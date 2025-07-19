“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Станислава Бояркина – космоэнергетик, психотерапевт, прорицательница, консультант: обзор деятельности, отзывы реальных клиентов

Станислава Бояркина основала школу обучению космоэнергетики и астрологии, в которой является директором и преподавателем. Составляет натальные карты, индивидуальные гороскопы, гороскопы совместимости. Очень часто, с уверенностью и профессионализмом консультирует. На основании астрологии делает даже политические прогнозы.

Активна в социальных сетях: Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, имеет свой сайт и ведет блог на You Tube.

Отзывы о преподавании, видеоуроках, прогнозах в школе Станиславы Бояркиной

Мы проанализировали информацию на сайте Станиславы Бояркиной, поискали отзывы реальных людей, чтобы понять насколько она компетентна. Действительно ли она профессионал и знает свое дело,, способна ли чему-то научить? Давайте будем разбираться

Профессиональная деятельность астролога

В сети интернет практически нет информации о Бояркиной. Критически мало упоминаний о ней как об астрологе или прорицательнице. Станислава Бояркина стала популярна и узнаваема благодаря телевидению. Посещая всевозможные телепроекты в качестве знатока астрологии и прорицателя, получила узнаваемость и авторитет. Ну и, конечно,, очень помог в YouTube и “сарафанное радио”. Много рекламировал и советовал всем Бояркину популярный астролог Павел Чудинов. Хотя он сам очень неоднозначная,распиаренная личность в астрологии, получил очень большое количество отрицательных отзывов (в том числе и от признанных профессионалов).

Сама Светлана Бояркина в Ютуб регулярно делает астрологические прогнозы и показывает отрывки уроков, семинаров и лекций школы astrolog.kz. Но формат обучения здесь подойдет не всем, поскольку больше внимание уделяется теории, а практика ложится на плечи самих студентов. Чтобы получить максимум пользы от занятий, придется немало работать самостоятельно. Программа школы, основателем которой является Станислава Бояркина, рассчитана на самостоятельное онлайн изучение, без возможности задать вопрос наставнику! При этом руководством школы не предусмотрена выдача дипломов или сертификатов выпускникам о том что они изучили (или, как минимум, прослушали) данный курс. За что же платить тогда деньги, если самостоятельно можно и в Интернете найти информацию. То есть практики нет никакой и если, в процессе обучения, возникают вопросы – задать их некому. Обратной связи нет, а без этого чему-то научиться или познать невозможно.

Прорицательница частенько комментирует политическую ситуацию. Дает прогнозы о развитии тех или иных политических событий.

.С оплатой за обучение тоже не все просто. Нужно оплатить весь курс сразу, никаких пробных уроков нет. Если вы хотите вернуть деньги, то не позднее чем за три дня до начала обучения нужно сообщить в школу на адрес их электронной почты. Если вы получите хоть один урок – деньги за обучение возвращены не будут. Но как можно понять, что не подходит такое обучение, если еще даже не прислали учебные материалы. Именно для этого понимания во всех серьезных школах даются пробные уроки. Просто выкачка денег. Мы смотрели расценки – далеко не дешевое удовольствие. А стоит ли выбрасывать кучу денег непонятно на что и за что?

Космоэнергетик Станислава Бояркина ― отзывы о обучении от реальных людей

Поискав информацию о личности Бояркиной, мы ничего конкретного не нашли о ее образовании, авторских курсах, прорицательских способностях и прочем. Это очень странно и подозрительно даже. Отзывов об обучающих курсах Станиславы Бояркиной на тематических форумах мы не встречали также. Посмотрели, что думают о прогнозах прорицательницы в Ютуб. И увидели, что подписчики часто ( мягко говоря), а в принципе, постоянно высказывают свое негодование из-за неточных прогнозов и консультаций прорицательницы Светланы Бояркиной. Она не умеет доносить информацию просто и доступно, таланта к преподаванию нет вообще, да и в астрологии Бояркина понимает лишь одно – как деньги зарабатывать. На форумах на нее часто ругаются за несбывшиеся прогнозы, обобщенные гороскопы и упущенные детали в натальных картах. Пользователи жалуются, что Бояркина неправильно определяет стихии и темперамент в натальной карте.

Также отмечают о “размытости” высказываний, много лишних слов, воды и непонятных суждений. У ее прогнозов нет точного толкования, можно додумывать кому что хочется

Вывод

Детально изучив деятельность астролога Станиславы Бояркиной, просмотрев комментарии и отзывы -, мы не можем рекомендовать сотрудничество с прорицательницей и обучение в ее школе астрологии. У Бояркиной все очень просто и по шаблону, как впрочем, у всех лжеастрологов и прорицателей: Жажда известности и узнаваемости, а также плохо скрываемое желание заработать денег. На деле – общая информация и ничего конкретного. Наш совет: подбирайте себе астролога осмысленно и отдавайте предпочтение конкретным фактам о компетенции специалиста (образование, сертификаты или дипломы об образовании). Ну и отзывы реальных людей тоже очень важны.