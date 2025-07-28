“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ольга Керимова – отзывы реальных клиентов о деятельности нумеролога

Ольга Керимова — астролог, нумеролог. Ольга предоставляет индивидуальные консультации, а также является автором курса “Нумерология с нуля”. По ее утверждению, каждый кто изучил тщательно курс, может получить высокодоходную специальность нумеролога и, при этом хорошо зарабатывать. Из нашей проверки, которая будет проведена, вы можете узнать что здесь правда, а что ложь.

Деятельность Ольги Керимовой

Ольга Керимова говорит, что она является астро-нумерологом, имеющим опыт работы более 5 лет. Это якобы подтверждено сертификатом. Проводила практикующие занятия в городе Череповец, начиная с 2017 года. Для того чтобы иметь больше клиентов, Ольга в 2018 году создает собственную страницу в Instagram, на которой публикует дальнейшие прогнозы, рекламирует собственные услуги, отзывы. Имеет 749 подписчиков, однако на сайте низкая активность, которая составляет 21-32 просмотра.

Параллельно с социальной сетью instagram, астро-нумеролог создала группы VK и запустила сайт — однако сейчас он не активен. К концу 2021 года Ольга Керимова усилила свою практическую работу, пересмотрела группы ВК, создала два сайта. А также создала собственную страницу на таплинк для курса «Коды». Запустила канал на YouTube, в котором на данный момент чуть больше 1000 подписчиков. В персональном сайте эзотерик публикует прогнозы в виде роликов, а также отклики довольных клиентов.

Основная деятельность осуществляется на странице VK, где астро-нумеролог имеет более 10 тыс. подписчиков и друзей. На сайте постоянно публикуются будущие события с точным описанием предоставляемых услуг, проходят акции. Число просмотров низкое — всего лишь 100-200 человек, а это в свою очередь может фиксировать факт возможной накрутке.

Для того чтобы пришло больше реальных клиентов, существует специальная программа с названием — приведи друга и получи скидку в размере 3% за услуги.

По специальности — экономист с высшим образованием. Закончила 2 школы по астрологии и 2 школы по нумерологии. Прошла курсы по тематическим направлениям. Однако все это документально не подтверждено, то есть Ольга Керимова не показывает наглядно имеющиеся сертификаты и дипломы, в отличие от других специалистов.

Стоимость услуг Ольги Керимовой

Общее сочетание знаний по нумерологии и астрологии предоставляют спрогнозировать дальнейшую судьбу человека, ответить на особо важные вопросы, которые касаются текущей ситуации, при этом увеличить стоимость платных услуг.

Ольга Керимова предоставляет следующие виды услуг:

подбор профессии – эзотерик расскажет, а какой сфере деятельности лучше всего продвигаться;

пути решения финансовых проблем;

здоровье;

как работает карма и в чем смысл существования;

как достичь гармонии в отношениях, найти общий язык с партнером;

пути успеха;

как определить потенциал ребенка и развить его таланты..

При этом, астро-нумеролог заявляет о том, что индивидуальные консультации дают возможность получить точную информацию о способностях и жизненной миссии, а также помочь определиться с выбором и будущими изменениями.

За краткое составление прогноза, клиент должен заплатить от 990 рублей до 35 тысяч рублей. Сюда входит прогноз на совместимость и семью, которая составляет до 4-х человек.

При этом Ольга Керимова ведет марафоны по обучению личным отношениям, денежным прорывам, когда я выйду замуж. Стоимость курсов составляет от 1500 рублей.

Автор ведет разработанные по собственной методике курсы: “Коды”, “Нумерология с нуля”. Курсы помогут освоить азы профессии нумеролога. При этом Ольга Керимова готова обучить всем деталям, а также гарантирует свою поддержку для того чтобы клиент вышел на доход более 50 тысяч рублей. Курсы состоят из 8-ми модулей, а стоимость зависит от фиксированного тарифа.

Отзывы пользователей

В группах ВК и в других социальных сетях, которые ведет Ольга Керимова, все подписчики и друзья приносят благодарность и положительные отзывы за предоставленные услуги, за помощь в выборе дальнейшего жизненного пути.

Однако на тематических форумах обстановка иная. Многие высказывают свое недовольство по поводу низкой информативности консультаций и их неэффективности.

Выводы

Мы провели свое расследование и получив всю информацию о деятельности Ольги Керимовой, пришли к выводу: деятельность и услуги не стоят общего внимания и все это полный обман, так как:

высокая стоимость услуг;

на личных соц.сетях имеются только “+” отзывы, а на независимых сайтах “-”;

информация о дипломах не подтверждена.

В случае, если вы имеете собственное мнение или пользовались услугами Ольги Керимовой — напишите свой отзыв в комментариях.