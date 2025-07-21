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Астролог Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба – отзывы о деятельности эзотерика, биография, обзор сайт и социальных сетей

21.07.2025, 15:00, Астрологи, Рейтинг эзотериков
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Тамара Глоба – самая известная женщина-астролог в России . Свою популярность она получила выступая на радио и телевидении с прогнозами и гороскопами. Тамара Глоба – астролог, ведущая деятельность по популяризации этой науки с 80-х годов прошлого века.

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Интересные факты из жизни

Тамара Глоба родилась 16 марта 1957 года в Ленинграде. В девичестве у нее была фамилия Ерзова. Тамара была четвертым ребенком в семье. В детстве она была творческим ребенком, посещала кружки пения и рукоделия, и повзрослев Тамара не оставила свое хобби вышивать.

Когда девочке было 8 лет, она залезла на чердак своего дома и среди старых книг нашла пособие по хиромантии. Тому заинтересовало это учение о гадании по ладони. Сначала Тамара тренировалась, рассматривая ладони знакомых, и делала им предсказания. Глоба объясняет свои способности наследственностью. Ее отец и дед славились отличной интуицией.

После получения среднего образования Тому приняли в Ленинградский электро-технический институт, но его она не закончила. Отучившись 3 курса, она ушла из института и стала работать в детском доме,  а затем в больнице. Но у Тамары был красивый голос, и она отправилась на киностудию «Леннаучфильм»,  где озвучивала чужие роли.

В 1989 году Тамара знакомится с будущим мужем Павлом Глобой (globa ru) . Он в то время неофициально выступал с лекциями по астрологии в российских ВУЗах. Павел помог Тамаре получить новые знания и систематизировать их. Благодаря будущему мужу женщина определилась с выбором основной профессии.

В конце 80-х – начале 90-х годов в стране происходили политические изменения,  не было стабильности и в экономике. Поэтому граждане хотели знать, что ждет их в будущем, хотя бы через неделю. У супругов были знакомства на телевидении, поэтому их поставили в эфир. Очень быстро фамилия Глоба стала узнаваемым брендом.

Когда же Тамара Михайловна стала популярным астрологом, она развелась с мужем Павлом Глобой,  и основала компанию , которую назвала – “Центр Тамары Глоба”.

Сотрудники фирмы составляли личные гороскопы, рассчитывали появление важных событий в жизни клиентов, а также проводили консультации по дате рождения человека.

В 2015 году популярного астролога позвали на телепрограмму Первого канала «Давай поженимся».

Астролог Тамара Глоба давай поженимся

В программе “Давай поженимся” Тамара Глоба составляла для каждого участника шоу натальную карту , используя его дату и место рождения. Первые несколько лет астролог делал это самостоятельно, а потом стал использовать специальную программу, поскольку сложно работать с 16-20 данными одновременно. Однако участники проекта не всегда прислушивались к эксперту. По словам Глобы, нередко кто-то предпочитал встречаться с полной противоположностью. Зачастую такие пары быстро расставались.

По словам Тамары Михайловны, в 2018 году на шоу появилось требование: необходимо ругаться как с ведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой, так и с героями передачи. Такой формат не устроил астролога, поэтому она решила уволиться.

Астролог Глоба Тамара и сейчас не прекращает работу в каждодневных утренних передачах «Русского радио». Предсказательнице хоть и верна своей древней специальности, но не отстает и от современных тенденций. Тамара пользуется как традиционными способами коммуникации, так и новыми. Она полностью освоила пространство интернета.

Астролог систематически делится прогнозами и советами в социальных сетях. С помощью своего официального сайта Тамара консультирует клиентов лично. 

Ютуб-канал “Центр Тамары Глоба”

Астролог Тамара Глоба ютуб-канал зарегистрировала 2 апреля 2016 года и за все это время к ней на страницу с просмотрами заходили 13 439 749 посетителей.

Астролог Тамара Глоба ютуб

На канале  Центр Тамары Глобы – 197000 подписчиков, а про колличество видео записанных Тамаров  можно и не говорить , их очень много. 

В видео Тамара Глоба рассказывает про астропрогнозы для всех знаков Зодиака, предсказания и конечно приглашает научится анализировать данные, чтобы вырасти в карьере или сменить профессию, переходя по ссылке в шапке профиля. И большим плюсом можно получить скидку в 45% на обучение по промокоду GLOBA.

Про астролога Тамару Глоба отзывы в ютуб носят только положительный характер.

