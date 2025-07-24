Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Полина Сергеевна астролог

Астролог Полина Сергеевна – отзывы о деятельности

24.07.2025, 15:00, Астрологи, Рейтинг эзотериков
Теги:

Полина Сергеевна – профессиональный астролог. Сама себя она называет “переводчиком с языка звезд” и “астрологом-экспертом”. По ее словам, астрологию изучает уже более 11 лет на базе собственных исследований и уже больше 9 лет занимается астрологическими консультациями для клиентов не только из России, но и из США и Европы. Также Полина Сергеевна в свои 26 лет автор 10 книг по астрологии.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Подробнее о деятельности

Полина Сергеевна работает на канале в Ютуб и в Инстаграм, где ведет свою страницу и продает консультации. У астролога также есть собственный сайт, куда регулярно выкладываются материалы и отзывы клиентов о прогнозах.

Астролог Полина Сергеевна Подробнее о деятельности

Полина Сергеевна предлагает своим клиентам консультации по таким темам как:

  • Зажигание гороскопа, чтобы он работал правильно – 2500 рублей;
  • Детский гороскоп в формате аудиозаписи на 30-40 минут с рекомендациями по воспитанию ребенка – 3000 рублей;
  • Составление натальной карты -22900 рублей;
  • Прогноз на год в письменном виде – 9800 рублей;
  • Расклады на Таро – 1000 рублей за вопрос, прогноз на год – 4000 рублей, прогноз на месяц по сферам жизни – 2000 рублей;
  • Консультация по отношениям для женщин старше 25 лет – 3000 рублей;
  • Кармический путь: составление кармического гороскопа – 8900 рублей;
  • 50 оттенков совместимости с рассмотрением кармической связи и ректификацией до 10 минут – 18900 рублей;
  • Гороскоп семьи для стабилизации семейных отношений (от 70 страниц текста) – от 78000 рублей до 130000 рублей (если детей двое);
  • Профессиональный и финансовый гороскоп – 3000 рублей (профессия) + 2000 рублей (финансы);
  • Ректификация по событиям клиента с помощью дирекций солнечной дуги зодиакальной зависит от времени:
    • до 10 минут – до 5000 рублей;
    • до часа – 8000 рублей;
    • до трех часов – 12000 рублей;
    • до десяти часов 15000 рублей.
  • 1 вопрос: ответ с помощью хорарной карты – 3600 рублей за вопрос (1200 рублей за вопрос по инвестированию).

Все консультации Полины предоставляются исключительно в виде отдельных документов, личного общения с астрологом они не предполагают.

Отзывы об астрологе Полина Сергеевна в Инстаграм и Сети

На сайте и других своих страницах Полина Сергеевна выкладывает восторженные отзывы своих клиентов. Точнее скриншоты таких отзывов. Астролог даже подчеркивает самые главные, на ее взгляд, моменты, чтобы клиенты точно не упустили информацию о том, насколько точны и профессиональны ее прогнозы.

Отзывы об астрологе Полина Сергеевна

Однако на любых других ресурсах нам не удалось обнаружить отзывов о Полине Сергеевне. На Ютуб у нее всего 322 подписчика, лишь 50 из которых смотрят видео и не оставляют комментариев. Во Вконтакте комментарии закрыты, так что отзывы о Сергеевне и ее гороскопах найти сложно.

Полина Сергеевна на Ютуб

Вывод

Астролог Полина Сергеевна убеждает всех, что она профессионал с большим опытом. Однако ни ее реальная популярность, которой нет, ни тот факт, что она не афиширует свою фамилию, не подтверждают ее слова. Скриншоты переписок на ее личных ресурсах в качестве отзывов о прогнозах не вызывают доверия, как и качество официального сайта астролога Полины Сергеевны. В Инстаграм, судя по статье на сайте Полины, ее вообще уже забанили.

У нас нет оснований обвинять Полину Сергеевну в мошенничестве, поскольку отзывов о ней на независимых ресурсах нет, однако ее профессионализм вызывает серьезные сомнения.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Полина Сергеевна астролог
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность