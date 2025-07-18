“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы клиентов о Ютуб-астрологе Зое Климюк

Астролог Зоя Климюк позиционирует себя как психолога, нумеролога, аналитика, телеведущую, спикера и литератора. Она заявляет, что ведет аккаунты в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграме, Рутубе, Телеграме, а также у неё есть своя группа в Вайбере. Астролог Зоя Климюк проживает в Республике Беларусь и принимает оплату за свои услуги на карту Мир.

Астролог Зоя Климюк не скрывает своего лица. На её каналах указано, что она проживает в городе Минск. Подтверждений нет, кроме номера телефона.

Зоя Климюк астролог отзывы. Мы посмотрим каким образом она разделяет контент при ведении каналов.

Зоя Климюк психолог в Телеграм

В Телеграме у неё находится около 1.000 подписчиков. Там нет ничего интересного, что касалось бы профессиональной деятельности, как себя позиционирует сама астролог Зоя Климюк. Она берёт из других каналов новости политического характера и мистификации вроде того, что пользоваться губками для мытья – вредно, представляя телеграм-канал как свой личный дневник. Если у вас есть родственники, которые скидывают вам в личные сообщения мессенджеров разношерстные политические видео, то Зоя Климюк нумерология как раз визуализация такого случая. Кроме единичных однообразных гороскопов автора, астролога Зои Климюк, вы здесь ничего не найдёте.

Ютуб и Рутуб Зои Климюк

Судя по деятельности Зоя Климюк Ютуб и Рутуб, автор пытается предсказать события как глобального масштаба (“Что ждёт Молдавию?” или “Турция, прогноз на лето”), так и менее крупных случаев, вроде попытки разбора отдельных личностей по самодельной “матрице” или “психологии”. Если посмотреть на последние видео, принадлежащие каналу Зоя Климюк ютуб, то недавно она успела проанализировать психологию Семёна Слепакова и Ивана Урганта.

“Матрица судьбы” является более интересным “инструментом” для рассмотрения, принадлежащим бренду астролог Зоя Климюк. Это используется для анализа судьбы определённых лиц и предсказания событий от канала Зоя Климюк астролог ютуб, связанных с ними. Чёткой структуры, которая входит в эту матрицу, нет. Переменные постоянно берутся разные и зависят как от политических взглядов анализируемого человека, так и от личной симпатии Зои Климнюк.

Она постоянно ставит перед началом своих видео дисклеймер, который прямо указывает, что она снимает с себя любую ответственность за свои слова. Если бы она была профессионалом, то она бы не пыталась заранее снять себя любую ответственность и была бы уверена в своих словах и мыслях.

Астролог Зоя Климюк в Вайбер

В личной группе астролог Зоя Климюк имеет около 30 человек. Она копирует тот же самый гороскоп, который находится в Телеграмме. Астролог Зоя Климюк также использует политические видео, а также достаточно странного рода контент. Например, она использует фотографии мужчин в платьях и выкладывает это на всеобщее обозрение для своих подписчиков.Несмотря на то, что эта группа называется как аналитическая психология – ни аналитики, ни психологии вы там не найдёте.

Отзывы клиентов и вывод экспертов

Если ориентироваться на Зоя Климюк астролог отзывы на её официальном канале YouTube, то они в основном негативные. Больше отзывов вы не найдёте, потому что во всех других социальных сетях астролог Зоя Климюк не создаёт активность. Мы специально не разбирали ВКонтакте и Одноклассники, потому что там абсолютно такой же контент, как и в телеграме. Зоя Климюк отзывы в виде комментариев отключены, а активности минимальное количество.

Астролог Зоя Климюк спекулирует определениями размытого характера для того, чтобы повысить активность своих каналов. Зоя Климюк психолог с самого начала отказывается от своих слов при помощи дисклеймеров. Это определённо не тот специалист, с которым стоит иметь дело.