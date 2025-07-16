Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Гадалка Татьяна 9645578362

Гадалка Татьяна – отзывы по номеру +9645578362

16.07.2025, 15:00, Гадалки, Рейтинг эзотериков, Экстрасенсы
Теги:

Татьяна – гадалка, потомственная ясновидящая, медиум и знахарка, не консультирующая клиентов индивидуально, а только по телефону 89645578362, он же +7 (964) 557 83 62. Заявляет о 20-летнем стаже работы, возможности решить любые жизненные трудности и помочь с ответами на сокровенные вопросы. Результат гарантирует еще во время обращения якобы точно диагностировав человека по фото и имени. Работает с картами Таро и Ленорман, используя колоды разных авторов, прорицает на свечах, воде и книге судеб.

Узнайте развернуто, кем на самом деле является гадалка Татьяна (89645578362), где принимает и что говорят о ней отзывы клиентов. 

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Обзор услуг гадалки Татьяны, ее деятельности и контактов

Наведя справки, мы узнали полное имя прорицательницы – Татьяна Владимировна, а также подтвердили наличие у нее в прошлом страницы в Инстаграм (instagram.com/tania_taronina), Вконтакте и даже официального сайта www.tatianataro.ru. Ныне каждый из названых источников прекратил свое существование либо заблокирован за нарушение правил. 

Гадалка Татьяна 9645578362 сайт

Ошибки быть не может, поскольку совпал телефон, а значит мы напали на верный след искомой нами провидицы. 

Гадалка Татьяна 9645578362 сайт

Зная, кому принадлежит +7 (964) 557 83 62 и подняв веб-архив сайта tatianataro.ru, наша редакция смогла установить, в каких направлениях ведет деятельность ясновидящая Татьяна:

  • гадания и расклады на судьбу, ситуацию, вопрос, человека;
  • старинные обряды и ритуалы;
  • снятие приворотов, порчи, сглаза, венца безбрачия;
  • наложение любовных чар;
  • защиты и вычитки;
  • заговоры на всевозможные блага – успех, богатство, похудание, мечты, пр.

Утверждается, что все оккультные манипуляции осуществляются без греха и вреда на основе древних писаний и обрядовых техник.

Сколько стоит консультация?

Если делать заключение на основе материалов уже несуществующего портала, гадалка Татьяна цену за сеансы установила от 500 рублей. Возможно, к текущему моменту стоимостная политика изменилась, но подтверждений этому нет.

Гадалка Татьяна 9645578362 сайт

Гадалка Татьяна +7 (964) 557 83 62 – отзывы реальных людей и клиентов

Пробив номер 89645578362 и отзывы о нем, стало очевидно, что Татьяна Владимировна – не гадалка и эзотерик, а мошеннический фейк, используемый для развода на деньги. Хвалебные отзывы в сети о ней проплачены, а жалоб и разоблачений с каждым днем становится все больше.

Гадалка Татьяна 9645578362 отзывы

Разумеется, можно предположить, что это хитрости конкурентов, но момент с удаленными аккаунтами в социальных сетях, анонимность ведунии и аргументированность негативных отзывов говорят о том, что эта версия маловероятна.

Итоги проверки

Если можете рассказать больше о том, кто такая гадалка Татьяна, чей телефон 89645578362 гуляет в сети, будем рады увидеть ваши отзывы в комментариях к данной публикации.

  1. Мошенница – вот кто она такая! Очень умело доит людей. Видела, что некоторые пишут, мол, принимает на Ленина в Вологде, но ничего подобного. Только переписи и разговоры. Сначала называет небольшие суммы, а потом по нарастающей до точки кипения. Первая жалоба и вы в черном списке у этой Татьяны. Со мной это было, поэтому может хоть другим помогу
  2. Кажется, она телефон сменила. Я сегодня весь день набирала, но сразу идут короткие гудки. Решила отзывы почитать, а меня оказывается Бог уберег)
  3. такая Татьяна гадалка есть в каждом городе, но под разными именами. будьте внимательны
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Гадалка Татьяна 9645578362
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность
ведунья судьбы
Ольга
Делюсь уникальным опытом ведьмовства
Рабочие заговоры, обряды, ритуалы
Истории клиентов
Написать в Телеграмм