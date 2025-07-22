“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Павел Чудинов ― отзывы и обзор деятельности

Павел Чудинов занимается астрологией, а также нумерологией уже около пятнадцати лет. В течение этого времени он даже начал преподавать. Выкладывает видео на YouTube, где считается довольно известным. Наша редакция решила сделать проверку на честность деятельности астролога Павла Чудинова.

Общая информация о специалисте

Павел Чудинов составляет гороскопы для средств массовых информаций, однако основная его аудитория пришла с YouTube канала двенадцать лет назад. Изо дня в день можно видеть гороскопы для каждого знака зодиака, которые основаны на картах и нумерологии. И практически ничего конкретного в них нет. Вся информация в гороскопах обобщена.

Помимо этого он преподает астрологию в трёх направлениях. И за два месяца обучения нужно будет заплатить четырнадцать тысяч рублей, в неделю одно занятие на полтора часа. Обучение по картам любви стоит двадцать одну тысячу рублей, оно уже длится три месяца. Также есть обучение за восемнадцать тысяч рублей за два месяца. Кроме этого астролог предлагает личные консультации, цена которых выше средней на рынке и составляет четырнадцать тысяч рублей. Поэтому мы решили посмотреть отзывы реальных клиентов, чтобы понимать, стоит ли тратить эти деньги на консультацию.

Настоящие отзывы – астролог Павел Чудинов

Интересно, но факт, мы не смогли найти отзывов касательно консультаций или обучения от астролога Павла Чудинова. Это довольно странно, так как он, п оего убеждениям, является довольно популярным. Единственная площадка, где есть какие-то комментарии — это видео на YouTube, там подписчики делятся своими впечатлениями. Но оказалось, многие не остались довольны после сотрудничества с Павлом. Одни говорят что гороскопы не точные, другие утверждают, что он их просто придумал без какого-либо основания.

Заключение

Наша команда тщательно проверила всю информацию об астрологе Павле Чудинове, мы просмотрели все его аккаунты. Важно понимать, что попасть на его консультацию сложно и будет это стоить дороговато, к тому же он их проводит нечасто. Нельзя с уверенностью сказать что его материалы с обучения является чем-то полезным или продуктивным, так как нет настоящих отзывов. Ежедневные гороскопы не говорят ни о чем, так как в них можно написать все что угодно и использовать обычные шаблонные фразы. Нас насторожил тот факт, что под видео на YouTube имеются негативные отзывы от реальных клиентов.

Так что, мы бы советовали лучше заняться поиском более надёжного астролога и не рисковать.