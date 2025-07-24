“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Олег Фомичев – отзывы об эзотерике

Олег Фомичев – астролог, руководитель собственной академии астрологии Астрофакт, а также основатель международной академии астрологии Австралии. Олег Борисович Фомичев астролог – ученик известного академика Шестопалова и основывается на его принципах формул событий в астрологии.

Деятельность астролога Олега Фомичева

Астролог ведет свой Ютуб-канал и страницу в Инстаграмм. Кроме того, Фомичева можно найти во Вконтакте и Фейсбуке. Однако основная площадка деятельности астролога Олега Фомичева – сайт его академии астрологии astrofact.net. Здесь можно найти основную информацию об истории становления Олега как астролога, познакомиться с программой курса и почитать отзывы студентов.

Школа астрологии Астрофакт

Фомичев преподает в рамках традиций классической астрологии Птолемея и Гермеса и методикам графа Вронского. Сама школа позиционирует себя как высшее учебное заведение, поэтому курс поделен на семестры и длится три с половиной года. Каждый семестр заканчивается экзаменами и зачетами, а в конце студенты пишут дипломную работу.

Стоимость одного семестра 9 500 руб. за обучение онлайн и 7 500 руб. за заочное обучение астрологии у Олега Фомичева.

Консультации Олега Фомичева

Фомичев самостоятельно ведет лекции и помогает своим студентам постигать астрологию. Также на официальном сайте школы астрологии Олега Фомичева можно записаться на личные консультации по вопросам любой степени сложности.

Астролог предлагает решить такие вопросы как:

Подбор благоприятного места для переезда; Индивидуальный астрологический прогноз для судьбоносных решений; Гороскоп для помощи в профориентации; Совместимость в отношениях (личных и деловых).

Перед самой консультацией Олег Фомичев берет себе одну-две недели на ратификацию и составление гороскопа. Сама консультация представляет собой текстовый документ с гороскопом. Однако по желанию клиента он может встретиться с ним в Скайпе.

Стоимость одной консультации астролога Олега Фомичева составляет 1 300 долларов. Постоянные клиенты могут получить скидку в 30%.

Помимо гороскопа, консультация предполагает также то, что на официальном сайте астролога названо “гарантией”. В течение года после консультации клиент имеет право обратиться к Фомичеву с вопросами. Поэтому количество консультаций ограничено. Многие клиенты в отзывах об Олеге Фомичеве жалуются на то, что можно не попасть в окно в графике и ждать очереди несколько месяцев.

Отзывы об астрологе Олег Фомичев

Официальный сайт школы астрологии Астрофакт полнится положительными отзывами об Олеге Фомичеве и его методике преподавания. Ученики в таких комментариях всячески выражают благодарность учителю за полученные знания и открытую дверь мир астрологии.

Однако на независимых ресурсах в сети можно найти и не столь благостные отзывы об Олеге Фомичеве и его работе. Многие вспоминают его в связи со скандалами вокруг его учителя – академика Шестопалова, которого часто критикуют за неточность методики и подтасовку данных под результат. Люди также жалуются на завышенную цену консультации и невозможность получить обещанную живую встречу с самим астрологом.

Вывод

Олег Фомичев – астролог старой школы и продолжатель традиций своего учителя. Однако отзывы о нем в сети крайне скудные и противоречивые. Нам не удалось найти ни одного реального клиента Олега Фомичева, чтоб получить личные отзывы и прояснить ситуацию. Так что пишите вы, дорогие читатели все, что знаете о данном астрологе, чтобы ситуация была ясна.