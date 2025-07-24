“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Астролог Инесса Крыжановская ― Ютуб-прогнозы и реальные отзывы людей

Инесса Крыжановская ― астролог, преподаватель и основатель собственной школы астрологии, гость на телепередачах, Ютуб блоггер. По ее словам, консультирует людей более 13 лет, за это время провела более 10 тысяч индивидуальных консультаций.

Сегодня мы будем обозревать деятельность Инессы Крыжановской. В ходе проверки мы выясним, сбываются ли Ютуб прогнозы предсказательницы и узнаем отзывы об астрологе реальных людей.

Деятельность астролога

Инесса обучалась у астрологов Михаила Преображенского и Владимира Погудина. В течение годов ежедневной практики, как заявляет астролог, она выработала собственные методики, которые позволяют составлять прогнозы.

Сферы жизни, на которых специализируется разнообразны:

предназначение человека, как найти путь и управлять судьбой;

взаимоотношения, любовь;

здоровье;

карьера и финансы;

астрология кризиса, поможет разобраться в трудных жизненных ситуациях.

В социальной сети Instagram на astrologinessa_kryzhanovskaya подписалось более 2 тысяч человек. В ленте присутствуют еженедельные прогнозы, фото бекстейдж и объявления о наборе на курсы школы астрологии. В общем Инстаграм используется для конвертации аудитории в клиентов платных курсов и монетизации.

Также астролог ведет канал на Ютуб, в котором всего-то менее 2 тысячи зрителей. Хотя просмотров под видео в среднем более 2.5 тысяч.

В своих видео астролог проводит обучающие мастер-классы. Но истинная цель их, конечно, это просто реклама и наработка клиентов для платных курсов на сайте астролога.

Сайт Kryzhanovskaya.com – онлайн школа астрологии Инессы Крыжановской и цены обучения

Астролог ведет сайт kryzhanovskaya.com, который является школой астрологии. Там проходит обучение по таким направлениям:

Астрология 1.0 ― 8 997 рублей/месяц, при полном сопровождении обучения ― 16 997 рублей/месяц;

Астрология 2.0 ― 15 997 рублей/месяц, при полном сопровождении обучения ― 29 997/месяц рублей;

Таро ― 15 197 рублей, при полном сопровождении ― 28 397 рублей;

Прогностика ― 9 997 рублей;

Компенсаторная астрология ― 7 490 рублей, в сопровождении куратора ― 9 790 рублей, в сопровождении И.Крыжановской ― 21 490 рублей;

основы астрологии + пособие “Как читать карты судьбы” авторства И.Крыжановской ― бесплатно.

На официальном сайте школы предлагается заказать индивидуальную консультацию астролога:

личная консультация ― 12 990 рублей;

личная жизнь и отношения ― 12 990 рублей;

карьера и деньги ― 19 990 рублей;

детский гороскоп, раскрытие потенциала ― 9 990 рублей;

здоровье и энергия ― 7 990 рублей.

Астролог Инесса Крыжановская ― отзывы

Отзывов о деятельности астролога в Сети немало. Что показательно, даже на Ютуб канале астролога присутствуют и комментаторы, которые утверждают, что прогнозы Инессы Крыжановской не сбываются и, в целом, относятся к ее видео со скепсисом.

На тематических сайтах нам и вовсе удалось обнаружить негативные отзывы о работе Инессы Крыжановской. Пользователи прямо считают астролога мошенницей.

Вывод

Мы ознакомились с деятельностью Инессы Крыжановской и, невзирая на известность астролога, рекомендовать нашим читателям обращаться к ней за консультацией мы не будем. Мы не устанем повторять, что распиаренные личности это не значит профессионалы и честные астрологи. Так они еще и денег за свои услуги запрашивают в три раза дороже, чем менее известный астролог, который тихо себе помогает людям за копейки.

А что Вы думаете об астрологе Инессе Крыжановской? Пишите мнение в комментариях.