Тамара Глоба сайт астролога – tamaragloba  

На сайте Тамары Глобы включает разделы: 

  • Главная – общая информация  про официальную страницу.
  • Второй раздел – “Обо мне”, где астролог рассказывает о себе и о деятельности в астрологии.
  • Третий раздел страницы – “Консультации”, где можно узнать список Тамары Глоба консультация астролога и ее стоимость.
  • В разделе – “Обучение”, там можно найти интересующий авторский курс Тамары Глобы и зарегистрироваться на нем.
  • В разделе – “Контакты”, форма обратной связи.

О сайте Тамары Глоба отзывы  клиентов только в положительном аспекте.

Астролог Тамара Глоба – в социальной сети Вконтакте

На странице Вконтакте у Тамары Глобы 15 601 подписчик , для которого очень много публикаций , которые его интересуют. Сразу , что бросается в глаза – объявление о мошенниках, которые от имени Тамары Глоба продают амулеты. Но к ним мы вернемся позже.

На странице в разделе товары авторские книги и книги ее сына – Богдана Глобы, который пошел по стопам родителей.

В среднем на странице у астролога публикации просматривает 8 тысяч подписчиков. И конечно много отзывов клиентов.

Телеграм-канал – @astrologtamaragloba

Тамара Глоба на канале Телеграмм имеет 14.4 подписчиков , которые  имеют возможность записаться на курсы обучения Тамары , а также прочитать свой астропрогноз.

Астролог Тамара Глоба телеграм

Телеграм страницу Тамары Глоба в среднем просматривает около 10000 подписчиков. Согласитесь это немало для астролога.

Инстаграм – ник tamaragloba

Астролог Тамара Глоба в Инстаграм имеет самую большую активность подписчиков , чем  на других ресурсах – 105 тысяч.

Мы видим , что у нее в подписчиках очень много знаменитых людей: Татьяна Васильева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте и много других знаменитостей.

В своих публикация астролог проводит астропрогнозы, анонсирует и проводит авторские курсы. За это на сайте Тамары Глоба отзывы положительные.

И все так же Тамара Глоба Предупреждает о мошенниках, которые пользуются ее именем.

Амулет от Тамары Глоба – отзывы реальных покупателей

Амулеты Тамары Глоба обладают особенной магической силой. Он разрабатывался и создавался известным астрологом. В обереге собраны космическая энергия и древние знания, благодаря чему нуждающиеся могут обрести удачу, счастье, процветание. Амулеты проверены в действии как самой создательницей, так и ее близкими, поэтому она уверена в их эффективности.

Вот такими публикациями загружен весь интернет. Много разных названий статей, такие как : Амулеты от Тамары Глоба, Тамара Глоба амулеты цена , Амулет Тамары Глоба заказать  и множество других . Зайдя на сайт Тамары Глоба Амулеты можно найти амулет на любой вкус.Астролог Тамара Глоба сайт

И много других амулетов на все сферы жизни.

На этих сайтах рассказывают, как использовать амулеты, их действия, как купить амулеты Тамары Глоба и так далее. Амулет от Тамары Глоба отзывы покупателей с благодарностью в ее адрес.Астролог Тамара Глоба отзывы

Возникают вопросы – амулет от Тамара Глоба развод? Амулеты от Тамары Глоба отзывы реальные или ложь? Про амулеты Тамары Глобы отзывы не правдивые.

Про это в группе Вконтакте на странице Тамары – Центр Тамары Глобы есть видео , датировано еще 2018 годом. На нем  астролог Тамара Глоба  лично предупреждает , и уже не первый раз , о том  , что не она, не ее команда не изготавливает , а тем более не продают никаких амулетов. И тут же под видео публикацией Тамары Глобы амулет отзывы обманутых покупателей.Астролог Тамара Глоба вконтакте

Всему этому есть подтверждения – Амулеты Глоба отзывы  клиентов, которых обманули.Астролог Тамара Глоба вконтакте

Мы видим, что обманутых людей много и много потрачено денег в пустую, ведь мошенники прикрывались именем знаменитого астролога Тамары Глобы. 

Тамара отмечает, что никакого отношения к таким вещам не имеет. Реклама об именном талисмане, над которым проводится индивидуальный шаманский обряд – происки мошенников. И сайт Тамары Глоба Амулеты в просторах интернета не ее, а аферистов.

Выводы про астролога

Анализируя информацию про астролога Тамару Глоба, понимаешь, действительно это известный астролог имя, которого знают от мала до велика.

Особым спросом пользуется астрогороскоп от астролога Тамары Глобы , много благодарных отзывов в ее адрес.

Тамара Глоба и на сегодняшний день занимается своим любимым делом проводит консультации, составляет гороскопы и конечно снимается на телевидение.

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