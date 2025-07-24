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Астролог Олег Фомичев

Астролог Олег Фомичев – отзывы об эзотерике

24.07.2025, 12:00, Астрологи, Рейтинг эзотериков
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Олег Фомичев – астролог, руководитель собственной академии астрологии Астрофакт, а также основатель международной академии астрологии Австралии. Олег Борисович Фомичев астролог – ученик известного академика Шестопалова и основывается на его принципах формул событий в астрологии.

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Деятельность астролога Олега Фомичева

Астролог ведет свой Ютуб-канал и страницу в Инстаграмм. Кроме того, Фомичева можно найти во Вконтакте и Фейсбуке. Однако основная площадка деятельности астролога Олега Фомичева – сайт его академии астрологии astrofact.net. Здесь можно найти основную информацию об истории становления Олега как астролога, познакомиться с программой курса и почитать отзывы студентов.

Школа астрологии Астрофакт

Фомичев преподает в рамках традиций классической астрологии Птолемея и Гермеса и методикам графа Вронского. Сама школа позиционирует себя как высшее учебное заведение, поэтому курс поделен на семестры и длится три с половиной года. Каждый семестр заканчивается экзаменами и зачетами, а в конце студенты пишут дипломную работу.

Стоимость одного семестра 9 500 руб. за обучение онлайн и 7 500 руб. за заочное обучение астрологии у Олега Фомичева.

Консультации Олега Фомичева

Фомичев самостоятельно ведет лекции и помогает своим студентам постигать астрологию. Также на официальном сайте школы астрологии Олега Фомичева можно записаться на личные консультации по вопросам любой степени сложности.

Консультации Олега Фомичева

Астролог предлагает решить такие вопросы как:

  1. Подбор благоприятного места для переезда;
  2. Индивидуальный астрологический прогноз для судьбоносных решений;
  3. Гороскоп для помощи в профориентации;
  4. Совместимость в отношениях (личных и деловых).

Перед самой консультацией Олег Фомичев берет себе одну-две недели на ратификацию и составление гороскопа. Сама консультация представляет собой текстовый документ с гороскопом. Однако по желанию клиента он может встретиться с ним в Скайпе.

Стоимость одной консультации астролога Олега Фомичева составляет 1 300 долларов. Постоянные клиенты могут получить скидку в 30%.

Помимо гороскопа, консультация предполагает также то, что на официальном сайте астролога названо “гарантией”. В течение года после консультации клиент имеет право обратиться к Фомичеву с вопросами. Поэтому количество консультаций ограничено. Многие клиенты в отзывах об Олеге Фомичеве жалуются на то, что можно не попасть в окно в графике и ждать очереди несколько месяцев.

Отзывы об астрологе Олег Фомичев

Официальный сайт школы астрологии Астрофакт полнится положительными отзывами об Олеге Фомичеве и его методике преподавания. Ученики в таких комментариях всячески выражают благодарность учителю за полученные знания и открытую дверь  мир астрологии.

Отзывы об астрологе Олег Фомичев

Однако на независимых ресурсах в сети можно найти и не столь благостные отзывы об Олеге Фомичеве и его работе. Многие вспоминают его в связи со скандалами вокруг его учителя – академика Шестопалова, которого часто критикуют за неточность методики и подтасовку данных под результат. Люди также жалуются на завышенную цену консультации и невозможность получить обещанную живую встречу с самим астрологом.

Вывод

Олег Фомичев – астролог старой школы и продолжатель традиций своего учителя. Однако отзывы о нем в сети крайне скудные и противоречивые. Нам не удалось найти ни одного реального клиента Олега Фомичева, чтоб получить личные отзывы и прояснить ситуацию. Так что пишите вы, дорогие читатели все, что знаете о данном астрологе, чтобы ситуация была ясна.

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