Лютвия Асланбекова в Instagram и Telegram

На 140 публикациях на сайте Instagram профиле @liut5 имеется 1000000 подписчиков.

Приняв во внимание особую активность основной аудитории, возникает подозрение в том, что Асланбекова смогла честно завести столько подписчиков. Скорее всего здесь не обошлось без ботов, а это обстоятельство вызывает тень сомнения в ее услугах.

В Telegram канале под названием «Нумерология Эзотерика Таро», Лютвия Асланбекова привлекла 6165 читателей.

Лютвия Асланбекова – общее впечатление от реальных клиентов

Нумеролог Лютвия Асланбековна выкладывает у себя в социальных сетях только лишь положительные отзывы. Однако существуют и те, кто о ней отзывается не очень хорошо.

В итоге

Лютвия Асланбековна стремиться только к личной выгоде и не оказывает тех услуг, которые обещала выполнить. Если вы обращались к Лютвии Аслабековны и знаете о том, как оказывается ею помощь в действительности — просим написать свой отклик в комментариях.