“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Павел Глоба: обзор деятельности, отзывы реальных клиентов

Павел Павлович Глоба – астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель.

Краткая биография

Павел Глоба родился в семье интеллигентов 16 июля 1953 года в Москве. В доме Павла Павловича всегда, сколько он себя помнит, были старинные книги по астрологии. По ним, еще в детские годы, его дед стал обучать азам астрологии. В 1982 году Павел получил специальность историк-архивист, окончив Московский институт. С 1982 по 1988 годы, Павел работал сначала по специальности, затем ночным сторожем. Примерно в то же время, Глоба попадает впервые на телевидение, становится ведущим программы “Глобальные новости”. С 2022 программа выходит только на радио. Глоба

Член редакционного общеукраинской еженедельной газеты “Бульвар Гордона”.

Кроме увлечения астрологией, Павел пробовал себя как писатель – на счету у него около 40 книг популярного жанра. Практикующий консультант по астрологии в средствах массовой информации. Второй страстью в жизни Павла, после астрологии, стала эзотерика.

Популярность астролога в социальных сетях

В 1991-м году мужчина решил попробовать себя на стезе писателя. Первая его книга была написана в соавторстве с женой Тамарой Глоба и называлась она “Он, она и… звезды”, следом вышли еще пара книг. Благодаря этим произведениям, Павел стал самым известным астрологом на постсоветском пространстве. С приходом известности, Павел не упустил возможности продвигать свою карьеру предсказателя и шоумена. Начал сотрудничать с различными периодическими издательствами, в качестве консультанта по астрологии. Одновременно увлекся сочинением книг – такой продуктивности как у Павла, мог позавидовать любой писатель. Книги издавались по две в год. Во второй половине девяностых он начал завоевывать телевидение уже в качестве политолога, предлагая политические и экономические прогнозы. В настоящее время Павел Глоба продолжает работать на радио “Ретро FM”, предлагает частные услуги по составлению гороскопов. Астролог ведет свой канал на YouTube.

На канал подписано 41 600 человек. Контент канала составляет, в основном, гороскопы, комментарии астролога к текущим событиям.

Отзывы о прогнозах астролога Павла Глобы

В начале 21-го века стала часто появляться критика в сторону астролога. В вину астрологу ставили большую “разбавленность” его предсказаний. В интернете и СМИ начали появляться подборки материалов, где подробно анализировались провальные гороскопы и предсказания астролога. Так, к примеру, о выборах президента в Украине – астролог утверждал, что Янукович никогда не станет президентом. Если взять за цель подробно разбирать прогнозы астролога и проверять их на процент правдивости, то боюсь подобных высказываний будет очень много. Старший преподаватель кафедры методики преподавания физики физического факультета Белорусского государственного педагогического университета, астроном А.А. Шимбалев отмечает, что предсказания и откровения Павла Глобы и его учеников носят антинаучный характер, и прямо называет идеи астролога образцом бреда. И таких мнений очень много. Что можно говорить о репутации специалиста, если его заявления ученые умы в открытую называют “образцом бреда”.

Заключение

У Павла Глобы получилось на волне первенства в сфере астрологии, пронестись довольно далеко, держа достаточно долго первенство в данной сфере. Но как видим, если прогнозы имеют большой процент погрешности, то и доверие, и популярность постепенно сойдут на нет. В принципе, люди, которые являются ровесником самого Павла, или немного помоложе, имеют честь это все наблюдать воочию. Наша редакция предупреждает что доверять нужно только проверенным специалистам.