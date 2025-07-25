“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Лиза Васина астролог: отзывы и проверка курсов по астрологии

Лиза Васина – популярный в инстаграме астролог, создательница курса “Внутри” и опытный прогнозист по ее же словам. Активно ведет социальные сети и гарантирует каждой из своих подписчиков найти идеального парня, получить повышение и легко похудеть.

Звучит все очень заманчиво и красиво, но все ли так на самом деле? Наша команда проверила все ее работы и нашла множество несостыковок. Обо всем далее.

Услуги Лизы Васиной по астрологии

Первая социальная сеть, которую активно ведет астролог Лиза Васина это инстаграм – ник Liza Vasina.

Она постит жизненные фотографии, но при этом с астрологическим текстом. Если брать во внимание количество подписчиков (970 тыс.), то ее профиль не славится большими охватами или большим количеством лайков. Один пост набирает от 8 до 13 тысяч “пальцев вверх”. Для блогера почти миллионника такая статистика неприемлема. Можно сделать вывод, что большинство ее фолловеров обычные фейки или боты. Страница ведется с декабря 2020 года и за год собрать почти миллион подписчиков нереально. Даже если она будет постоянно участвовать в Giveaway.

Лиза Васина: курс по астрологии Формула счастья, Ютуб и сайт астролога

Лиза Васина создала свой курс “Формула счастья”, где обещает научить и помочь с развитием во всех сферах жизни, а также – как стать счастливым человеком. Все это никак не связано с астрологией, обычная выкачка денег за то, что льется водичка. Лиза Васина астролог и ее формула счастья – это прикрытие для выманивания денег у своих подписчиков. Курс Лизы Васиной по астрологии славится своей слабой материальной базой и подготовкой. Кто преподаватели, как и где проходит курс вся информация скрыта и возникает вопрос о том, существует ли обучение или это все мишура. Есть лишь информация о сливе курса астрологии (хорарной и натальной) Лизы Васиной. Что его перепродают через других, посторонних лиц. Но это очень маловероятно, ведь курс формула счастья Лизы Васиной почти не набирал группы. Астролог могла и сама спровоцировать слив и скандал, чтобы о ней больше говорили и ее продукт был более известен на рынке.

Также Лиза Васина разработала сайт курса lk lizavasina.ru (ik lizavasina.ru), который не работает и на котором нет никакой информации. Представлена лишь контактная информация и платежные системы.

Лиза Васина также разработала свой личный сайт, который также не работает.

Вся эта информация вызывает однозначные ощущения, что человек обыкновенный шарлатан и продает воздух.

Школа Лизы Васиной также вызывает сомнения, ведь на ее личных страницах нет детального описания деятельности школы и научной программы.

Отмечаем также, что Лиза Васина астролог ведет свой ютуб канал, где делится прогнозами на месяц по каждому знаку зодиака. На канал подписано 25 тысяч человек, из них видео ролики просматривают лишь 3-4 тысячи и то не верится, что настоящие люди без накрутки.

Статистика не вдохновляет. Канал был создан также в 2020 году. Информации о Елизавете Васиной как астрологе до 2020 года не найти и ее резкая популярность вся накручена – на это указывают все факты.

Свою псевдо астрологию “формула счастья” Лиза Васина продает на разных платформах по разным ценам, где-то курс можно найти и по скидочной цене, и почти даром. Но если продукт качественный он так по сети не гуляет.

Лиза Васина и ее курс астрологии обыкновенная подделка, уже слишком много блогеров пытались сделать нечто подобное и у каждого из них плюс-минус одинаковая информация и наполнение.

Лиза Васина астролог (Волгоград): отзывы о крусах

Астролог Лиза Васина получает отзывы через социальные сети. Довольные подписчики просят у астролога советов по бытовым вопросам: когда лучше стричь волосы или делать реснички. Благодарят за интересные посты. Но таких отзывов очень мало и в основном они от фейков, закрытых страниц или ботов. В этом сомнений нет.

Отзывы о курсах Лизы Васиной на просторах интернета найти не так-то просто (это при том что девушка создает ажиотаж – все обман. На тематических форумах или сайтах о ней почти никто не говорит. Отзывы о курсе Лиза Васина постит сама у себя в историях и хранит в актуальных. Но все отзывы достаточно устарелые и неактуальны.

Елизавета Васина астролог имеет отзывы и под видео на ютубе. Там они разные, многие делятся, что она выпускает неактуальную информацию на месяц и задерживает выпуски.

Все же чтобы точно понимать мнение людей, мы перелопатили весь Интернет и все-таки нашли некоторые отзывы о Лизе Васиной. Они негативные.

Вывод и наши отзывы об астрологе Елизавета Васина

Лиза Васина не астролог, а обычная инфо цыганка, которая под видом авторских курсов продает воздух и делает на этом деньги. Это человек, который до 2020 года просто не существовал в астрологических кругах, а сейчас имеет почти миллионную аудиторию, что свидетельствует о накрутке подписчиков.

Если вы когда-либо были подписаны на Лизу или покупали ее курсы на lk liza vasina, оставьте свои отзывы и комментарии, чтобы защитить других людей от потери денег.