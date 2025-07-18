“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы клиентов о белом маге Наталье Аси: разоблачение

Наталья Аси позиционирует себя как “родовой” белый маг. Она не прячет свои фотографии, но настоящие имя и фамилию не раскрывает. На своем официальном сайте она утверждает, что является правнучкой якобы знаменитой Зеленской Елены Федоровны, о которой информацию найти не удалось, как и настоящие Наталья Аси маг отзывы.

Она – верующий человек, целью которой стоит оберегать создание Божье. При этом она делает это не из исключительно светлых побуждений, а исключительно при помощи уже установленного прейскуранта в 10200 рублей. Сегодня мы рассмотрим деятельность этой женщины и определим – можно ей доверять или нет.

Маг Наталья Аси: Ютуб канал

Белый маг Наталья Аси обладает новым ютуб-каналом, который не насчитывает даже десятка видео. Общее количество просмотров не превышает ста. В описании канала она говорит, что “первичная диагностика на негативы” – бесплатно. Очевидно, что при таком раскладе “негатив” будет найден всегда.

Особенно интересно видео под названием “Как не быть обманутым псевдомагом”. В этом видео Наталья Аси белый маг обсуждает то, что непрофессионал может навредить и если он просит купить что-то дополнительно, то доверять ему не следует. Вторым пунктом она выделила тот факт, что маг всегда должен быть на связи и объяснять все моменты простым языком. На этом видео заканчивается. Если вы хотите там найти Наталья Аси белый маг отзывы, то вы будете разочарованы, ибо их нет. Ютуб-канал – новый, что наталкивает на сомнения в правдивости “стажа в 45 лет”.

Деятельности в сети

У неё около 270 статей на магическую тематику. Здесь есть и заговоры, и обряды, и статьи в стиле “10 признаков того, что у Вас есть магические способности”. Тут есть даже статья-разоблачение под заголовком “Сайт Союз магов России это отпетые мошенники и очень опасны. Они обманывают доверчивых людей”, где Наталья Аси белый маг умудрилась сплести политику с ее профессиональной деятельностью, уделив особое внимание первому. Профессионал бы никогда не стал копаться в грязи политики, ибо это вне его области знания. Таких статей много, но большинство из них – украденные со сторонних ресурсов знания, что подтверждает непопулярность аккаунта с таким большим количеством статей.

Веб-сайт собирает в себя весь контент, который разбросан по разным платформам. В своем видео “Как не быть обманутым псевдомагом” Наталья Аси белый маг рассказывала про критерии “хорошего” мага. Её титульная страница акцентирует внимание на этих аспектах.Она пишет, что объясняет все “проблемы” человека простым языком и не просит дополнительных денег. Неплохая попытка отгородить людей от конкурентов и сразу же заявить о себе как о “хорошем” профессионале. Наталья Аси маг отзывы на Ютубе говорят сами за себя, ибо они там просто отсутствуют.

Наталья Аси – отзывы

Секция для того, чтобы оставить отзывы о маге Наталье Аси у неё на сайте. Следует ли им верить? Вряд ли. Они написаны однотипно и установить факт аутентичности невозможно. Вероятнее всего, Наталья Аси отзывы клиентов пишет сама раз в пару дней. У неё логически не может быть столько клиентов при фактически нулевой активности на вышеперечисленных платформах.

Вердикт эксперта

Настоящий родовой белый маг бы точно не стал манипулировать своими клиентами при помощи запугивания (чтобы клиент не ушёл к конкурентам) и не лез бы в уничижительные формы, обсуждая политику в своих статьях. Наталья Аси маг отзывы клиентов также подвергнуты огромному сомнению. Особенно сильно выделяется стабильный прейскурант на услуги и “бесплатную” диагностику, где Наталья внушает “негатив” клиенту с целью вытащить с него деньги на “полную защиту от невзгод”. Наталья Аси отзывы экспертов говорят о том, что это плохой вариант, если вы хотите к ней обратиться.