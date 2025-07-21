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Виктория – астролог телеграм-канала “Задай Вопрос Астрологу”: отзывы реальных пользователей о деятельности астролога

21.07.2025, 12:00, Астрологи, Рейтинг эзотериков
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Виктория – астролог, которая оказывает услуги по натальной астрологии. Интенсивная деятельность началась в 2018 году и продолжается сейчас. Проводит индивидуальные занятия, а также обучение, вся информация доступна в ее канале “Задай Вопрос Астрологу”.

Наши специалисты изучили деятельность практикующего астролога Виктории, ее биографию, а также посетили форумы, на которых нашли отзывы реальных клиентов.

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Астролог Виктория: отзывы о биографии и развитии телеграм-канала “Задай Вопрос Астрологу”

Виктория не обманывает своих клиентов и открыто пишет о своей жизни, что дает возможность задуматься. Ведь если бы астролог вела нечестную работу — она не стала говорить открыто о своей жизни.

как проходит консультация у астролога

Про астролога мы выяснили следующую информацию о том, что она родилась в России в городе Ростов-на-Дону. Окончила гуманитарный институт по специальности “психология” с красным дипломом. После окончания института вышла замуж и переехала на ПМЖ в Москву. Работала психологом. После рождения дочери, у Виктории Царегородцевой возникло желание заняться астрологией. Также известно, что астролог окончила школу Сергея Безбородного и получила диплом магистра в 2017 году. После обучалась практической астрологии у Марка Русборна. Начиная с 2018 года осуществляет консультационную деятельность.

Оказание услуг астролога Виктории

Астролог оказывает личный прием, при этом принимает заказы на расшифровку дальнейшей жизни. По собственной методике Виктория разбирает натальную карту об этой методике она рассказывает в своих постах в телеграмм канале “Задай Вопрос Астрологу”.

стоимость услуг астролога

  • карьера и финансы — 6 000 руб;
  • анализ натальной карты — 9 000 руб;
  • личная жизнь — 6 000 руб;
  • совместимость — 6 000 руб;
  • солярный гороскоп — 6 000 руб;
  • подбор события от 2 000 руб;
  • место встречи соляра — 9 000 руб;
  • Детская натальная карта(до 12 лет) — 5 000 руб.

Многие довольны результатами, однако астролог работает дальше, чтобы помочь человеку в полной мере.

На сайтах, а также на канале телеграмм проводятся обучающие программы. Обучение проходят 3 раза в неделю, но иногда могут отменяться по мере обстоятельств. В одной группе обучение проходит 25-30 человек.

Деятельность и отзывы про астролога от реальных клиентов

За все время, астролог не получила ни одного негативного отзыва. Мы полностью изучили все отзывы. Все клиенты, которые обращались к астрологу, пишут благодарные письма и отзывы, а также рекомендуют к дальнейшему сотрудничеству.

Наш вывод

Виктория и ее канал “Задай Вопрос Астрологу” является действительно талантом в мире астрологии, практикующим астрологическую деятельность и оказывающая личные консультации. За все это время мы не нашли негативной информации, поэтому мы просим клиентов, которые могут знать намного больше информации, поделиться своими впечатлениями в комментариях.

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