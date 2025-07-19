“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог из Америки Таша Игошина – отзывы и обзор деятельности эзотерика

Таша Игошина не только астролог, но нумеролог и хиролог. Ее прогнозы часто встречаются в известных журналах, таких как Cosmopolitan, и других подобных изданиях. Работает Таша Игошина как в системе Telegram, так и в сети Instagram. Начало карьеры астролога у Таши было положено еще 15 лет назад, и случилось это знакомство в Московской Академии Астрологии. В те далекие времена, астрология использовалась не так широко, но тема уже уверенно набирала обороты.

Рабочие процессы Таши Игошиной в социальных сетях

За период существования аккаунта Таши Игошиной в Instagram, численность ее поклонников в этой социальной сети выросла до 13 000 человек. На своей странице в Instagram, Таша Игошина освещает такие темы, как пережить жизненные трудности, так же Таша регулярно делает публикации своих бесплатных прогнозов, которые нацелены на помощь нуждающимся людям. И конечно же Таша публикуется со своими прогнозами астролога в различных журналах, а также в других социальных сетях.

Социальные сети на сегодня являются неотъемлемой частью многих бизнесов и направлений. И Таша очень хорошо это использует в представлении своих работ миру.

Кроме названных выше соц. сетей, у Таши имеется так же и канал на YouTube, на котором Астролог Таша Игошина постоянно выкладывает свои прогнозы для аудитории тысяч подписчиков на ее канале. На данный момент канал насчитывает около 9 тыс. человек, и минимум одна тысяча подписчиков смотрит Ташу постоянно!

И это еще не все. Прогнозы Таши можно найти и в соц. сети ВКонтакте. Если учесть, что в ранее описанных сетях у Таши достаточно много подписчиков, то тут в ВКонтакте в подписчиках всего 200 человек. Не смотря на это, Таша выкладывает и в этой сети постоянно свои прогнозы, ибо понимает, что ее помощь ждут везде. И конечно же, у Таши Игошиной есть свой сайт, на котором Таша проводит самую глубокую и обширную работу со своей аудиторией. Все желающие, всегда могут перейти на сайт astrologtasha.ru, и ознакомиться с работами астролога. Конечно все соц.сети охватить невозможно одному очень продуктивно практикующему астрологу. Для этого нужна команда. Но Таша очень уверенно расширяет свою аудиторию.

Услуги, которые предоставляет астролог

Таша Игошина предлагает свои услуги на официальном сайте, где можно записаться на приватную консультацию по любой теме.

Перечень услуг:

. составить натальную карту для взрослого – 21000 рублей;

. составить натальную карту для ребенка – 17000 рублей;

. индивидуальный профессиональный гороскоп по выбору рода занятий и сферы деятельности – 16000 рублей;

. хорарный вопрос – 2000 рублей;

. целительство – 22000 рублей за 1 сеанс.

Перечень практических предложений от астролога велик, это может быть как выбор псевдонима для публичной личности, так и кармические предпосылки изнасилования.

Обучение науке астрология

Таша Игошина не остановилась на всем выше перечисленном, и совместно со своим мужем Александром Вете ,организовала международный центр GALAXY VISION. В центре, в школе Астросинтез, проходят обучение начинающие астрологи с самих азов и до профессионального уровня квалификации.

Всего школа предполагает 7 ступеней обучения, вершиной чего является возможность выступать ученику на телевидении и стать известным, публичным астрологом. Конечно такие перспективы очень подталкивают новых учеников тщательно и серьезно изучать астрологию.

Отзывы об астрологе Таша Игошина

У Таши на просторах интернета, в аккаунтах соц. сетей есть немного преданных поклонников, которые не пропускают ни одной публикации, и не пропускаю не одного прогноза, без своих комментариев.

Но при всем этом постоянстве нескольких последователей – поклонников, на независимых ресурсах отзывы от реальных клиентов Таши, либо ее учеников обнаружено не было.

Нет не одного подтверждения от реальных учеников о достижении 7 ступени обучения.

Вывод

Прослеживая деятельность Таши Игошиной в сети интернет, выявив многоликость ее особы, можно смело сделать вывод, что все созданные ею клоны предлагают сплошной плагиат в услугах, но по гораздо завышенным ценам.

Если Вы один из учеников, прошлых или настоящих, можете оставить адекватный и правдивый отзыв в комментариях.