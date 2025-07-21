“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Светлана Драган: отзывы о деятельности, обзор сайта

Светлана Драган позиционирует себя как астролог. Активно дает интервью журналистам, проводит удаленное обучение. Светлана является автором книг, не забывая о социальных сетях. Личная жизнь астролога Драган за семью печатями. Никто не знает, кроме близких родственников и друзей, о ее личной жизни. Светлана не делает тайны только из своей карьеры.

Светлана Драган в социальных сетях

У астролога есть свой сайт svetlanadragan ru. На нем Светлана рассказывает о себе, публикует астрологические прогнозы, можно увидеть видео и программы с участием астролога. Также астролог проводит обучающие онлайн-занятия, курсы, организовывает встречи для единомышленников астрологов. Есть обучающие программы по хиромантии, по методу определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения (физиогномика).

Светлана отдает предпочтение прогнозам мировых событий. На личные прогнозы можете не рассчитывать, а только общие – социальные и политические. Но если посмотреть на историю человечества, то можно увидеть определенную закономерность в событиях: если был подъем в чем либо то обязательно будет и спуск-упадок. Так что в правдивости прогнозов можно не сомневаться, как и в том что вы сами можете сделать такой прогноз.

На странице в Instagram в основном одни интервью разным журналиста, каналам. Можно увидеть ссылку, на которой размещены записи вебинаров, книги, интервью и текстовые прогнозы, каталог картин и стихи к данным изображениям.

В ВКонтакте у Светланы 1054 подписчика. Страница наполняется материалом регулярно. Много отзывов о работе астролога, все они положительные. При таком количестве подписчиков очень странно, что нет ни одного недовольного астрологом.

На YouTube канале у Светланы триста тридцать тысяч подписчиков. Здесь опубликованы интервью те что и на инстаграм странице.

Отзывы об астрологе

Изучая деятельность других астрологов, была выявлена одна закономерность – ни у одного из их на сайте не было отрицательного отзыва. Светлана Драган не исключение – на ее страницах, сайтах нет места отрицательным отзывам. Хотя на YouTube канале мнение клиентов астролога не так однозначно. Кто-то очень доволен работой Светланы, а кто-то обвиняет в некомпетентности из-за несбывшихся предсказаний. На независимых веб-порталах также можно найти негативные отзывы о Светлане.

Вывод

Светлана Драган на своих страницах в социальных сетях делает прогнозы мирового масштаба. Конечно есть клиенты, которые будут искренне верить словам астролога, но обязательно будут и те кто жалуется, критикует, публикует свое недовольство. Исходя из этих данных можно с уверенностью заявить что Светлана Драган не такой уж и профессионал, каким она себя преподносит. Делитесь своим мнением и опытом сотрудничества со Светланой Драган в комментариях.